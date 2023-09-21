Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 21-09-2023 21:45 95

Tweakers Awards 23/24

Dit zijn de winnaars van dit jaar

21-09-2023 • 21:45

95

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Inleiding

Op donderdag 21 september vonden de jaarlijkse Tweakers Awards weer plaats. In Theater Amsterdam werden in 38 categorieën prijzen uitgereikt op basis van jullie stemmen. Het thema van dit jaar was, in lijn met ons jubileum, '25 jaar technologie' en gedurende de avond stonden we stil bij grote technologische ontwikkelingen van de laatste 25 jaar.

Tweakers Awards 23/24

Nieuw dit jaar was dat we niet alleen prijzen hebben uitgereikt aan de winnaars in elke categorie, maar ook zilveren en bronzen awards voor plek twee en drie. Voor kleinere fabrikanten is het vaak lastig om de winnaars van de troon te stoten, maar is een topdrienotering soms bijna net zo'n knappe prestatie. Daar wilden we dit jaar ook een prijs tegenover zetten.

In dit artikel vind je de complete uitslag van alle categorieën terug. Dat waren er minder dan in voorgaande jaren. We zagen in de stemresultaten van vorig jaar namelijk dat de 'Geen mening'-optie in veel categorieën veruit het populairst was. Daarop zijn we nog eens goed door de de lijst met categorieën gelopen en hebben we er enkele geschrapt waar jullie duidelijk niet warm van werden.

Aan de communitycategorieën hebben we niet gemorreld. Dat zijn er nog steeds zes en ze draaien om gebruikers die op specifieke vlakken het meest hebben bijgedragen. Op de volgende pagina's vind je van elke categorie de volledige resultaten.

Beeld en geluid

Componenten

Computers en randapparatuur

Mobile en wearables

Gaming

Opslag en netwerken

Providers en webwinkel

Community

Overig

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Reacties (95)

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PD2JK 21 september 2023 21:54
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review: Dit zijn de winnaars van de Tweakers Awards 23/24

Krijgen die Tweakers nog een mooie trofee of iets?

De rest is inderdaad populariteit-stemmen.
Anonymoussaurus @PD2JK21 september 2023 23:30
Yes, heb zojuist mijn eerste prijs in ontvangst genomen. :) Mocht ook wel na 3 jaar op rij tweede te zijn geworden. ;)
Zerora @Anonymoussaurus21 september 2023 23:40
Gefeliciteerd met je award. Ik ben 4e geworden. Helaas geen award dus.
Anonymoussaurus @Zerora21 september 2023 23:49
Thanks. :) Jammer, hopelijk volgende keer beter. :)

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 20:28]

Dutchiee.tv @Anonymoussaurus21 september 2023 23:41
En die verdien je ook! ;)

OT; was leuk er weer te zijn.
Gezellige avond om zo de community en bedrijven te spreken

[Reactie gewijzigd door Dutchiee.tv op 22 juli 2024 20:28]

Anonymoussaurus @Dutchiee.tv21 september 2023 23:51
Thanks! Jij ook gefeliciteerd! Helaas niet zoveel verschillende mensen kunnen spreken. Hopelijk organiseert Tweakers vaker dit soort evenementen, maar dan generieker. Is altijd leuk om met gelijkgestemden te praten. :)
rayfano @Anonymoussaurus22 september 2023 07:32
Gefeliciteerd! Verdiend ook na alle bijdrage zowel aan nieuws als op het forum e.d.!
Anonymoussaurus @rayfano22 september 2023 13:49
Thanks! :D
loewie1984 @PD2JK21 september 2023 22:14
Ik ben er vorig jaar geweest omdat ik genomineerd was in een rubriek. En wil tweakers niet afbranden maar de awards zelf was een regelrechte aanfluiting.

Van te voren was er tijd om te socializen en te mingelen in de lobby. Dat was leuk. Toen werden we naar de zaal geloodst en werden de vendoren een voor een in de betreffende rubriek naar voren geroepen voor een kartonnen award van het tweakers logo.

Wat ik gewoon miste was de aankleding/inleiding eromheen. Ja er werden wat statistieken uitgelicht. Maar meer dan een veer in de kont steken van bijv. KPN of Ziggo als beste provider was het niet. Internationale vendoren zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd door aanwezigen.

En wat zegt het ook verder over deze producten.

En dan nodig je mensen uit de community uit die genomineerd zijn, en ik snap best dat niet iedereen het podium opgeroepen wilt worden en een microfoon onder zijn neus geduwd wilt krijgen. Maar je kan wel iets toelichten waarom iemand genomineerd is, of vragen of de persoon in kwestie iets wilt vertellen.

Dus naar mijn idee kun je het meer inhoud geven en een wat hoger tweakers gehalte. Want op de moderator dag zag het er allemaal top uit. Die staat volledig in het teken van de community. Doe dit dan ook voor de tweakers awards of laat de community achterwege en reik dat karton gewoon in de coulissen uit.
edterbak 21 september 2023 22:13
Ik vraag mij af voor wie dit nuttig is. Ik als tweaker kan met deze populariteit rangschikking denk ik niks mee doen. Het heeft voor de keuze voor welke hardware ik evt zou kopen totaal geen invloed. Die keuze wordt door techniek bepaald en performance / buck. Het voeld als een 'komkommer-tijd' dingetje.
thisisjazz @edterbak22 september 2023 00:52
Moet het nuttig zijn? Ik vind het wel interessant om te zien waar de meeste stemmen naartoe gaan. Beïnvloed het mijn keuze? Nee niet echt, de meeste uitkomsten waren wel logisch. Vond het ergens bijvoorbeeld wel leuk dat apple in de comments altijd wordt afgemaakt maar toch overal wel won qua stemmen
skoozie @thisisjazz22 september 2023 08:05
Apple krijgt 1/3e van de stemmen. Als de vraag was: Apple of Android stond apple onderaan.
nu moet de 2/3e die android gebruiken hun stem verder specificeren naar merk.
ook het Populariteits stemmen vind ik niet eens heel vreemd. Mijn headphones (buds en over ear) zijn van Bose, daar heb ik toen ik ze kocht met een reden voor gekozen, dat vind ik nu ook het beste merk.

Ik vind dit altijd wel leuk om even in te vullen en de uitslagen te zien.
Martinspire @skoozie22 september 2023 11:02
Mja als je alle antwoorden van mobile optelt dan staat Android wel bovenaan, Apple heeft immers maar 1/3
Manyuken @skoozie22 september 2023 13:22
Tja Android is ook geen merk... Dus ik vind het heel logisch dat Android gebruikers moeten specificeren naar het merk wat zij het beste vinden.
Je gooit toch ook niet Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Škoda, Bentley, Lamborghini en Porsche bij elkaar in de ranglijsten van meest populaire automerken?
sonny_s @Manyuken22 september 2023 17:07
Ik snap dat je het niet op een hoop gooit, maar het geeft wel een vertekend beeld, mensen die met Android willen werken hebben heel veel keuze, terwijl bij iOS je maar 1 telefoon kan kiezen.
HollowGamer @thisisjazz22 september 2023 08:26
Ja, dingen moeten wel nuttig zijn, zeker als je prijzen gaat weggeven.

Je geeft toch ook geen prijs voor de Vrede aan iemand, die dat niet verdiend? Oh wait..
AJediIAm @edterbak22 september 2023 10:47
Dit is super nuttig. Tweakers is veel meer dan een website met benchmarks en press releases.
De meningen van mensen en wat ze te zeggen hebben doet er toe. Dit evenement is een viering van de community. Een bedankje en herkenning vanuit Tweakers en naar elkaar.

De awards zijn gebaseerd op nummers, maar het applaus is voor iedereen.
Boefmans @edterbak22 september 2023 07:58
geen lochitech voor jou? :-) ik deel je gevoel hoor!
Bij sommige categorieën is het vrij straightfoward (alles met schermen is een LG), bij andere is het meer populariteitsding. BIj de EVs is het wel bijzonder dat de een van de meest verkochte en geleasde auto,s zo laag staat (skoda). En logitech maakt prima spul voor het geld maar ja...
AMD/Nvidea is ook grappig om te zien, volgens mij zijn momenteel de AMD kaarten (Volgens velen iig) beter dan nVidea (oke oke, wel voor eerst sinds een poos).
Martinspire @Boefmans22 september 2023 11:11
Skoda wordt veel verkocht, maar dat betekent niet dat men niet iets anders zou kiezen als men meer budget had. Verder zie ik toch vaker de elektrische Kia's en Hyundai's, al worden die Skoda's ook veel verkocht. Of ze vallen wat minder op wellicht.
rajackar 21 september 2023 22:04
Hmm, dit mijns inziens wel een downgrade van hoe het altijd was.
Nu is het gewoon een poll over welke merken populair zijn.
jongetje @rajackar21 september 2023 22:12
Zo werken awards. Dat is hetzelfde als musical awards, georganiseerd door de grote musical producenten. En de film awards georganiseerd door de film industrie etc.

Nu gaan de winnaars reclame maken dat ze door Tweakers zijn uitgeroepen tot beste Merl/product/dienst en daarmee direct reclame voor Tweakers.

Je ziet wel dat de enorme uitrol van glasvezel en starheid, Ziggo van de internet troon heeft gestoten.
ChillinR @rajackar21 september 2023 22:36
Dat was voorgaande jaren ook al zo toch?
TheVivaldi 21 september 2023 22:41
Van harte gefeliciteerd, @Anonymoussaurus, je hebt me ein-de-lijk verslagen! :P

Zonder dollen: je hebt 'm meer dan verdiend! :)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 20:28]

Anonymoussaurus @TheVivaldi21 september 2023 23:29
Haha, thanks! Heel eerlijk hoor, had het niet verwacht (weet je nog, dat ik vorig jaar tegen je zei dat ik het waarschijnlijk niet zou redden ivm afstuderen? :p), maar verrassend genoeg dus toch wel toen ik zag dat jij tweede was geworden. Jij gefeliciteerd met je tweede prijs!
Evanesco 21 september 2023 23:07
Vind Hogwarts bij de games wel opmerkelijk. Meer dan oké spel hoor, heb hem helemaal uitgespeeld. Maar de main quest uitspelen werd richting het einde al wat langdradig en herhalend. Ook qua replay waarde erg beperkt. Leuk voor de fans en grafisch sterk ook, maar haalt het qua diepgang, wereld en gameplay niet bij bijvoorbeeld een Elden Ring imho. Maar zoals eerder gezegd: hopelijk wordt het vermarkt als een populariteitsscore en niet als kwaliteitsscore. Al vrees ik voor het laatste... :X
Martinspire @Evanesco22 september 2023 11:07
Elden Ring is dan ook een game die niet echt voor de massa is en met een bepaald genre/setting die lang niet iedereen aanspreekt. Dan kan de rest nog zo goed zijn (al vind ik dat nog best discutabel, het doet mijns inziens niet veel nieuws), dan ga je alsnog niet winnen. Hogwarts en Harry Potter zijn gewoon heel populair geweest. En er was ook wel wat recency bias met deze poll voor dit soort categorieën.
Vliegenier04 22 september 2023 09:42
Het was leuk om er bij te zijn! Hoewel de community best wat meer vertegenwoordigd had mogen zijn was het een gave show om mee te maken.

Tot volgend jaar :)
SunnieNL @Vliegenier0422 september 2023 10:37
Mjah, die zaal mag best wat voller zitten met community leden idd. Die ruimte is er wel voor.
Moonsugar @SunnieNL22 september 2023 10:59
Aan de hoeveelheid uitnodigingen die ik stuur ligt het niet, maar niet iedereen kan of wil. :)
Ronald @Moonsugar22 september 2023 20:27
Als je community leden 1-20 uit mag nodigen in de 6 categorieën past het ook wel in de zaal ;)

Die is best riant :-)

[Reactie gewijzigd door Ronald op 22 juli 2024 20:28]

MoonRaven 21 september 2023 22:01
Mooi en overzichtelijk. Beter dan hoe het op hardware.info was :)
Loller1 21 september 2023 22:03
Volledig afziend van het feit dat deze stemmingen praktisch waardeloos zijn, kan de naamgeving ervan niet op zijn minst een beetje logisch gemaakt worden en gewoon naar het huidige jaar genoemd worden? Waarom heet deze "2023-2024" terwijl het over producten gaat uit 2022 en 2023? Dat is toch echt helemaal van de pot gerukt?

Ook, dark mode grafieken hebben een andere achtergrondkleur dan de pagina...

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 20:28]

Zenix 21 september 2023 22:26
Awards voor community zijn leuk. Maar voor de producten kan je net al goed naar pricewatch kijken en voor de diensten naar de grootste partijen. Omdat Tweakers meer mainstream is, zijn de antwoorden dat ook. Geen toegevoegde waarde meer.
Zerora 21 september 2023 22:59
Alle winnaars gefeliciteerd! *O*

Ik heb een leuke avond gehad!

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