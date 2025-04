Tweaker Gamebuster bouwt een Corsair-pc en kleurt de kamer met iCue Murals

Communitylid Gamebuster kwam naar het Tweakers-hoofdkantoor met zijn eigen iFixit-toolset en zijn expertise op het gebied van het bouwen van pc's. Samen met gastheer Mr. Adrian ging hij de uitdaging aan om een goed presterend systeem te bouwen waarop Doom draait en tegelijkertijd alle (rgb)-verlichting meespeelt. Dit gebeurde allemaal onder het oog van de camera.

Onze oproep aan de Tweakers-community om de ultieme rgb-ervaring te creëren aan de hand van de nieuwste iCue Murals-software en een zelfgebouwde game-pc was niet aan dovemansoren gericht. Ook Gamebuster reageerde. Overdag werkt hij als webdeveloper, in zijn vrije tijd speelt hij graag een spelletje - maar dat verraadde zijn alias al - en bouwt hij pc's. Hij heeft thuis inmiddels drie zelfbouwsystemen, die hij recent heeft geüpdatet van Intel 7000 naar AMD 5000 en van AMD 5000 naar AMD 7000. Met een fulltime baan en een kind weet Gamebuster wat timemanagement is. De uitdaging om in een middag in de Tweakers-studio een werkend systeem in elkaar te sleutelen, zorgde daarom niet voor stress.

Verlichting van derden, zoals lampen van Philips Hue, is ook met iCue Murals te bedienen. Corsair voorzag ons van alle componenten, behalve het moederbord, de cpu en de gpu. Die werden beschikbaar gesteld door GameComputers.nl. Daarnaast ontvingen we een set Corsair-randapparatuur om de computer mee te bedienen. Vrijwel alle Corsair-hardware is voorzien van rgb. Met iCue Murals is het mogelijk om deze verlichting te bedienen. Verlichting van derden, zoals lampen van Philips Hue, is ook met iCue Murals te bedienen.

De componenten die Gamebuster tot zijn beschikking had, waren:

Voor next-level prestaties is extra (DDR5-)geheugen geen overbodige luxe. Vengeance RGB DDR5 (32GB) geeft het systeem een boost en kan tegelijkertijd diverse kleurtinten weergeven. Dit ram belooft snelle prestaties en hogere frequenties.

Gamebuster hield het hoofd koel, maar ook de cpu, met behulp van de Corsair H150i Elite Capellix XT. Tijdens het bouwproces bleken de ventilatoren in de weg te zitten, maar dat wist hij op te lossen door een paar acties ongedaan te maken en het via een andere weg te proberen. Deze waterkoeler is geschikt voor AMD-processoren met de AM4-socket, en uiteraard voor Intel-processoren. Wanneer de gamesessie klaar is, schakelen deze ventilatoren automatisch uit, als energiebesparende maatregel. Via de iCue-software kun je de rgb-verlichting van de koeler besturen. Omdat pc-gamers graag zien en laten zien wat ze in huis hebben, ook qua rgb-verlichting, is de zijkant van de computerkast van glas gemaakt en de voorzijde transparant, zodat de fans blikvangers worden.

Na al dat sleutelwerk werd de benodigde software geïnstalleerd: Windows 11, drivers en de iCue Murals-software. Daarmee kun je niet alleen de rgb-verlichting van Corsair in de set en op het toetsenbord en de muismat aansturen, maar ook lampen en verlichting in de kamer. Voor dit experiment koppelde Gamebuster een aantal producten van Philips Hue aan de gaming-pc. Dat waren twee Play Light Bars die je naar wens rechtop zet of horizontaal neerlegt, maar ook desgewenst aan de achterkant van je tv of monitor kunt bevestigen, en een slimme led-lightstrip die achter het bureau werd uitgerold. Andere slimme kleurenlampen, zoals van het bekende merk Nanoleaf, zijn ook via de Murals-software aan te sturen.

Murals maakt het mogelijk om eenvoudig slimme lampen toe te voegen aan het systeem en ze vervolgens te besturen of te automatiseren. Als alle lampen synchroon met elkaar lopen, zijn verlichting, muziek en visuals met elkaar in harmonie. Dat levert een dynamische lichtshow op die je naar eigen smaak kunt inregelen. Gamebuster koos voor zijn persoonlijke favoriet 'monitor screen', wat een soort ambilight-ervaring in het kwadraat oplevert. Het toevoegen of verwijderen van lampen in deze setup is letterlijk een kwestie van een paar muisklikken.

De game-pc werd gedoopt met een klassieker, Doom Eternal. Deze snelle first person shooter kwam tot zijn recht op de 27 inch grote oled-gamingmonitor. Het door onze handige tweaker gemaakte systeem is een iCue certified build en beschikbaar op GameComputers.nl. We stuurden Gamebuster na al zijn werk uiteraard niet met lege handen de deur uit. Check de video om te zien welke apparatuur hij koos om mee naar huis te nemen.

Wij waren zelf onder de indruk van de mogelijkheden en vragen ons af of jullie een rgb set-up hebben en zo ja, hoe hij is ingericht. Laat het ons weten in de comments.