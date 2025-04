Keynotespeaker Tweakers Developers Summit bekend, Early Bird-tickets te koop

Begin april konden we met trots melden dat de Tweakers Developers Summit 2023 plaatsvindt op 12 september in DeFabrique in Utrecht. Als je nu al weet dat je bij dit bijzondere evenement aanwezig wil zijn, dan kun je meteen Early Bird-tickets bestellen. Wees er snel bij, want het aanbod kaarten voor ‘vroege vogels’ is beperkt.

Tradities zijn er om in ere te worden gehouden. Daarom zijn we blij dat de namen van Jim Stolze en Dylan Beattie op het programma prijken. Met Jim Stolze als terugkerende gastheer kunnen ontwikkelaars in verschillende disciplines zich op uiteenlopende tracks en sprekers verheugen. Achter de schermen wordt op dit moment keihard gewerkt om een fantastisch programma voor jullie op te tuigen. Veel sprekers zijn al definitief vastgelegd; de komende tijd stellen we ze aan jullie voor. Een van de keynotespeakers - en een icoon voor de Developers Summit - is een oude bekende: Dylan Beattie.

Onconventionele kijk op technologie

De aimabele Beattie is consultant en software-ontwikkelaar, en hij spreekt op conferenties over de hele wereld. Hij bouwt al sinds de jaren 90 datagestuurde webapplicaties. Beattie heeft teams gemanaged, workshops gegeven en bouwde van alles en nog wat: van kleine standalone websites tot complexe gedistribueerde systemen. Verder is hij de bedenker van de programmeertaal Rockstar. Daarnaast speelt hij met zijn band Dylan Beattie and the Linebreakers parodieën op klassieke rocknummers met software als thema. Zijn gloednieuwe talk is getiteld ‘Analogue Evolution, Digital Revolution: Tipping Points in Technology’.

Volgens Beattie evolueert technologie op twee manieren: eerst geleidelijk en dan plotseling. “Innovatie is een langzaam proces; het gaat om honderden kleine verbeteringen in de loop van tientallen jaren. Dat gaat door tot plotseling een omslagpunt wordt bereikt en iets dat onmogelijk leek ineens werkelijkheid wordt. In 2023 hebben zich dramatische ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van machinelearning en zelflerende taalmodellen, die allerlei vragen oproepen over eigendom, ethiek en de toekomst van softwareontwikkeling. Dit is echter niet nieuw, we hebben zo’n ontwikkeling eerder meegemaakt.” Beattie staat bekend om zijn onconventionele kijk op de manier waarop technologie de wereld heeft veranderd en wat we kunnen leren van de geschiedenis om ons door de volgende digitale revolutie te navigeren.

“AI is helemaal niet intelligent”

Beattie raakt allerminst in paniek over de ‘oprukkende AI die onze wereld zou overnemen’. “De grootste misvatting over kunstmatige intelligentie is dat het op dit moment daadwerkelijk intelligent is. Want is dat wel echt zo? Hoewel AI indrukwekkende prestaties kan leveren, berust het nu nog voornamelijk op patronen en voorspellingen op basis van grote datasets. Het is belangrijk om te benadrukken dat AI-modellen niet daadwerkelijk begrijpen wat ze doen, maar eerder waarschijnlijke uitkomsten genereren op basis van patronen in de trainingsgegevens.” “De grootste misvatting over kunstmatige intelligentie (AI) is dat hij op dit moment daadwerkelijk intelligent is."

“Er zijn verschillende scenario's met betrekking tot de toekomst van AI”, vervolgt Beattie. “Een van deze scenario's stelt dat het uiteindelijk onmogelijk zal zijn om een systeem te bouwen dat dezelfde denkpatronen en intelligentie vertoont als biologische hersenen. Het menselijk brein, dat ongeveer evenveel energie gebruikt als een gloeilamp van 20 watt, heeft een complexiteit die momenteel ver buiten het bereik van AI-systemen ligt. Dat zou mensen enigszins gerust moeten stellen”, grijnst Beattie.

Een andere opvatting is dat we systemen kunnen bouwen die problemen kunnen oplossen en analytisch gedrag kunnen vertonen op het niveau van biologische hersenen, zij het op een andere manier. Dit betekent dat mensen systemen kunnen ontwikkelen die kunstmatige neuronen gebruiken en vervolgens dezelfde soort denkpatronen, patroonherkenning en taalanalyse kunnen uitvoeren als menselijke intelligentie. Hierdoor zou het mogelijk zijn om menselijke intelligentie te bereiken met behulp van kunstmatige hardware.

“Wat we op dit moment kennen, bijvoorbeeld ChatGPT, zit nog niet op dat niveau van intelligentie”, reageert Beattie. “Het zijn eerder voorspellende modellen die zijn getraind op basis van enorme hoeveelheden tekstuele gegevens. Ze zijn in staat om waarschijnlijke vervolgstappen te voorspellen op basis van de taalkundige context die ze hebben geleerd. De modellen zijn gebaseerd op statistische patronen en maken gebruik van een zekere mate van willekeur, waardoor ze niet altijd dezelfde uitvoer genereren op basis van dezelfde invoer.”

Het trainen van AI-modellen beperkt zich niet alleen tot natuurlijke taal. Er zijn ook modellen die getraind zijn op muzikale composities, wat ze in staat stelt nieuwe nummers te genereren die vergelijkbaar klinken met de stijl van bepaalde artiesten. Dit gebeurt door de modellen te voeden met bestaande muziek en ze vervolgens nieuwe akkoorden te laten produceren op basis van wat ze hebben geleerd. Is dat knap? Beattie, zelf muzikant: “Tja, ik weet het niet. Ik heb nog geen AI-song gehoord waar ik daadwerkelijk door werd geraakt. Ik hoor nog altijd veel liever iets van iemand die daadwerkelijk plezier heeft in het maken van muziek.” “AI is een technologisch geavanceerd en indrukwekkend ‘beest’ , maar het mist momenteel de diepte en het begrip die kenmerkend zijn voor menselijke intelligentie."

“AI is een technologisch geavanceerd en indrukwekkend ‘beest’, maar het mist momenteel de diepte en het begrip die kenmerkend zijn voor menselijke intelligentie. De impact van AI komt nu voornamelijk voort uit de vele kleine veranderingen die het in verschillende aspecten van ons leven teweegbrengt. Zo ben ik niet bang voor Skynet-achtige taferelen, maar maak ik me wel zorgen om mogelijk honderdduizenden vrachtwagenchauffeurs die in de toekomst misschien geen baan meer hebben als algoritmes zelfstandig auto’s kunnen besturen.” Al deze vraagstukken - en meer - passeren de revue in Beattie’s keynotespeech vol humor, leuke weetjes en vakkundige inzichten. Wie weet verrast hij ons daarbij met een door AI gegenereerde gitaarsolo …

Wat kunnen bezoekers nog meer verwachten?

Zoals jullie van ons gewend zijn, staan er diverse tracks op het programma, vol sprekers met voor ieder wat wils. De devops-, backend-, ai-, frontend-, security & privacy- en smarthome-tracks omvatten verschillende talks en handson-demo’s. Natuurlijk is er ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan, van elkaar te leren en met elkaar aan de slag te gaan. Experts, vakgenoten en communityleden komen hier bij elkaar. Naast het vergaren van kennis en inzichten en je laten onderdompelen in de laatste development-trends is er ruimte voor een hapje en drankje. Verder is er genoeg plek om te socializen met gelijkgestemden en kritische denkers.

Voertaal en partners tijdens de Developers Summit 2023

De voertaal op de Developers Summit 2023 is Nederlands, al zullen Engelstalige sprekers hun presentaties uiteraard in het Engels geven. Verder is het van belang om te melden dat deze editie van de Developers Summit mede mogelijk wordt gemaakt door zowel trouwe als nieuwe partners die tijdens het evenement een rol spelen. Deze partners zullen de komende tijd bekend worden gemaakt.

