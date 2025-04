Hoe blij ben jij met Tweakers? Geef je mening in ons kwartaalonderzoek

Ook dit jaar vragen we jullie elk kwartaal hoe jullie Tweakers ervaren, van welke onderdelen van de site je het meest waardeert tot de sfeer op het forum en van de contentkwaliteit tot hoe vaak je bijdraagt. Op die manier houden we een vinger aan de pols en krijgen we een idee van welk effect bepaalde veranderingen hebben.

Dit leggen we dan weer naast alle feedback die we van jullie krijgen via het forum en de reacties, en natuurlijk data zoals bezoekersstatistieken. Dat alles bij elkaar helpt ons bij het maken van keuzes en het evalueren van nieuwe initiatieven. Eind vorig jaar deelden we enkele inzichten met jullie uit de antwoorden van de eerste drie edities. Dat zullen we eind dit jaar weer doen.

Alvast enorm bedankt aan iedereen die het onderzoek invult. Met jouw input kunnen we beter keuzes maken en de site blijven verbeteren.

Ga naar het onderzoek