Back to school-laptoptestpanel met bol.com. Maak kans op een MSI Vector-laptop

Bol.com en Tweakers Partners zoeken vijftien communityleden die exclusieve Back to School-laptops willen testen. Welke laptop zou jij belonen met mooie rapportcijfers? Een speciaal Back to School-testpanel gaat aan de slag met vijftien exclusief bij bol.com verkrijgbare laptops. Meld je aan als je zo'n laptop uitvoerig wil bekijken en keuren. Wie weet win je een MSI Vector-laptop.

Bol.com en Tweakers Partners bundelen de krachten voor een bijzonder Back to School-testpanel dat volledig uit communityleden bestaat. Zij zullen zich over vijftien verschillende laptops buigen; speciale modellen en configuraties die alleen via bol.com beschikbaar zijn. Ben je een laptopspecialist of gewoon nieuwsgierig naar deze producten? Lees dan snel verder.

De laptops bestrijken het hele spectrum, van budgetmodellen tot de meest zware en grafisch uitgebreide configuraties. De ene laptop is bedoeld voor bescheiden schoolwerk - denk aan browsen, werkstukken tikken of een digiles volgen via Teams - terwijl een andere een krachtige gamingmachine is voor als het huiswerk klaar is.

Om voor dit unieke testpanel te worden geselecteerd, kun je je voor iedere laptop apart aanmelden in een specifieke poll. Er zit geen maximum aan het aantal laptops waar je je voor kunt aanmelden, maar kijk wel even goed waar jouw expertise ligt.

Bol.com heeft als missie om voor elke gebruiker een passende laptop te bieden die aansluit bij zijn of haar wensen en eisen, en kiest hiervoor unieke modellen. Dat is de reden waarom bol.com dit assortiment voor het back-to-schoolseizoen heeft samengesteld. Over de vraag of dat assortiment goed, uitgebreid, divers en interessant genoeg is, heeft de Tweakers-community dus het laatste woord.

Zo doe je mee met het B2S-testpanel van bol.com

Lijkt het je leuk om een review te schrijven over een van de vijftien bol.com-laptops? Geef dan in de poll aan dat je de betreffende laptop wilt testen. Hieronder krijg je per blok meer informatie over de verschillende laptops en de bijbehorende specificaties. Dat geeft een goed idee over welke laptop het beste aansluit bij jouw behoeften. Mocht jij tot de geluksvogels behoren, dan komt de laptop snel jouw kant op, zodat je hem twee weken lang uitvoerig kunt testen. Na de testperiode vragen we je een review met jouw belangrijkste bevindingen in de Pricewatch op Tweakers te plaatsen.

Als dank voor de tijd en moeite die onze leden in het testen en recenseren van de laptops steken, ontvangen alle testers een bol.com-cadeaubon ter waarde van 100 euro. Daarnaast maken ze automatisch kans om de MSI Vector GP66 12UE-045NL te winnen.

HP 14-em0750nd - laptop - 14 inch Vanaf Onbekend Deze HP 14-em0750nd laptop is geschikt voor het schrijven van verslagen en het maken van presentaties. Dankzij het ips-scherm heb je een brede kijkhoek en een realistische kleurweergave. Door het compacte formaat is de laptop gemakkelijk mee te nemen. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in full hd.

✔ Bewerken van je vakantiefoto's; de processor biedt hiervoor voldoende snelheid. Ben je van plan om in Photoshop te werken? Dan raden we een laptop aan met minimaal een i7-processor of een aparte videokaart. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Fotobewerking in systemen zoals Photoshop: de processor is hiervoor niet snel genoeg. Wij adviseren minimaal een i7-processor of een aparte videokaart.

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

HP Pavilion 15-eg2772nd - laptop - 15,6 inch Vanaf Onbekend De krachtige 12e generatie Intel Core i7-processor van de HP Pavilion 15-eg2772nd zorgt ervoor dat zeer zware taken snel worden uitgevoerd. Laptops met de 12e generatie Intel Core-processoren leren en kunnen zich aanpassen aan je computergedrag. Hierdoor werkt de computer nog sneller en vloeiender. De Intel Iris Xe Graphics is de ideale onboard-videokaart voor lichte grafische taken, zoals foto's bewerken in Photoshop. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Films en series kijken in full hd.

✔ Fotobewerking: de processor is hiervoor snel genoeg.

✔ Videobewerking: deze laptop beschikt over een aparte videokaart.

Deze laptop is minder geschikt voor:

HP Pavilion x360 15-er1755nd - 2-in-1-laptop - 15,6 inch Vanaf Onbekend Deze HP Pavilion x360 15-er1755nd-laptop is geschikt voor het bekijken van je favoriete films en series. Het 2-in-1-design zorgt ervoor dat je de laptop ook als tablet kunt gebruiken. Dankzij het ips-scherm heb je een brede kijkhoek en een realistische kleurweergave. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Fotobewerking: de processor is hiervoor snel genoeg.

✔ Films en series kijken in full hd.

✔ Studie: verslagen uitwerken in Word en presentaties maken in Powerpoint. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Gaming.

HP ENVY 17-cw0770nd - laptop - 17,3 inch Vanaf Onbekend De krachtige 13e generatie Intel Core i7-processor van deze HP Envy 17-cw0770nd zorgt ervoor dat zeer zware taken snel worden uitgevoerd. Laptops met de 13e generatie Intel Core-processoren leren en kunnen zich aanpassen aan je computergedrag. Hierdoor werkt de computer nog sneller en vloeiender. De Intel Iris Xe Graphics is de ideale onboard-videokaart voor lichte grafische taken, zoals foto's bewerken in Photoshop. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Fotobewerking: de processor is hiervoor snel genoeg.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

ASUS X515EA-EJ4003W - laptop - 15,6 inch Vanaf Onbekend De ASUS X515EA-EJ4003W is geschikt voor het bekijken van je favoriete films en series. Deze laptop start vlot op, dankzij de snelle processor en de ingebouwde ssd. Het ips-scherm biedt een brede kijkhoek en een realistische kleurweergave. De snelle 11e generatie Intel Core i5-processor zorgt ervoor dat zware taken snel worden uitgevoerd. Laptops met de 11e generatie Intel Core-processoren leren en kunnen zich aanpassen aan je computergedrag. Hierdoor werkt de computer nog sneller en vloeiender. De Intel Iris Xe Graphics is de ideale onboard-videokaart voor lichte grafische taken, zoals foto's bewerken in Photoshop. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Fotobewerking in systemen zoals Photoshop: de processor biedt voldoende snelheid.

✔ Films en series kijken in full hd.

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Videobewerking: deze laptop beschikt niet over een aparte videokaart.

ASUS VivoBook 16X K3605ZU-N1060W - creator-laptop - 16 inch Vanaf Onbekend Deze ASUS VivoBook 16X K3605ZU-N1060W is een echte krachtpatser. Met deze laptop kun je zware programma's soepel draaien. Doordat hij is voorzien van een snelle processor en videokaart is deze laptop zeer geschikt voor grafische toepassingen zoals videobewerking; je kunt hem gebruiken voor programma's als Adobe Photoshop en Premiere Pro. Dankzij het oledscherm heb je een uitstekende kleurweergave en diepe contrastwaarden. De aluminium behuizing geeft niet alleen een luxe uitstraling, maar zorgt ook voor meer stevigheid. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Fotobewerking: de processor is hiervoor snel genoeg.

✔ Videobewerking: deze laptop beschikt over een aparte videokaart. Deze laptop is minder geschikt voor:

ASUS TUF F15 FX506HC-HN004W - gaminglaptop - 15,6 inch - 144Hz Vanaf Onbekend De ASUS TUF F15 FX506HC-HN004W-gaminglaptop is perfect voor de instapgamer die nu en dan weleens Minecraft of FIFA 2021 speelt, maar het niet nodig vindt om alles op de allerhoogste grafische instellingen te spelen. Dankzij het ips-scherm heeft deze laptop een brede kijkhoek en een realistische kleurweergave. Het verlichte toetsenbord maakt ook gamen in donkere ruimtes probleemloos mogelijk. Verder kan het werkgeheugen van deze laptop worden uitgebreid. Je kunt in de toekomst dus besluiten om meer ram te plaatsen zodat je laptop nog meer taken tegelijkertijd aankan. High of Ultra-high grafische instellingen:

✔ Sportgames zoals FIFA 2023 of NBA 2k23.

✔ Indie-games zoals Valheim, Hades en Slay the Spire.



Middelmatige grafische instellingen:

✔ Rts-games zoals Starcraft 2 en de Total War-serie.

✔ Adventures zoals Cyberpunk 2077, de Fallout-serie of de Assassins Creed-games.

✔ Simulatie/strategie-games zoals Crusader Kings 3, Cities: Skylines en Sims 4.

✔ Moba-games zoals League of Legends en DOTA.

✔ Mmo-games zoals World of Warcraft en Elder Scrolls Online.

✔ Racegames zoals de Forza-series en F1 2022.



Lage grafische instellingen:

✔ Fps-games zoals Destiny 2, Warzone, Fortnite en PUBG.



Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 (82RK00VFMH) - laptop - 15,6 inch Vanaf Onbekend De Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 (82RK00VFMH) is geschikt voor het werken met grote spreadsheets en het typen van verslagen. Deze laptop is lekker vlot, dankzij de snelle processor en ssd. Het ips-scherm biedt een brede kijkhoek en realistische kleurweergave. Met de Core i7-1255U en 16GB ram is deze laptop meer dan geschikt voor de multitaskende student. Taken zoals het werken met stevige Excel-spreadsheets en het maken van verslagen en presentaties zijn geen probleem. Handige extra’s zijn het privacyschuifje voor de webcam en de mogelijkeid tot opladen via USB-C. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in full hd.

✔ Fotobewerking: de processor is hiervoor snel genoeg. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L500WDMH - creator-laptop - 16 inch Vanaf Onbekend Deze Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L500WDMH is een echte krachtpatser. Met deze laptop kun je zware programa's soepel draaien. Zo is hij geschikt voor het bewerken van video's en het ontwerpen van 3d-bestanden. Via gezichtsherkenning log je razendsnel in en beveilig je je bestanden. De behuizing is gemaakt van aluminium, voor stevigheid en een luxe uitstraling. Met de 16:10-beeldverhouding heb je meer verticale werkruimte op je scherm dan met een standaard 16:9-verhouding. Hierdoor hoef je minder te scrollen. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Fotobewerking: de processor is hiervoor snel genoeg.

✔ Videobewerking: deze laptop beschikt over een aparte videokaart.

✔ Dagelijks gebruik: deze laptop is geschikt voor internetten, e-mailen en tekstverwerking.



Deze laptop is minder geschikt voor:

Lenovo LOQ 15APH8 82XT009BMH - gaminglaptop - 15,6 inch - 144Hz Vanaf Onbekend De Lenovo LOQ 15APH8 82XT009BMH-gaminglaptop is ideaal voor de fanatieke gamer. Ben je regelmatig aan het gamen, maar hoef je niet het beste van het beste te hebben? Dan is deze laptop jou op het lijf geschreven. De laptop biedt ijzersterke prestaties, dankzij de krachtige videokaart en snelle processor. De cpu's van AMD beschikken over bijzonder veel cores en threads. Daardoor zijn ze zeer efficiënt, zowel bij het uitvoeren van meerdere processen tegelijkertijd als bij zware enkelvoudige taken. Deze laptop is dus een perfecte keuze voor de ware multi-tasker. Dankzij het verlichte toetsenbord is gamen in een donkere ruimte geen enkel probleem. High tot Ultra-high grafische instellingen

✔ Sportgames zoals FIFA 2023 of NBA 2k23.

✔ Indie-games zoals Valheim, Hades en Slay the Spire.

✔ Rts-games zoals Starcraft 2 en de Total War-serie.

✔ Adventures zoals Cyberpunk 2077, de Fallout-serie en de Assassins Creed-games.

✔ Simulatie/strategie-games zoals Crusader Kings 3, Cities: Skylines en Sims 4.

✔ Moba-games zoals League of Legends en DOTA.

✔ Mmo-games zoals World of Warcraft en The Elder Scrolls Online.

✔ Racegames zoals de Forza-serie en F1 2022.

✔ Sportgames zoals FIFA 2023 of NBA 2k23.

✔ Indie-games zoals Valheim, Hades en Slay the Spire.

✔ Rts-games zoals Starcraft 2 en de Total War-serie.

✔ Adventures zoals Cyberpunk 2077, de Fallout-serie en de Assassins Creed-games.

✔ Simulatie/strategie-games zoals Crusader Kings 3, Cities: Skylines en Sims 4.

✔ Moba-games zoals League of Legends en DOTA.

✔ Mmo-games zoals World of Warcraft en The Elder Scrolls Online.

✔ Racegames zoals de Forza-serie en F1 2022.

Middelmatige grafische instellingen

✔ Fps-games zoals Destiny 2, Warzone, Fortnite en PUBG.

✔ Fps-games zoals Destiny 2, Warzone, Fortnite en PUBG.

MSI Pulse 15 B13VGK-1280NL - gaminglaptop - 15,6 inch - 144 Hz Vanaf Onbekend Voor de fanatieke gamer adviseren we de MSI Pulse 15 B13VGK-1280NL-gaminglaptop. Ben je regelmatig aan het gamen en wil je de instellingen daarbij lekker hoog kunnen zetten? Dan is deze laptop een goede keuze. Dankzij de GeForce RTX 4070-videokaart en supersnelle Core i9-processor biedt hij prima prestaties. Verder is hij voorzien van een snelle, 1000GB grote ssd, zodat je games snel laden. Het 15,6 inch grote full hd-scherm heeft een refreshrate van 144Hz en biedt een goede kleurweergave. High tot Ultra-high grafische instellingen en/of framerates

✔ Sportgames zoals FIFA 2023 of NBA 2k23.

✔ Indie-games zoals Valheim, Hades en Slay the Spire.

✔ Rts-games zoals Starcraft 2 en de Total War-serie.

✔ Simulatie/strategie-games zoals Crusader Kings 3, Cities: Skylines en Sims 4.

✔ Moba-games zoals League of Legends en DOTA.

✔ Mmo-games zoals World of Warcraft en The Elder Scrolls Online.

✔ Racegames zoals de Forza-serie en F1 2022. Medium tot High grafische instellingen en/of framerates

✔ Racegames zoals de Forza-serie en F1 2022. Medium tot High grafische instellingen en/of framerates

✔ Fps-games zoals Destiny 2, Warzone, Fortnite en PUBG.

✔ Adventures zoals Cyberpunk 2077, de Fallout-serie en de Assassins Creed-games. Wil jij de MSI Pulse 15 B13VGK-1280NL reviewen en kans maken op een MSI Vector laptop? Poll

Acer Spin 514 CP514-1H-R0PF - 2-in-1-Chromebook - 14 inch Vanaf Onbekend De Acer Spin 514-Chromebook is uniek vanwege het full hd-beeldscherm dat ideaal is voor het bekijken van films/series en bovendien aanraakgevoelig is. Daarnaast beschikt de Chromebook over een lange batterijduur. Een Chromebook met gemiddelde snelheid is geschikt om programma’s te draaien die iets meer eisen. Zo kun je gemakkelijk focussen op één studieverslag, je presentatie voor morgen of het bewerken van vakantiefoto’s vanuit de cloud. Wel in de Chromebook:

✔ Een touchscreen.

✔ 2-in-1-functionaliteit: gebruik de Chromebook ook als tablet.

✔ Een full hd-beeldscherm voor het kijken van films en series.

✔ Een Qwerty-toetsenbordindeling.

✔ Het ChromeOS-besturingssysteem dat werkt zoals een smartphone. Je gebruikt verschillende apps; dit werkt dus anders dan een Windows-laptop.



Niet in de Chromebook:

✖ Geen aansluiting voor een tweede beeldscherm.

HP Pavilion 15-eg2752nd - laptop - 15,6 inch Vanaf Onbekend De HP Pavilion 15-eg2752nd is vooral geschikt voor dagelijks gebruik en je studie. Dankzij het ips-scherm heb je een brede kijkhoek en realistische kleurweergave. Het verlichte toetsenbord zorgt ervoor dat werken in donkere ruimtes geen enkel probleem vormt. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.



Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Films en series kijken in full hd: geen hoge beeldkwaliteit door de lagere hd-resolutie.

✖ Fotobewerking: de processor is niet snel genoeg. Hiervoor adviseren wij minimaal een i7-processor of een aparte videokaart.

✖ Videobewerking: deze laptop beschikt niet over een aparte videokaart.

ASUS Vivobook Go E1504FA-L1698W - laptop - 15,6 inch Vanaf Onbekend De ASUS Vivobook Go E1504FA-L1698W-laptop is geschikt voor het typen van verslagen en het maken van presentaties. Deze laptop is razendsnel, dankzij de vlotte processor en ssd. Het ips-scherm biedt een brede kijkhoek en realistische kleurweergave. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Studie: verslagen uitwerken en presentaties maken.

✔ Films en series kijken in full hd.

✔ Bewerken van (vakantie)foto's: de processor biedt voldoende snelheid voor het werken met lichte apps. Ben je van plan om in Photoshop te werken? Dan raden we je een laptop met minimaal een i7-processor of een aparte videokaart aan. Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Fotobewerking in pakketten zoals Photoshop: de processor is hiervoor niet snel genoeg.

✖ Videobewerking: deze laptop heeft geen aparte videokaart.

Lenovo IdeaPad Pro 5 14ARP8 (83AN0003MH) - laptop - 14 inch Vanaf Onbekend De Lenovo IdeaPad Pro 5 14ARP8 (83AN0003MH) is geschikt voor het werken met grote Excel-bestanden en fotobewerking in Photoshop. Deze laptop is voorzien van een scherp 14-inchscherm dat een goede kleurweergave heeft. De IdeaPad Pro 5 is volledig van aluminium gemaakt, wat een premium uitstraling geeft. Hij beschikt over gezichtsherkenning, waardoor je handig en snel inlogt zonder wachtwoord of pincode. Deze laptop is geschikt voor:

✔ Films en series kijken in full hd.

✔ Studie: verslagen uitwerken in Word en presentaties maken in Powerpoint.

✔ Dagelijks gebruik: internetten, e-mailen en tekstverwerking.

✔ Fotobewerking in systemen zoals Photoshop: de processor is hiervoor snel genoeg en de geïntegreerde Radeon 680M-gpu helpt hierbij.



Deze laptop is minder geschikt voor:

✖ Videobewerking: dit is wel mogelijk, dankzij de snelle processor en geïntegreerde Radeon 680M-videokaart, maar voor de beste ervaring raden we een laptop met een losse videokaart aan.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 10 juli 2023 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 18 juli 2023, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 21 juli 2023 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst de producten te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

De winnaars ontvangen een bol.com-cadeaubon t.w.v. 100 euro, als dank voor het testen. Daarnaast maken ze kans op de MSI Vector GP66 12UE-045NL.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en bol.com zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.