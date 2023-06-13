Over deze kans hoef je niet lang na te denken: win een excellente Lexar-ssd

Over deze opslaguitbreiding hoef je niet heel lang na te denken: wij geven drie exemplaren van een uitstekende ssd van Lexar weg. Het gaat om de Lexar NM710 2TB, die onlangs werd bekroond met een Tweakers Excellent-award.

Het van oorsprong Amerikaanse Lexar heeft een gedegen reputatie. De associatie met kwalitatief goede geheugenkaarten die favoriet zijn onder professionele fotografen is nog steeds heel sterk. Tegenwoordig kom je Lexar - dat in 2017 werd overgenomen door Longsys, de Chinese speler die groot is in flash memory - op veel meer terreinen tegen. Zo zitten de producten ervan allang niet meer alleen in fototoestellen, maar ook in andere apparaten waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn, zoals drones en securitysystemen.

Vijf jaar geleden maakte Lexar zijn comeback op de flash-opslagmarkt, en een jaar later presenteerde het zijn eerste SD-kaart met een opslagcapaciteit van 1 terabyte. In 2019 demonstreerde het een PCIe 4.0-ssd die met een overdracht van 7,5GB/s de snelste consumenten-ssd ooit beloofde te worden.

Waar moederbedrijf Longsys zich van oudsher richt op de b2b-markt, is Lexar flink aan het uitbreiden als consumentenmerk. In het portfolio zitten de nodige producten waarmee je de opslagcapaciteit van je pc, laptop of gameconsole kunt uitbreiden. In de toekomst zal de focus daarbij steeds meer op het gamingsegment liggen. Dat is geen slecht nieuws; enerzijds met het oog op de trend van dalende geheugenprijzen en de komst van steeds grotere en veeleisendere games, en anderzijds vanwege consoles die vaak een krappe opslagcapaciteit hebben.

De Lexar-ssd's van de huidige generatie vallen op vanwege hun goede prijs-kwaliteitverhouding. De ssd NM 710 2T is onlangs uitvoerig getest in het testlab van Tweakers. De conclusie? Deze budget-ssd presteert met zijn sequentiële leesheid van 4850MB/s en schrijfsnelheid van 4500MB/s als een ssd uit de hogere middenklasse. De NM 710 2T kreeg de Excellent-award maar heeft stiekem ook de Great Value-award verdiend, want deze ssd is een paar tientjes goedkoper dan de vergelijkbare concurrent.

Specificaties van de Lexar-ssd NM710:

Opslagcapaciteit: 2TB

Ssd-formaat: M.2 80mm

Ssd-interface: PCI Express 4.0 x4

Ssd-connector: M.2

Ssd-type: 3d v-nand (TLC)

Ssd-eigenschappen: NVMe

Kans maken op de Lexar NM710 2TB ? Meld je aan in de poll

Ben je enthousiast geworden over de Lexar NM710 2TB en zou je hem zelf weleens willen testen en ervaren? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen. In totaal kunnen we drie tweakers blij maken. Mocht jij tot één van de gelukkigen behoren, dan waarderen we het als je over je gebruikerservaringen een review in het forum wilt achterlaten, maar daar ben je niet toe verplicht.

Wil jij kans maken op de Lexar NM710 2TB? Poll Ja, ik maak graag kans op de Lexar NM710 2TB

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Algemene voorwaarden

● Je Tweakers-account moet voor 12 juni 2023 actief zijn.

● Meedoen kan tot en met 20 juni 2023, alleen via de poll.

● Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

● De winnaars krijgen uiterlijk 3 juli 2023 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

● De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

● Voor de winactie zullen alleen inwoners van Nederland en België geselecteerd worden.

● Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

● Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

● Medewerkers van Tweakers en Lexar zijn uitgesloten van deelname.

● Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

● Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.