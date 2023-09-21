Op donderdag 21 september vonden de jaarlijkse Tweakers Awards weer plaats. In Theater Amsterdam werden in 38 categorieën prijzen uitgereikt op basis van jullie stemmen. Het thema van dit jaar was, in lijn met ons jubileum, '25 jaar technologie' en gedurende de avond stonden we stil bij grote technologische ontwikkelingen van de laatste 25 jaar.

Nieuw dit jaar was dat we niet alleen prijzen hebben uitgereikt aan de winnaars in elke categorie, maar ook zilveren en bronzen awards voor plek twee en drie. Voor kleinere fabrikanten is het vaak lastig om de winnaars van de troon te stoten, maar is een topdrienotering soms bijna net zo'n knappe prestatie. Daar wilden we dit jaar ook een prijs tegenover zetten.

In dit artikel vind je de complete uitslag van alle categorieën terug. Dat waren er minder dan in voorgaande jaren. We zagen in de stemresultaten van vorig jaar namelijk dat de 'Geen mening'-optie in veel categorieën veruit het populairst was. Daarop zijn we nog eens goed door de de lijst met categorieën gelopen en hebben we er enkele geschrapt waar jullie duidelijk niet warm van werden.

Aan de communitycategorieën hebben we niet gemorreld. Dat zijn er nog steeds zes en ze draaien om gebruikers die op specifieke vlakken het meest hebben bijgedragen. Op de volgende pagina's vind je van elke categorie de volledige resultaten.