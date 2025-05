Breng nu je stem uit voor de Tweakers Awards 2023/2024

Tussen 10 en 31 juli kunnen jullie je stem uitbrengen voor de 23/24-editie van de Tweakers Awards. Dit jaar zijn er 32 categorieën waarbinnen jullie je mening kunnen geven.

We zagen in de stemresultaten van vorig jaar dat de 'Geen mening'-optie in een boel categorieën veruit het populairst was. Daarop zijn we nog eens goed door de de lijst met categorieën gelopen en hebben we er enkele geschrapt waar jullie duidelijk niet warm van werden. In totaal gaan we daarmee terug van 48 naar 38 categorieën.

Natuurlijk draait een deel van de categorieën ook dit jaar om de community. Op basis van data kijken we welke gebruikers op verschillende manieren veel hebben bijgedragen aan de site. Voor de categorieën waarbij je wel je stem kunt achterlaten, geldt dat het niet verplicht is om in elke categorie een stem uit te brengen. Ben je van mening dat je van een bepaalde productcategorie niet genoeg weet om een oordeel te vormen, sla deze dan gerust over.

Nominatieproces

Zoals elk jaar staat data aan de basis van de nominatielijsten. Per categorie hebben we waar mogelijk een overzicht gepakt van de populairste merken uit de Pricewatch. Dit hebben we vervolgens aangevuld met merken die eerder genomineerd waren, maar wellicht via de Pricewatch net buiten de boot vielen. Daarnaast heeft onze redactie aanvullingen gedaan. Tot slot hebben jullie nog input geleverd voor bedrijven die niet mochten ontbreken in de nominatielijsten.

Win een van drie prijzen

Onder iedereen die de moeite neemt om het stemproces te doorlopen, verloten we drie VVV-cadeaubonnen van 150 euro. Deze kun je op veel plekken in Nederland inwisselen, bijvoorbeeld voor een leuk uitje, maar ook voor tegoed bij een aantal grote webshops. De stemperiode loopt van 10 tot en met 30 juli en de winnaars worden bekendgemaakt in september, tijdens de uitreiking van de Tweakers Awards.