Tweakers Developers Summit: code schrijven met AI & toegankelijkheid op het web

We gaan nog even door met jullie lekker maken voor de Developers Summit 2023. Het event wordt net als vorig jaar weer fysiek georganiseerd; het vindt plaats op 12 september in DeFabrique in Utrecht.

Naast de eerder geïntroduceerde keynote-spreker Dylan Beattie en de partners die op het event aanwezig zijn, zoals NS, Logius, ASR, HR2day, KPN, Chipsoft, de nationale politie en DPG Media, kunnen we vandaag twee nieuwe sprekers voorstellen. Dit zijn Daan Nolen van Sense Studios en Ramona Domen van Team Rockstars IT. Hebben we je enthousiast gemaakt? Koop dan snel je kaarten en check de informatie onderaan dit artikel.

Ramona Domen is een fullstack developer met een voorkeur voor frontend. Ze geniet van de nauwe interactie met klanten en het directe zicht op het effect van haar werk. Ramona benadrukt dat frontend development haar favoriete discipline is, omdat het resultaat meteen zichtbaar is voor gebruikers. Tijdens een interim-opdracht heeft Ramona bijna twee maanden bij ASML gewerkt voordat ze bij Rockstars begon. Momenteel is ze met zwangerschapsverlof, en dit najaar keert ze terug naar ASML.

“Ik heb een passie voor inclusieve en toegankelijke webapplicaties”, vertelt Ramona. “Denk aan een rolstoelpatiënt die een trap voor een ziekenhuis tegenkomt; zo gaat het ook online. Veel websites zijn helemaal niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Het is tijd dat ontwikkelaars en bedrijven zich daar veel bewuster van worden.” Ramona benadrukt dat beperkingen in verschillende vormen voorkomen, waaronder visuele, auditieve en motorische beperkingen, kleurenblindheid, ADHD, dyslexie, dyscalculie en epilepsie. “Mensen die dergelijke beperkingen hebben, zijn allemaal potentiële klanten. Het zijn lezers die wel online zijn, maar nu niet worden bediend. Mensen met een tijdelijke of permanente handicap omvatten ongeveer 20 procent van alle gebruikers in Nederland en hebben dus een aanzienlijke invloed op online producten.”

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor inclusiviteit in gaming, met verbeterde kleurcontrasten, markers en speciale controllers voor gamers met een handicap.

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor inclusiviteit in gaming, met verbeterde kleurcontrasten, markers en speciale controllers voor gamers met een handicap. Maar websites zullen er ook aan moeten geloven, stelt Ramona. “De Nederlandse wet stelt dat het verplicht is om overheidswebsites toegankelijk te maken, ook met het oog op aankomende Europese wetgeving. Veel websites voldoen nog niet aan de toegankelijkheidsnormen, maar ook webshops en partijen als NS, KLM en andere bedrijven met consumentgerichte websites zullen aan toegankelijkheidsrichtlijnen moeten voldoen.”

We need you - Accessibility on web

In haar talk ‘We need you - Accessibility on web’ bespreekt Ramona de vooroordelen over het maken van inclusieve websites, en haalt die vakkundig onderuit. Ze benadrukt de urgentie ervan, en ook de zakelijke voordelen. “Bedrijven overschatten vaak de complexiteit van het verbeteren van inclusieve functies, waardoor ze terughoudend zijn om erin te investeren. Zonde, want het kost helemaal niet veel manuren om dit voor elkaar te krijgen. Het volgen van toegankelijkheidsrichtlijnen zorgt er bovendien voor dat een website beter vindbaar wordt in zoekmachines, wat leidt tot meer verkeer en zichtbaarheid. En met de komst van nieuwe Europese wetgeving kunnen bedrijven flinke boetes krijgen als ze niet voldoen aan de toegankelijkheidsnormen, wat een financiële stimulans is om inclusiviteit serieus te nemen.” Tijdens haar talk toont Ramona een aantal tools die je website hierop kunnen scannen en direct tips geven hoe je hem kunt verbeteren.

Een baan na de singulariteit?

Daan Nolen heeft het VJ- en productiecollectief Sense Studios, de VJ-Academy en het boekingsbureau Veejays.com opgezet. “Momenteel ben ik betrokken bij verschillende projecten, waaronder het onderhoud en de doorontwikkeling van een webcamplatform voor artsen. Het is een uitdagend project vanwege de security- en privacy-eisen, maar ik geniet ervan om steeds weer opnieuw technische oplossingen te vinden.” Daarnaast werkt Daan aan eigen projecten, zoals het ‘Virtual Mix Project’, een Javascript-library waarmee VJ-achtige websites kunnen worden gemaakt.

Daan is gefascineerd door nieuwe technologie en de gevolgen van kunstmatige intelligentie. Zijn talk heeft als titel ‘Heb ik nog een baan na de singulariteit?’. “Ik verwijs hier naar het punt waarop technologische groei onomkeerbaar wordt en er per moment meer informatie wordt gegenereerd dan in alle voorgaande eeuwen samen”, licht hij toe. “Dat moment komt steeds dichterbij door AI en de mogelijke gevolgen van de komst van steeds slimmere computers.”

”De singulariteit is het punt waarop technologische groei onomkeerbaar wordt en er per moment meer informatie wordt gegenereerd dan in alle voorgaande eeuwen samen. Dat moment komt steeds dichterbij.”

Waar staan we nu met kunstmatige intelligentie? ChatGPT4 en straks ChatGPT 5 helpt je met het schrijven van code en het beantwoorden van eenvoudige vragen, en Stable Diffusion/Midjourney en SDXD regelen de UX en het design. Maar hoe ziet dat proces er precies uit? Hoe verhoudt het zich tot privacy-issues en normering (GDPR, Hipaa, NeN)? Wat wordt de rol van een ML-wetenschapper in dat proces? Hoe zit het met vooroordelen van ML-modellen? Dit zijn stuk voor stuk vragen die Daan bezighouden.

“Ik geloof niet in general intelligence,” stelt Daan, “maar verwacht wel dat bepaalde vakgebieden, zoals video maken en development in zijn algemeenheid er over tien jaar mogelijk anders uit zullen zien.“ Daan denkt dat AI kan helpen bij taken zoals het schrijven van code, maar benadrukt dat er nog steeds basiskennis nodig is om AI effectief te kunnen gebruiken. “Een andere vraag die gesteld moet worden, is hoe je AI toepast in je huidige workflow. Ik heb tegenwoordig meestal een window met ChatGPT openstaan om kleine codevragen te stellen; dat werkt beter dan Googelen wat mij betreft, maar het zal in de toekomst natuurlijk intenser worden.” Lachend voegt hij eraan toe: “Ik denk dan aan AutoGPT, oftewel GPT-bots laten vergaderen, ChaosGPT, oftewel GPT-bots het einde van de wereld laten plannen, en English Script, oftewel GPT-bots die Javascript voor je schrijven.”

Daan vervolgt: “Voor diffusiemodellen als Stable Diffusion en Midjourney zijn er meer grote ontwikkelingen te verwachten. Op dit moment lijkt de grote uitdaging te zitten in videoproducties; er zijn op beperkte schaal resultaten geboekt, maar die zijn nog op een lage resolutie en erg kort. Het is vergelijkbaar met Dall-E van vorige zomer. Het blijft moeilijk om consistent in de ‘latente ruimte’ te werken. Omdat resultaten steeds verschillen per ‘render’ is het lastig om dezelfde personen weer te geven over verschillende plaatjes of een complete video te genereren. De resultaten zijn vaak hit and miss. Echt goede afbeeldingen maken in samenwerking met kunstmatige intelligentie is nog steeds erg arbeidsintensief en vraagt flink wat vormgeefkennis van de gebruiker.”

Verslaafd aan AI?

Daan noemt als potentieel probleem dat mensen een synthetische relatie met een AI kunnen aangaan. “Stel dat je een AI aan een kind geeft; dat vind ik nog steeds een van de ergste scenario's. Deze AI is altijd beschikbaar, wil altijd spelen en wil altijd het spelletje doen wat dat kind wil. De AI zal altijd proberen om leuk gevonden te worden door het kind, want zo is hij waarschijnlijk geïnstrueerd. Hij geeft dus nooit tegengas.”

Daan vervolgt: “Dan krijg je op een gegeven moment de situatie waarbij kinderen zoiets hebben van ‘Ik hoef helemaal niet meer te spelen met echte vriendjes. Want die hebben een eigen willetje en die willen niet altijd doen wat ik wil. Ik wil lekker met mijn robot spelen met Siri’ - of hoe je dat tegen die tijd zult noemen. Dat zijn best enge gedachtes. We zien nu al talloze jonge kinderen die verslaafd zijn aan hun schermpje.”

Kaarten te koop, factuur voor administratie, interessante kortingen

Helaas zijn de Early Bird-kaarten voor de Developers Summit 2023 uitverkocht, maar reguliere tickets (299 euro) zijn nog wel beschikbaar. Let op: ook die vliegen de deur uit, dus wees er snel bij. Overigens betalen studenten 75 euro voor een kaartje en kun je gebruikmaken van ‘3 halen 2 betalen’ (je betaalt dan 598 euro voor drie kaarten). Mocht jouw werkgever de tickets betalen, dan krijg je uiteraard een factuur voor de administratie bijgevoegd. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

Wil je meer informatie over de Developers Summit 2023? Klik dan op onderstaande button.