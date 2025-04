Het paradepaard van ASRock en AMD onder de loep genomen: Radeon RX 7900 XTX

Het zijn mooie tijden voor iedereen die een game-pc wil kopen of bouwen. Een generatie nieuwe videokaarten zorgt ervoor dat je jouw nieuwe machine krachtig genoeg kunt maken om de nieuwste games soepel te spelen. Eén van deze kaarten is de AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24GB OC.

De RX 7900 XTX bevindt zich bovenin het segment van AMD en is gemaakt om de meeste games vloeiend op 4K met hoge framerates te draaien. AMD claimt in hun benchmarks dat bijvoorbeeld Cyberpunk 2077 in 4K met 59 frames per seconde draait, terwijl F1 2022 in die resolutie zelfs de 156 frames per seconde aantikt. Het is het paradepaard van AMD, met daaronder de goedkopere 7900XT en RX 7600.

Taichi White

De ASRock AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi White is een kaart bedoeld om alles uit de Radeon-gpu te halen. Met maar liefst 24 gigabyte geheugen heeft hij ruim voldoende in huis om alles van je games goed in te laden. Achterop vind je drie DisplayPort-poorten en een HDMI 2.1-poort, waarmee hij met de juiste kabel prima 4K op 120 frames per seconde kan laten zien.

Ook leuk: na jarenlang Radeon-kaarten te hebben gemaakt, heeft ASRock nu een volledig wit model uitgebracht. Die witte kleurstelling hebben ze helemaal doorgetrokken, tot zelfs de UI van de kaart aan toe. Op de Taichi White vind je bovendien RGB-lampjes, wat het de ideale videokaart maakt voor als je een volledig witte rgb-game-machine wil bouwen.

Specificaties ASRock AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi White

Basissnelheid: 1,9GHz

Maximale turboklokfrequentie: 2,68GHz

Videogeheugen: 24GB (GDDR6)

Geheugensnelheid: 20Gbps

Poorten: 3 x DisplayPort 2.1, 1 x HDMI 2.1

Interface: PCIe 4.0 x16

Aantal slots: 3

Aantal pins voeding: 3 x 6 pins

Afmetingen: 345 x 140 x 61mm

Aangeraden voeding: 1000W

Benchmarks in 4k

Er waren al benchmarks vanuit AMD, maar we hebben de kaart zelf ook nog even getest in een machine met een Intel Core i7 9700K (3,6GHz) en 16GB werkgeheugen. Daarbij kwam de Taichi White erg goed uit de verf. Bij een avondje Destiny 2 lag de framerate gemiddeld rond de 110 frames per seconde - piekend op 115,8 frames en tijdens een zeldzaam dipmoment op 88 frames per seconde. Met een 4K-resolutie en alles op zijn hoogst ingesteld. Diablo IV bleef met gemak op de 120 frames per seconde hangen met diezelfde hoogste instellingen en The Witcher 3 bleef op ultra-instellingen rond 105 frames per seconde steken.

Alleen Red Dead Redemption 2 ging wat meer richting de 75 frames per seconde. Geen wonder: dit is een game die het uiterste van je machine vraagt, als de instellingen er naar zijn. Dat zelfs die game met zulke hoge instellingen ver boven de 60 blijft, is een prestatie.

1440p en raytracing

Bij het terugschalen van de resolutie naar 1440p waren er bijna geen games te vinden die niet stabiel op 120 frames per seconde bleven hangen. Het maakt niet uit of een game goed geoptimaliseerd is - bij onze tests draaiden Destiny 2, Diablo IV en Red Dead Redemption 2 allemaal vloeiend.

Zelfs toen we ray-tracing gebruikten op een hoge resolutie, bleven games resoluut goed werken. Forza Horizon 5 zag er met ray-tracing in 4K bijvoorbeeld fenomenaal uit, met een framerate die tegen de 70 frames per seconde aanschurkte.

Streamingvoordelen

Ben je een streamer? Dan heeft de ASRock RX 7900 nog een interessant extraatje. Een ingebouwde AV1-encoder zorgt ervoor dat je kaart videostreams van 8K in 60 frames per seconde kan encoderen. Dat werkt efficiënter dan de eerder gebruikte NVENC-encoder: bij AV1 blijven bitrates gemiddeld lager zonder een verlies in beeldkwaliteit. Ingebouwde software met machine-learning maakt bijvoorbeeld tekst scherper en duidelijker in die video’s.

De gpu helpt zelfs om je audio beter beluisterbaar te maken, door achtergrondgeluid weg te filteren bij je stem met behulp van AMD Noise Suppression. En waar kaarten zonder die functie soms schommelen in framerate als je daar gebruik van maakt, heeft AMD’s ruisonderdrukking een minder groter impact op je systeem. Zo blijft de frameteller bij de RX 7900 XTX vrij stabiel op hetzelfde punt.

Welke videokaart heb jij nu op het oog en waarom? En wat vind je van deze GPU? Laat het weten in de comments!