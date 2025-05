Testpanel: 10 tweakers gezocht om Lenovo IdeaPad 5i Gaming Chromebook te testen

Wie vandaag de dag wil gamen, hoeft niet per se een ‘NASA-pc’ in huis te halen. Dat is al helemaal niet nodig als je af en toe eens een spelletje speelt; dankzij cloudgaming kun je voor relatief weinig geld toch games spelen. Hoe werkt dit in de praktijk? Loopt cloudgaming daadwerkelijk zo soepel als wordt beweerd? Tien tweakers mogen dat gaan testen op het kantoor van Tweakers. Op ons kantoor staat een aantal Lenovo IdeaPad 5i Gaming Chromebooks 16" klaar om door een gloednieuw testpanel aan de tand te worden gevoeld. Ben jij benieuwd naar deze machines en heb je zin in een gezellige avond bij Tweakers? Meld je dan snel aan, onderaan dit artikel.

Cloudgaming wordt door verschillende partijen neergezet als dé alternatieve manier om zonder zware pc of spelcomputer toch nieuwe games te kunnen spelen. Met name Chromebooks zijn interessant voor cloudgaming, omdat deze laptops al zijn ingericht op gebruik van de cloud en daardoor relatief scherp kunnen worden geprijsd. Er zijn dan ook zeker een aantal redenen te noemen waarom cloudgaming een goede match is voor Chrome OS.

Cloudgaming en Chrome

Bij cloudgaming hebben gebruikers het voordeel dat de machine waarop de games worden gestreamd geen dure videokaart hoeven te hebben. Het zware grafische werk gebeurt in de datacenters van de aanbieders van de streamingdienst. Bovendien maakt cloudgaming het mogelijk om games direct via internet te streamen, zonder grote bestanden binnen te halen en te installeren. Zo krijgen gebruikers snel toegang tot een breed scala aan games, terwijl er geen opslagruimte op de Chromebook voor nodig is. Bovendien kunnen games naadloos worden hervat op verschillende apparaten, waardoor gamers hun voortgang kunnen meenemen vanaf bijvoorbeeld een desktopcomputer naar hun Chromebook.

Cloudgamingplatforms bieden vaak ondersteuning voor meerdere apparaten en besturingssystemen, waaronder Chrome OS. Dit betekent dat Chromebook-gebruikers toegang hebben tot vergelijkbare gamebibliotheken en multiplayer-ervaringen als gebruikers van andere apparaten. Ze kunnen in potentie samenspelen met vrienden op pc's, consoles of smartphones. Omdat games in de cloud worden gehost, kunnen ontwikkelaars gemakkelijk updates, patches en nieuwe functies implementeren zonder dat gebruikers hier iets voor hoeven te doen. Zo hebben Chromebook-gebruikers feitelijk altijd toegang tot de nieuwste versies van games, met verbeterde prestaties en nieuwe inhoud, terwijl ze zich geen zorgen hoeven te maken over het handmatig downloaden en installeren van updates.

Een apparaat met Chrome OS zal in de praktijk misschien niet in staat zijn om de nieuwste Triple A-titels op de allerhoogste instellingen te ondersteunen, maar het kan zeker wel wat aan. Hoe games op een Chromebook draaien, kun je zelf ondervinden als je wordt geselecteerd voor deelname aan het testpanel.

Specificaties Lenovo IdeaPad 5i Gaming Chromebook

De Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 16" van Lenovo is een laagdrempelige multitasker met een accuduur van ongeveer elf uur. De processor aan boord is een i3-1215U Intel UHD Graphics met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte op een M.2 PCle 2242-ssd. Qua aansluitingen is de Lenovo IdeaPad 5i Gaming Chromebook uitgerust met twee USB 3.2 Gen 1-poorten, twee USB-C 3.2 Gen 2-poorten voor dataoverdracht en laden, een audio-aansluiting, ingebouwde Wi-Fi 6E (802.11 ax) en Bluetooth 5.0, en een MicroSD-kaartlezer. Films kijken, series bingen en gamen doen gebruikers op een 16 inch groot wqxga-scherm met een resolutie van 2560x1600. Met 6,7 miljoen kleuren op het 16:10-scherm en een verversingssnelheid van 120Hz wil Lenovo gamers bij de les houden. Het geluid wordt verzorgd door vier 2W-stereospeakers, ondersteund door Waves Audio. Het toetsenbord laat zich ook niet onbetuigd; het heeft vier rgb-zones met ruime aanpassingsmogelijkheden, toetsen met een aanslag van 1,5mm, en techniek voor 100 procent anti-ghosting. Verder is dit Chromebook voorzien van een volledig numeriek toetsenblok en een groot trackpad, voor de momenten waarop het voor andere activiteiten dan gaming wordt gebruikt.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en neem de Lenovo IdeaPad 5i Gaming Chromebook 16" onder handen

Tweakers Partners en Lenovo geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de Lenovo IdeaPad 5i Gaming Chromebook. In totaal worden tien tweakers geselecteerd. Wordt jouw naam uit de hoge hoed gevist, dan word je uitgenodigd op het kantoor van Tweakers.

De testpanelleden krijgen daar een rondleiding in het Testlab, waarna ze de Lenovo IdeaPad 5i Gaming Chromebook onder handen mogen nemen. Een expert van Lenovo legt de groep alle ins and outs van de laptop uit, waarna de testpanelleden het tegen elkaar opnemen in een furieus potje Rocket League. Daarna is er nog tijd om de Chromebook even goed te testen in andere gewenste games. Tijdens de kick-off kunnen de testpanelleden vragen stellen aan de expert van Lenovo en wordt een eerste indruk opgenomen op video.

Na het event krijgen alle testpanelleden een eigen exemplaar mee om thuis twee weken lang uitvoerig te testen. Hierna schrijven ze een review en plaatsen ze die in de Pricewatch. Als bedankje voor de tijd en moeite die de gekozen tweakers in het reviewen steken, ontvangt elke deelnemer een tegoedbon van bol.com, met een waarde van 100 euro en drie maanden Xbox Game Pass Ultimate.

Geef in de poll aan of je kan en wil deelnemen, en laat ons in dit forumtopic weten waarom we juist jou uit moeten nodigen op het Tweakers HQ.

