Qustodio biedt ouders controle en toezicht op maat met parental control-app

Tweakers met opgroeiende kinderen zal het dilemma bekend voorkomen: hoe zorg je ervoor dat je kids verantwoord met internet en social media omgaan? Aan welke online content wil je ze wel blootstellen en aan welke liever niet? Qustodio maakt een multiplatform-app voor ‘parental control’. In hoeverre kan een dergelijke app je helpen en hoe regel je hem in? Vooral voor technisch wat minder onderlegde mensen is het handig om dat te weten.

Vandaag de dag hebben kinderen meer toegang tot apparaten met een online verbinding dan ooit. Kleuters achter een tablet zetten om een YouTube-filmpje te bekijken, is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. De leeftijd waarop kinderen voor het eerst een smartphone krijgen, daalt in rap tempo. De meerderheid van de tienjarigen, 54% om precies te zijn, had in 2019 een eigen mobiel. Inmiddels zijn kids van acht, negen jaar met een mobiele telefoon op zak allang geen uitzondering meer. Een groot deel van die doelgroep zit op Instagram en TikTok, terwijl de leeftijdsgrens voor beide socialmedia-platformen een stuk hoger ligt. Neem daarbij de vele app-groepjes voor klassen en sportteams waar van alles te pas en te onpas in wordt gedeeld, en het is logisch dat ouders zich zorgen maken.

Als opvoeder wil je je kind de mogelijkheden van multimedia en toegang tot online techniek uiteraard niet volledig ontzeggen. Een app die het socialmedia-gedrag van je kinderen monitort en reguleert kan uitkomst bieden, en dat is precies waar Qustodio voor staat. Het bedrijf heeft een multiplatform-app voor ‘parental control’ ontwikkeld die op verschillende manieren kan worden ingezet. Voor veel tweakers zijn de gevaren van het internet wel duidelijk, dus waar kan zo’n app je als ouder nog bij helpen en hoe regel je hem in? Vooral voor de wat minder technisch onderlegde mensen om je heen kan het erg handig zijn om hier meer over te weten.

Gemoedsrust en multiplatform

De wetenschap dat jonge kinderen in aanraking komen met een snel veranderend internetlandschap en social media, zou reden moeten zijn om een parental control-app als Qustodio te installeren. Dat kan immers voor een bepaalde vorm van gemoedsrust zorgen. Enerzijds zorgt het voor online veiligheid van je kids, zodat ze kunnen blijven leren en ontdekken, en anderzijds geeft het je inzicht in wat kinderen online aan het doen zijn en kun je dit bijsturen, al naar gelang je opvoedkundige overtuigingen. Eenmaal ingesteld is er minder gezeur over schermtijd en het zien van bepaalde content, en je hoeft je ook niet meer druk te maken over gevaarlijke situaties. Een van de plussen van de Qustodio-app is bovendien het feit dat hij op bijna alle apparaten en besturingssystemen werkt en ook nog eens multiplatform is. Qustodio draait op iOS, Mac, Android, Windows en Kindle en daarbij werken verschillende apparaten met verschillende besturingssystemen onderling samen. Ter vergelijking: Google Family Link werkt bijvoorbeeld alleen met Android-apparaten en Apple Screen Time alleen via iOS. Qustodio heeft die beperking niet.

Sinds begin dit jaar - februari om precies te zijn - werkt de app ook op Chromebooks. Ouders openen daarvoor het Chromebook van hun kind en downloaden Kids App Qustodio uit de Play Store. Zodra ze de Qustodio-bescherming hebben geïnstalleerd, gaan ze naar de Chrome Store en installeren ze de desbetreffende Qustodio-extensie.

Controleer de schermtijd en beheer informatie

Met parental control kun je de schermtijd beperken. Dat klinkt wellicht rigide, maar iedereen weet dat bij surfen op internet, het bekijken van YouTube-filmpjes of het ‘even’ tussendoor een game spelen de minuten en uren ongemerkt voorbij tikken. Als ouder kun je per dag en per app tijdslimieten en black-outperiodes of -onderbrekingen instellen. Daarnaast kun je extra bonustijd geven (of juist weigeren) wanneer een tijdslimiet afloopt. Wil je wat dieper in het surf- en gamegedrag van je kinderen duiken, dan is het handig om daar snel overzicht in te krijgen. Niemand heeft echter tijd en zin om elk detail uit te pluizen met betrekking tot wat kinderen online doen. In een eenvoudige online dashboard vat Qustodio internetgebruik samen en belicht het uitzonderlijke activiteiten. De app biedt een volledig dagelijks en wekelijks activiteitenrapport, zowel online als via e-mail, inclusief locatiegeschiedenis, surfactiviteit op het web en apps. Zo pik je als ouder de zorgwekkende zaken er direct uit.

Verantwoord gamen, verantwoord op YouTube

Was ‘always online’ tien jaar geleden nog vloeken in de gamerskerk, tegenwoordig heeft bijna ieder spel een online multiplayer-component of een online store om extra content aan te schaffen. In-app-aankopen, communicatie met andere spelers of vreemden, het gebruik van creditcards die aan een account zijn gekoppeld: met ouderlijk toezicht kun je gebruikersprofielen instellen waardoor je kinderen alleen toegang hebben tot bepaalde functies van een spel of waarmee je kunt controleren wat ze aan het doen zijn terwijl ze gamen. Daarmee zorg je er ook voor dat je aan het eind van de maand niet wordt opgeschrikt door een rekening van een paar duizend euro voor FIFA FUT-packs of Clash of Clans-edelstenen. YouTube is wellicht een nog grotere aandachtstrekker dan games en ook hier heeft Qustodio aan gedacht. Zo is het de enige app die gedetailleerde YouTube-rapportages en -toezicht biedt.

Behoorlijk vergaande maatregelen

Qustodio gaat behoorlijk ver in het inregelen van restricties en biedt extra functionaliteiten die bij vergelijkbare parental control-apps ontbreken. Zo kan de app bijvoorbeeld dienst doen als locatietracker, door het toepassen van geolocatie- en geofencing-functionaliteiten. Daarmee weet je altijd waar je kinderen zich bevinden, mits ze hun smartphone of tablet bij zich hebben. Dat is best extreem en deze maatregelen zullen lang niet voor iedereen zijn weggelegd, maar de mogelijkheden zijn er in in ieder geval. Hetzelfde geldt voor het onzichtbaar installeren van de app. Dit is mogelijk op Windows- en Mac-computers die aan jouw account zijn gekoppeld, zodat je kinderen van niets weten. Deze functie werkt nog niet op mobiele apparaten (Android, iOS en Kindle).

Als je kind een pagina probeert te openen die je als ouder hebt geblokkeerd, verschijnt normaal gesproken een blauw scherm om te laten weten dat de inhoud is geblokkeerd. Als je de optie Verberg Qustodio activeert, wordt dit blauwe scherm niet meer getoond. In plaats daarvan zullen je kinderen worden omgeleid naar een Google-zoekscherm, tenzij je Vergrendel Navigatie hebt geactiveerd. In dat laatste geval wordt het vergrendelscherm nog steeds getoond. Dit moet uiteraard wel bij je manier van opvoeden passen. Het gesprek met je kroost aangaan over verantwoord internetgebruik en gamen is logischerwijs een beter startpunt. Mocht je echter extreme maatregelen willen treffen, kan dat dus ook.

Prijzen voor iedere gezinssamenstelling Qustodio download je gratis voor de basisfunctionaliteiten. Wil je als ouder de complete app, dan kun je - afhankelijk van de hoeveelheid apparaten waarop je de app wil draaien - verschillende abonnementen afnemen. Voor €42,95 per jaar kun je tot en met vijf apparaten beveiligen, voor €73,95 zijn dit maximaal tien devices. Val je in de categorie Familie Von Trapp, dan betaal je €106,95 per jaar voor maximaal vijftien beveiligde apparaten.

Als Qustodio is verborgen en je de optie hebt geselecteerd om het apparaat te vergrendelen zodra je kind de tijdslimiet heeft bereikt, wordt het daarna uitgelogd van het apparaat. Mocht je ervoor kiezen om Qustodio te verbergen, dan wordt het bekende 'Q'-pictogram niet langer getoond op de taak-/meldingsbalk van het besturingssysteem.

Speciaal voor Android

Android-gebruikers hebben net wat meer voordeel bij Qustodio. Zo is er een paniekknop waarmee een kind een lijst met vertrouwde contacten kan laten weten waar het zich bevindt en dat het hulp nodig heeft. Cyberpesten en online kinderlokkerij komen helaas steeds vaker voor. Android-gebruikers die de app hebben geïnstalleerd, kunnen kwaadwillende figuren signaleren en stoppen door de inhoud van uitgewisselde sms-berichten te lezen, weten wanneer en aan wie ze zijn verzonden of ontvangen, en inkomende berichten blokkeren.

Een kleine voetnoot die we jullie graag meegeven, is dat Tweakers een vergoeding ontvangt voor elke klik op een linkje uit het artikel, net zoals we dat ook kennen vanuit de Pricewatch. Dit is een test en we zijn benieuwd naar de resultaten. Mocht je hier ideeën over hebben en deze met ons willen delen, dan lezen wij dat natuurlijk graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen.