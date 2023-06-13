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Feedback • 13-06-2023 08:00 160

Over deze kans hoef je niet lang na te denken: win een excellente Lexar-ssd

13-06-2023 • 08:00

160

Over deze opslaguitbreiding hoef je niet heel lang na te denken: wij geven drie exemplaren van een uitstekende ssd van Lexar weg. Het gaat om de Lexar NM710 2TB, die onlangs werd bekroond met een Tweakers Excellent-award.

Het van oorsprong Amerikaanse Lexar heeft een gedegen reputatie. De associatie met kwalitatief goede geheugenkaarten die favoriet zijn onder professionele fotografen is nog steeds heel sterk. Tegenwoordig kom je Lexar - dat in 2017 werd overgenomen door Longsys, de Chinese speler die groot is in flash memory - op veel meer terreinen tegen. Zo zitten de producten ervan allang niet meer alleen in fototoestellen, maar ook in andere apparaten waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn, zoals drones en securitysystemen.

Vijf jaar geleden maakte Lexar zijn comeback op de flash-opslagmarkt, en een jaar later presenteerde het zijn eerste SD-kaart met een opslagcapaciteit van 1 terabyte. In 2019 demonstreerde het een PCIe 4.0-ssd die met een overdracht van 7,5GB/s de snelste consumenten-ssd ooit beloofde te worden.

Waar moederbedrijf Longsys zich van oudsher richt op de b2b-markt, is Lexar flink aan het uitbreiden als consumentenmerk. In het portfolio zitten de nodige producten waarmee je de opslagcapaciteit van je pc, laptop of gameconsole kunt uitbreiden. In de toekomst zal de focus daarbij steeds meer op het gamingsegment liggen. Dat is geen slecht nieuws; enerzijds met het oog op de trend van dalende geheugenprijzen en de komst van steeds grotere en veeleisendere games, en anderzijds vanwege consoles die vaak een krappe opslagcapaciteit hebben.

Tweakers x Lexar

De Lexar-ssd's van de huidige generatie vallen op vanwege hun goede prijs-kwaliteitverhouding. De ssd NM 710 2T is onlangs uitvoerig getest in het testlab van Tweakers. De conclusie? Deze budget-ssd presteert met zijn sequentiële leesheid van 4850MB/s en schrijfsnelheid van 4500MB/s als een ssd uit de hogere middenklasse. De NM 710 2T kreeg de Excellent-award maar heeft stiekem ook de Great Value-award verdiend, want deze ssd is een paar tientjes goedkoper dan de vergelijkbare concurrent.

Specificaties van de Lexar-ssd NM710:

Opslagcapaciteit: 2TB
Ssd-formaat: M.2 80mm
Ssd-interface: PCI Express 4.0 x4
Ssd-connector: M.2
Ssd-type: 3d v-nand (TLC)
Ssd-eigenschappen: NVMe

Kans maken op de Lexar NM710 2TB ? Meld je aan in de poll

Ben je enthousiast geworden over de Lexar NM710 2TB en zou je hem zelf weleens willen testen en ervaren? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen. In totaal kunnen we drie tweakers blij maken. Mocht jij tot één van de gelukkigen behoren, dan waarderen we het als je over je gebruikerservaringen een review in het forum wilt achterlaten, maar daar ben je niet toe verplicht.

Wil jij kans maken op de Lexar NM710 2TB?

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Algemene voorwaarden

● Je Tweakers-account moet voor 12 juni 2023 actief zijn.
● Meedoen kan tot en met 20 juni 2023, alleen via de poll.
● Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.
● De winnaars krijgen uiterlijk 3 juli 2023 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.
● De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
● Voor de winactie zullen alleen inwoners van Nederland en België geselecteerd worden.
● Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
● Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
● Medewerkers van Tweakers en Lexar zijn uitgesloten van deelname.
● Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
● Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Lexar en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Kijk hier voor een overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Lexar NM710

vanaf € 157,46

4 van 5 sterren

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Interne ssd's Lexar

Reacties (160)

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HeyImAllan 13 juni 2023 08:03
Mijn SSD is inmiddels ruim 5 jaar oud. Ben benieuwd naar de vooruitgang in performance in het laden van games.

Edit:
Het was een Crucial M500 480GB van bijna 10 jaar oud. Ik wist niet dat dit zo uitgebreid zou worden besproken O+

[Reactie gewijzigd door HeyImAllan op 27 juli 2024 20:52]

Cergorach @HeyImAllan13 juni 2023 08:18
Ik denk dat je daar weg weinig van gaat merken, met mogelijk hier en daar een uitzondering...
yvo_duh @Cergorach13 juni 2023 08:40
Ik weet dat het niet helemaal appels met appels vergelijken is maar..

Mijn vorige M2 sata SSD heeft een max snelheid van 500mb/s, hierbij duurde het opstarten van de computer en sommige games niet lang maar ik heb recent een nieuwe ssd aangeschaft, de samsung 980 pro, en als ik nu mijn computer aan zet, zit ik binnen 5 seconden in windows, waarbij het langst durende, mijn moederbord is die moet opstarten.
Beakzz @yvo_duh13 juni 2023 10:46
Ja nieuwe install is altijd snel. Check het over een maand of 2 nog eens.
FreshMaker @Beakzz13 juni 2023 11:23
Ja nieuwe install is altijd snel. Check het over een maand of 2 nog eens.
Win10 en 11 zijn dan nog prima in snelheid.
We zijn de tijd van ME en XP ondertussen wel gepasseerd, waar je dat duidelijk merkte.

De laptop die al ene paar jaar overal rondzwerft in huis geeft bij niemand problemen, ondanks dat er 4 accounts opstaan.
Dat moest je 10j geleden echt niet verwachten
Beakzz @FreshMaker13 juni 2023 12:37
Nou bij mij scheelt het echt wel. Van 5 seconden naar makkelijk 20 nu (Windows 11) en dan heb ik het over een install van 1,5 jaar met een zo goed als lege start up.
catfish @Beakzz15 juni 2023 18:27
Mijn Windows 10 install gaat al meerdere jaren en 4 computers mee (ik steek de ssd gewoon van de oude pc in de nieuwe pc en de laatste keer gecloned naar een nieuwe ssd) en het wordt enkel sneller (als ik naar een snellere pc upgrade). Het is iets meer dan 5s (i5-8600), maar zeker onder de 10s.
Calamor @yvo_duh13 juni 2023 09:02
Van sata naar nvme zal je zeker merken. Bij een desktop is de m.2 poort meestal wel geschikt voor sata en nvme, maar laptops hebben meestal geen ondersteuning voor sata en nvme en kunnen maar 1 van de 2 aan.
bzuidgeest @Calamor13 juni 2023 09:31
Maar niet elke ssd die in een m.2 slot gaat is PCIe (NVME). Let goed op de specificaties. een sata m.2 disk zal in een m.2 niet sneller werken dan hij of zij al gewend is.
Ruuddie @yvo_duh13 juni 2023 09:02
Was dit na een reinstall van Windows, of heb je je oude installatie overgezet?
Cergorach @yvo_duh13 juni 2023 09:05
5 jaar geleden is nog de tijd van de 970 EVO. Die deed echt wel meer dan 500mb/s (=>3400MB/s). 5 jaar geleden in SSD land is niet zo heel spannend.

De limiterende factor voor een 8.5 jaar oude PC is eerder de moederbord (drivers) en niet de SSD (XP941, 1.170MB/s). In een 3 jaar oude machine (minipc) zit een 970 EVO PLUS (3.500MB/s) en die is niet 3x zo snel of zo met laden.

Bron:
uitvoering: Samsung 970 EVO 1TB
uitvoering: Samsung XP941 512GB
uitvoering: Samsung 970 Evo Plus 2TB
De Fluppe @Cergorach13 juni 2023 11:14
5 jaar geleden aankopen wil niet noodzakelijk zeggen 5 jaar geleden het allernieuwste crème de la crème onderdeel aankopen. Prijs-kwaliteit kan het destijds perfect valabel geweest zijn nog een SATA SSD te kopen.
Cergorach @De Fluppe13 juni 2023 11:55
True, maar ik verwacht niet dat je een 5+ jaar oude el cheapo SSD wil vergelijken met nu een highend SSD... Dat maakt elke vergelijking super scheef!
Sennuri @Cergorach13 juni 2023 15:58
Nee hoor. Het is jouw vergelijking die scheef gaat.

Ten eerste zijn de SSD's waar jij naar linkt slechts 4 jaar oud, geen 5. Eigenlijk zou je de 860 moeten pakken ipv de 870.

Ten tweede kostte de 970 2TB waar jij naar linkt in 2019 nog €500. De Lexar 2TB uit dit artikel kost slechts €94. In de prijsklasse van de Lexar had je 5 jaar geleden alleen maar "el-cheapo" SSD's. Toen zat je met een budget van 100 euro tussen de Crucial MX500 250GB en 500GB versies in.
Sennuri @Cergorach13 juni 2023 09:25
Hij heeft het over een "M2 sata SSD". De SATA-controller is de beperkende factor, en dan blijf je inderdaad rond die 500 MB/s steken.
BlaDeKke @Sennuri13 juni 2023 15:23
Bij starten van dingen blijf je eerder steken op 50 a 70MB/s. Die 500MB/s raak je enkel aan als je grote bestanden schrijft of leest.
HeyImAllan @Sennuri13 juni 2023 13:28
Klopt is een Sata m2 van 500MB/s
yvo_duh @Sennuri13 juni 2023 09:33
juist! en dat is exact de reden waarom ik zei
Ik weet dat het niet helemaal appels met appels vergelijken is maar..

[Reactie gewijzigd door yvo_duh op 27 juli 2024 20:52]

d3x @Cergorach13 juni 2023 09:32
Hier ben ik het helaas niet mee eens, er is wel degelijk een merkbaar verschil in opstart tijden van games (ja tuurlijk mogelijks afh van type game) met snellere of tragere ssd. Helaas worden de games ook alleen maar groter en groter en wordt een 2TB SSD eigenlijk al defacto standaard. Voor het OS gebruik ik al jaren een aparte kleine SSD. Dat dit dan enkele seconden langer duurt om op te starten boeit mij niet echt.

Binnen een generatie tussen high end en midrange zal j het misschien niet zo voelen, maar door de generaties heen is er toch een pak verschil in prestaties. Daarbovenop komt nog eens het protocol dat ze gebruiken want velen hebben nog niet echt de laatste bus snelheid en type omdat Intel wat jaren achtergelopen heeft en dus velen op pci-e3 zaten.

voor mij dus ook een reden om naar een degelijke allround 2TB uit te kijken. want de 1TB lopen gewoon vol en na 3ssd stoppen de meeste opties in je mobo. Nee sata ssd steek ik niet meer.

[Reactie gewijzigd door d3x op 27 juli 2024 20:52]

FreshMaker @d3x13 juni 2023 11:31
Dan ben jij gezegend met een hypergevoelige snelheidwaarneming ;)

Mijn PC start op van een 500GB ssd á 7000MB/s wat heerlijk is, de spellen staan op een 2TB sata SSD, het verschil is merkbaar bij opstarten, maar eenmaal onderweg wordt de meeste data op de achtergrond ingeladen.

Verschillende YT-hoofden hebben die testen ook gedaan, en geven allemaal aan dat een 'gewone' SATA ssd dezelfde ervaring geeft als een ultrasnelle NVME.

En ben je serieus, kijk je al niet meer naar 2TB, maar pak je een 4TB
d3x @FreshMaker13 juni 2023 12:07
sata 1 - sata 2 - sata 3 - sata express
PCie native cpu of over chipset

get the point?

hier op tweakers smijt iedereen graag alles op een hoopje. Voor de ene is het met een totaal systeempje van enkele 100eur, voor de andere moet je beetje serieus zijn en heb je minimum 4TB high end PRO nodig...

kwestie van perceptie en verwachtingen. de ene gaat het zien in een toepassing de andere niet want niet iedereen gebruikt hetzelfde en niet iedereen heeft het laatste nieuwe. Als je een budget ssd aan een sata kabel hangt vs een native PCI-e4 M2 slot high end SSD en je merkt geen verschil in geen enkele toepassing, nou goed dan voor u, klaar mee, doe je waarschijnljk ook gewoon niets met je systeem.

[Reactie gewijzigd door d3x op 27 juli 2024 20:52]

John Doos @Cergorach13 juni 2023 08:27
Dat ligt er compleet aan wat er 5 jaar geleden aangeschaft is :)
kiang @HeyImAllan13 juni 2023 09:16
Ik heb ervaring met een SATA, PCIe 3 en PCIe 4 SSD, en kan je zeggen: je merkt er niets van ;)
Raymond Deen @kiang13 juni 2023 10:32
In mijn pc zowel een SATA als NVME schijf, maar als ik wat groters heen en weer moet schuiven tussen die twee schijfjes dan merk ik het verschil wel degelijk. Het ligt een beetje aan de grootte van de schijven (cache grootte is daarvan afhankelijk) en wat je ermee doet natuurlijk.
kiang @Raymond Deen13 juni 2023 10:36
De eerste post vroeg specifiek naar loading times in games.

Ja, rauwe sequentiële lees- en schrijfacties, daar zal je verschil zien.
HeyImAllan @kiang13 juni 2023 23:46
Als ik er 1 win ga ik het meten. Ik heb een best oude Windows (11) installatie zoals de meeste mensen, volgens mij heb ik zelfs nog 8 gedraaid met upgrade van 10 tussendoor en dan wisselen naar een iets modernere mobo (Intel -> amd) zonder reinstall. Er vanuitgaande dat mijn SSD nog goed is, is het misschien interessant voor andere mensen die een upgrade uitstellen simpelweg omdat het oude nog werkt.
d3x @kiang13 juni 2023 09:35
en je legt deze allemaal op een hoop, met eenzelfde achterliggende type en platform architectuur en je doet niks met je systeem... ja dan merk je er niks van, maar dan weet je ook nog niet eens hoe je eraan begint. Laat staan dat de opmerking enige waarde heeft.

Om te valideren of er verschil op zit, moet je een bepaalde basis leggen vna waarde en verwachtingen en gelijkgaande testen. Niet uit het niks....
kiang @d3x13 juni 2023 10:00
Er zijn genoeg testen die aantonen dat de verschillen tussen een SATA en NVME SSD in de praktijk minimaal zijn als je hebt hebt over laadtijden in games.

Eerst resultaten op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=V3AMz-xZ2VM
https://www.youtube.com/watch?v=YWtspZqOxAM
https://www.youtube.com/watch?v=tD2pn1_jWPU
https://www.youtube.com/watch?v=kt_iJTrzOus

[Reactie gewijzigd door kiang op 27 juli 2024 20:52]

lenwar @d3x13 juni 2023 18:58
De -1 krijg je vanwege je… houding. Als je gewoon op normale toon reageert krijgt je meestal een 0 of een 1 als iemand het niet met je eens is. (Waar de 0 eigenlijk ook niet goed is, maar het is wat het is)

Maar goed. Terzake.
Stel dat jij een goede vergelijking zou uitvoeren. Hoe zou jij dat dan doen?

In de filmpjes hebben ze identieke hardware gebruikt en alleen de schijf vervangen.
Ik zou persoonlijk niet weten hoe ze een betere objectieve vergelijking kunnen maken. Je kan natuurlijk niet een hele computer veranderen en zeggen dat het die de schijf komt. Dat zou een beetje gek zijn denk ik

Na het kijken van de filmpjes moet ik zeggen dat mijn persoonlijke verwachting was dat het verschil tussen HDD en SSD groter zou zijn.
De verschillen tussen M2 een SSD waren wel zo ongeveer mijn verwachting.

Mijn verwachting was puur gebaseerd op mijn ervaring van zoveel jaar geleden toen ik een kapotte SSD verving met een snellere en nauwelijks verschil merkte. Mijn gevoel zei dat dat na al die jaren nog steeds niet heel anders zou zijn.

Wat mij betreft bevestigd dit de onzinnigheid van statische benchmarks. Of in elk geval de waarde die er aan gehecht wordt. Het zou een interessante zijn om de waardes van de statische benchmarks tegen deze praktijkvoorbeelden aan te houden.
Ik ben benieuwd hoe erg ze overeen komen of misschien juist afwijken.
d3x @lenwar13 juni 2023 23:22
wel voor de sake of heb ik eens naar het laatste filmpje gekeken.

Daar zie je nog thans duidelijke verschillen in timings tussen pci-e3-4-5
en dan komt hier nog eens bij... de beste tegen de beste... hoeveel starten er niet van een oudere "mindere" tegen een recente high end.... een algemene claim met ik zie het verschil niet is gewoon blabla

het begin van de threat ging over een sata richting pcie-4.. kwestie van perceptie... sommigen komen al uit de tijd van sata 150 met ssd terwijl anderen hier dan nog in de bloemkolen zaten, dat is realiteit .
lenwar @d3x14 juni 2023 06:48
Ik vind de praktijkverschillen klein. Ik had ook niet anders verwacht om eerlijk te zijn.
Als zo’n spel opstart doet het met dan alleen een gigantische blob data inladen. Het is ‘slechts’ een onderdeel van wat er allemaal moet gebeuren.

30s vs 35s. In die orde van grootte tussen de snelste en traagste SSD (sata of m2) maakt niet niet zo veel uit voor de beleving. De beleving van die laadtijden terwijl je naar de bewegende laadschermen kijkt maakt dan dat het niet zo veel uithaalt.
Uiteraard zijn dat trucjes. Maar de praktijk maakt, dat het de beleving verbeterd.

De verschillen zijn uiteraard meetbaar. maar verantwoord die paar seconden op die tijd een meerprijs van (pakkembeet) 150-250 dollar? Dat is een kwestie van perspectief.

(Persoonlijk zit ik nooit met een stopwatch in de hand te gamen. ;) )
d3x @lenwar14 juni 2023 08:25
IK ook niet en zou dus ook niet voor deze high end - PRO gaan tenzij de gehele build in de zelfde grootorde is. De start van de thread gaat echter over "er is geen verschil" en "het is niet merkbaar" dat is fout.

Afh van de ouderdom en type protocol is er weldegelijk een verschil. Steek maar een ssd sata 150 tegen een PCIe-4 ssd en je zal het weldegelijk merken...

De reden dat ik aangeef dat je het weldegelijk merkt is de realtiteit. In WOT bij het opstarten van een teamwar met 15 zullen diegene met snelste ssd altijd 3-4sec sneller in de map zijn. Je zit in een teamspeak dus dan merk je het snel in het gesprek wie al ingeladen is en wie niet. Ook zie je in de laatste youtube dat er effectief tot 6sec verschil is in games met lange laadtijd. Iets wat je dus wel kan merken.

@lenwar de start tijd is trigger door de server, dus iedereen tegelijk... en ja bandbreedte heeft er natuurlijk ook wat mee te maken. maar het is al bewezen in game door heel wat die hards....

[Reactie gewijzigd door d3x op 27 juli 2024 20:52]

lenwar @d3x14 juni 2023 11:00
In WOT bij het opstarten van een teamwar met 15 zullen diegene met snelste ssd altijd 3-4sec sneller in de map zijn.
Weet je 100% zeker dat dat alleen maar komt door de betreffende SSD? hebben ze niet gewoon later geklikt of is die persoon z'n computer sowieso wat sneller of trager? (( ik heb geen idee hoor. Ik speel geen WoT. Dus mogelijk wordt het bij iedereen tegelijk gestart met laden ))

Ik verwacht zelf niet dat ik erg veel zal merken van 4-6 seconden laadtijd op een totale tijd van meer dan 30 seconden.

N.B. Er is uiteraard verschil in cijfers. Of het in de praktijk echt merkbaar is. Dat betwijfel ik. Je ziet aan de filmpjes hoe marginaal alles van elkaar verschilt. Uiteraard prima meetbaar. Als je er percentages tegenaan gooit is het best flink, maar in de praktijk met beleving... Niet echt.


Maar goed :)
Laten we het eens worden dat we het niet eens met elkaar zijn ;)
kiang @d3x13 juni 2023 13:00
1. Zoals ik zei: dit zijn letterlijk de eerste videos die je vindt als je zoekt "SATA vs PCIe ssd game load time", kan me niet echt schelen wat jij van de channels vindt, dit is simpelweg de eerst beschikbare data. Als je betere bronnen hebt, deel maar :)
2. Heb jij benchmarks die aantonen dat een PCIe gen3/4 een significante invloed en dus merkbare invloed heeft op de laadtijden van games? Zo ja wil ik die erg graag zien, want helaas zitten we nog altijd te wachten op iets zoals DirectStorage om het potentieel van snelle SSDs in games te gaan gebruiken, maar voorlopig is dat er simpelweg niet voor zover ik weet.

[Reactie gewijzigd door kiang op 27 juli 2024 20:52]

lenwar @HeyImAllan13 juni 2023 09:02
Goede kans dat je het in de praktijk alleen maar zal merken met een benchmark of als je echt statisch gigantisch veel data aan het verstouwen bent. Mogelijk dat je het kan 'meten' als je je games inlaadt (gezien games nogal een flink formaat kunnen hebben), maar of je het echt in de praktijk zal "voelen/beleven" betwijfel ik.

Het is niet voor niets dat performance tests nooit echte praktijkmetingen zijn, als in 'hoe lang duurt het om een PC op te starten/af te sluiten' of 'een zwik foto's in te pakken uit te pakken'. De tegenargumentatie is altijd 'Ja, maar niemand heeft dezelfde PC als de referentie-PC'. Wat natuurlijk een valide punt is. Je hebt ook niks aan de concrete getallen, alleen aan de vergelijking, maar het nuanceert wel de daadwerkelijke waardes van de statische benchmarks.
(( N.B. Bij videokaarten doen we het overigens wel om een één of andere reden. Daar wordt daadwerkelijk gekeken naar FPS in op dat moment recente spellen met een referentie-machine. ))


Maar goed. Mocht je één van de gelukkigen zijn. Laat het ons weten :) Misschien ben ik veel en veel te pessimistisch :)
mazdarati2 @HeyImAllan13 juni 2023 10:20
In games weet ik het niet, maar ik kan wel een verschil merken in Windows die draait op een gewone SATA SSD of een nVMe SSD. Met de nVME draait alles goed 'snappy'.

Games laden het gros van de assets bij het opstarten van de game en een nieuw level, dus je zou alleen in die laadtijd een verschil kunnen zien als je in theorie van 5 seconden naar 4 seconden laadtijd gaat.
Xander2 @HeyImAllan13 juni 2023 15:26
Het verbaast me positief dat die SATA SSDs zo lang meegaan.

Ik heb een Intel van 14 jaar oud, een Samsung van 10 jaar, een Crucial van 7 jaar die het nog allemaal prima doen, alleen de oorspronkelijke capaciteit voldoet niet echt meer (echter weinig terugval).
Arumes @Xander213 juni 2023 20:02
Als je maar niet zo veel schrijft. Dat is de bottleneck voor de levensduur.
Lothlórien @HeyImAllan17 juni 2023 12:36
Ik heb mijn crucial M500 250GB medio 2012 gekocht (net als de rest van mijn laptop), dit zijn niet de allersnelste qua iops dus daar zal zeker een verschil in zitten.

Of je het gaat merken? Waarschijnlijk zit de bottleneck elders dus in het dagelijks gebruik vraag ik mij af of je het gaat merken. Laden van games.. misschien.
catfish 13 juni 2023 08:01
Een beetje groot voor mij, maar beter te groot dan te klein. Stuur het maar op!
Kevinns @catfish13 juni 2023 09:52
Ha, een hoopje foto's in RAW en je gaat al hard die kant op. Ik dacht met m'n laptop wel even vooruit te kunnen met 512GB. Nu issie bijna vol en daardoor ook nog traag geworden. Zullen we ruilen als jij 'm wint? ;)
Sennuri @Kevinns13 juni 2023 09:59
Dat is geen hoopJE. ;)
Ik fotografeer nu een jaar of 20 digitaal, en heb in totaal 42 GB aan bestanden die ik het bewaren waard vond. Ik zit dan wel vooral in de landschap/architectuur-hoek, dus qua dataverbruik zo'n beetje de zuinigste categorie.
Raymond Deen @Sennuri13 juni 2023 10:34
Dan ben jij nog van de generatie die kleinere schijven gewend is en daardoor ook weleens opruimt.
Tegenwoordig is er zoveel ruimte dat opruimen en selectief bewaren niet meer nodig lijkt (totdat het ineens wel nodig blijkt).
Sennuri @Raymond Deen13 juni 2023 10:53
Ik heb altijd ruimte zat gehad, juist omdat fotografie weinig ruimte kost. Maar selecteren en opruimen doe je niet alleen om ruimte te besparen. Het maakt het hele beheer van je fotocollectie makkelijker.

En de kwaliteit van je fotografie gaat omhoog als je jezelf dwingt om kritisch naar je eigen werk te kijken en alleen de beste foto's te bewaren. In het analoge tijdperk was er al een soort vuistregel dat je gemiddeld per rolletje (36 opnames) 1 à 2 foto's mocht bewaren, de rest moest weg. Anders was je niet kritisch genoeg en ging je niveau niet omhoog.

Maar goed, dat gaat langzamerhand off-topic, het gaat hier over een SSD. Niet over fotografie. :-)
Raymond Deen @Sennuri13 juni 2023 11:43
Hahaha je hebt gelijk!
T ging mij vooral om overall de noodzaak van opruimen door de steeds maar groter wordende schijven vaak een ondergeschoven kindje wordt. Hetzelfde bij werkgeheugen; er wordt niet echt meer om gegeven, want er is toch ruimte in overvloed vaak.
FreshMaker @Raymond Deen13 juni 2023 11:20
Inderdaad,
Opruimen gebeurt eigenlijk alleen maar 'toevallig'
Als je een bepaalde foto zoekt, en in die tijd een paar 'mindere' tegenkomt en verwijderd.

Nu valt onze verzameling wel mee, 23 jaar digitaal, en een berg scans van dia's en negatieven uit het verleden past op een paar 2TB schijven, de 2 nieuwe 4TB's die erbij gekomen zijn hebben twee oude 2TB's vervangen, want naderden de 5 jaar.
Als schijven nog prima in orde, maar qua betrouwbaarheid langere opslag hou ik ze liever wat 'verser'

Over 2 jaar zien we wel weer, of we groter moeten, maar vooralsnog is het net 1,8TB
Kevinns @Sennuri13 juni 2023 10:19
Ja het ligt ook wel aan mij. Ik heb sinds een aantal jaar kleine kinderen, dus veel te fotograferen en véél te weinig tijd om op te ruimen. Dus ik kan de collectie makkelijk halveren of misschien wel tot een kwart verminderen, maar ik heb/neem er de tijd nu niet voor...
SilentDecode @catfish13 juni 2023 09:33
Groot? Poeh.. Ik kan em prima gebruiken voor m'n gamesdrive. Die gaat richting de 1TB namelijk. Niet zo vreemd met hoe groot games zijn tegenwoordig.
Sennuri @SilentDecode13 juni 2023 09:45
Games zijn inderdaad het probleem. Ik game alleen op m'n console, en op de PC nemen het OS (Xubuntu 22.04) en alle programma's slechts 23 GB in beslag. :P
yar2000 @SilentDecode13 juni 2023 12:17
Mijn Steam zit ondertussen op 2TB aan geïnstalleerde games 8)7 Het grootste deel gebruik ik bijna nooit maar goed.

[Reactie gewijzigd door yar2000 op 27 juli 2024 20:52]

SilentDecode @yar200013 juni 2023 13:26
Het grootste deel gebruik ik bijna nooit maar goed.
Misschien... Moet je dan maar eens wat spul gaan verwijderen? Misschien hé.. Tis maar een idee :9
yar2000 @SilentDecode13 juni 2023 16:27
Als ik de ruimte nodig had dan had ik dat zeker gedaan :P Heb nog rond 1TB over, verdeeld over al mijn drives, dus voor nu is het geen probleem.
Wailing_Banshee @SilentDecode14 juni 2023 08:53
Er staat "bijna nooit"! Je zult zien dat je een spel deinstalleert en dan natuurlijk een dag later wil opstarten....
SilentDecode @Wailing_Banshee14 juni 2023 09:38
en dan natuurlijk een dag later wil opstarten....
Dan download je het gewoon opnieuw.. Want zo gaat dat tegenwoordig.
DocMac @SilentDecode14 juni 2023 08:01
Beginner 😉😂 die van mij loopt vol richting 4 TB.
SilentDecode @DocMac14 juni 2023 09:38
Het meest grappige is nog, dat ik vrijwel nooit game. Dus dan vind ik het prima om een beginner te zijn :P
JDx 13 juni 2023 08:05
Ben blij dat deze dingen eindelijk betaalbaar zijn, heb nog steeds een enorme bracket in m'n kast voor enkel een 3TB HDD. Ik heb 1 NVMe slot met heatsink, daar zit een 500GB NVMe in voor Windows en wat programma's.

Kunnen de NVMe's voor data gewoon zonder heatsink in je PC geplaatst worden?
21jaaj @JDx13 juni 2023 08:45
Kunnen de NVMe's voor data gewoon zonder heatsink in je PC geplaatst worden?
Ja hoor, maar als je ze zwaar belast door langdurig ernaar te schrijven kunnen ze wat warm worden en daardoor throttlen. Maar voor een secundaire opslagschijf voor games of media lijkt me dat niet zo snel een probleem.
daniel10642 13 juni 2023 08:27
Leuke vervanging voor mijn oude 500gb boot ssd :)
FreshMaker @daniel1064213 juni 2023 11:39
Als bootmedium is 500GB nog prima.
Maar dan moet je er wel een data opslag naast hebben, al dan niet in cloudomgeving.

Voor de nieuwe PC heb ik gekozen voor een 500GB boot, omdat de huidige 128GB wel iets te krap lijkt te zijn.
Ondanks de relatief wat hogere prijs, heb ik gekozen voor een 'snelle' EVO, voor diezelfde prijs had ik ook een 2TB kunnen kopen, met 'langzamere' snelheid, en zonder cache.
( als data komt er een Crucial P3 plus 4TB )
sapphire 13 juni 2023 08:03
over je gebruikerservaringen een review in het forum wilt achterlaten, maar daar ben je niet toe verplicht.
Sinds wanneer doen we reviews op het forum :?

Desalniettemin leuke actie weer, ben zeker benieuwd naar deze SSD :)
Had hem in de review gezien en persoonlijk zou ik sneller voor de gevestigde namen gaan ‘just to be safe’ dus dit is een handige actie van Lexar!

[Reactie gewijzigd door sapphire op 27 juli 2024 20:52]

Linksquest Moderator Spielerij 13 juni 2023 08:04
Hele leuke actie, doe hier heel graag aan mee.
i-chat 13 juni 2023 08:07
Als ik ze alle 3 win beloof ik plechtig dat ik een paar interessante testjes in de reviews zal plaatsen met raid 5 Als de cpu geen bottleneck blijkt (ry7700x)

Maar gekheid op een stokje doe er gerust eentje deze kant op
Plainside 13 juni 2023 08:14
Oehh, zou goed helpen met mijn doel van 4TB NVMe SSD's te bereiken, stuur maar door :X :+
miser @Plainside13 juni 2023 19:39
uitvoering: Transcend 250S 4TB :Y)
msx4ever 13 juni 2023 08:17
Leuke actie, eens kijken of die in een PS5 past. De standaard opslag daarin is aan de krappe kant :(
gheilbaerd @msx4ever13 juni 2023 09:56
Precies dit
wat ik zo vluchtig even lees zou het 1:1 moeten werken

Ja natuurlijk maak ik graag kans op de Lexar NM710 2TB voor in de PS5 :)
Smurf 13 juni 2023 08:20
Momenteel een 1TB SSD in mijn systeem zitten, maar tijdens de installatie van D4 onlangs moest ik eerst ruimte vrij maken. Dan zou ik natuurlijk minder verschillende games "tegelijk" kunnen spelen, maar dit is wel een betere oplossing :D

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