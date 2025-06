De Samsung Neo QLED QNx1D-tv: miniled, quantumdottechnologie en local dimming

Rond de televisie-line-up van Samsung lopen momenteel meerdere acties. In dit artikel gaan we in op de Samsung Neo QLED QNx1D, een tv die is voorzien van een Neo Quantum 4k-processor. Het betreft een exclusief model dat alleen via Samsung.com verkrijgbaar is. Geïnteresseerden krijgen bij aanschaf tijdelijk de Cinematic Q-Series Soundbar (HW-Q600/XN) cadeau en mogen daarnaast rekenen op kortingen en een extra lange garantieperiode. Onderaan dit artikel vind je alle voordelen op een rij.

Samsung positioneert de QNx1D als een Neo QLED 4k-televisie in het topsegment. Hij is volgens het techbedrijf vooral geschikt voor gebruikers die op zoek zijn naar een premium kijk- en game-ervaring. Dit model is beschikbaar in schermformaten van 55, 65, 75 en 85 inch en is voorzien van diverse technologieën die een hoogwaardige kijkervaring beloven. De Neo QLED QNx1D maakt gebruik van Samsungs Quantum Matrix Technology met minileds die zorgen voor een nauwkeurige controle over de helderheid en het contrast. Deze technologie minimaliseert blooming en verbetert bij hdr-content de helderheid van kleine details. Het Neo Quantum hdr-systeem draagt volgens Samsung bij aan de kleurweergave en het contrast, wat resulteert in levendige en realistische beelden. Hoe werkt die technologie?

NQ4 AI Gen2-processor en miniled

De NQ4 AI Gen2-processor is het brein van de Samsung Neo QLED QNx1D-televisie. Deze processor maakt gebruik van AI-technologie om de best mogelijke 4k-ervaring te creëren. Met behulp van twintig neurale netwerken wordt de inhoud opgeschaald naar - bijna - 4k-kwaliteit. Dit betekent dat zowel beeld als geluid wordt geoptimaliseerd, of je nu streamt via ott-diensten, videogames speelt of live sportwedstrijden bekijkt. Samen met Samsungs Quantum Matrix Technology is het scherm tot veel moois in staat.

De tv maakt gebruik van minileds om de beeldkwaliteit te verbeteren. Minileds zijn lichtdiodes die veel kleiner zijn dan traditionele leds. Traditionele leds zijn relatief groot en kunnen minder precies worden aangestuurd. Minileds meten ongeveer 1/40e van de omvang van standaard leds. Dit maakt het mogelijk om veel meer leds op een klein oppervlak te plaatsen, wat leidt tot een betere controle. Bij de Neo QLED QNx1D combineert Samsungs Quantum Matrix Technology minileds met quantumdottechnologie. Quantumdots zijn nanokristallen die licht kunnen uitzenden wanneer ze worden aangestraald door een lichtbron. Deze technologie zorgt voor een bredere kleurweergave en nauwkeurigere kleuren, wat resulteert in levendige en realistische beelden.

Een belangrijk aspect van Quantum Matrix Technology is local dimming. Doordat de minileds individueel kunnen worden aangestuurd, kan het scherm de helderheid in specifieke zones dynamisch aanpassen. Dit betekent dat donkere gebieden van het beeldscherm echt donker kunnen zijn, zonder dat het licht 'doorbloedt' naar aangrenzende heldere gebieden. Dit verbetert het contrast enorm, waardoor diepere zwarttinten en helderdere wittinten mogelijk zijn. De Samsung Neo QLED QNx1D telt een indrukwekkend aantal van 1344 local dimming-zones.

Helderheid en contrast

Dankzij Quantum Matrix Technology kunnen televisies hogere helderheidsniveaus bereiken zonder verlies van detail. De precieze aansturing van minileds zorgt ervoor dat zelfs bij hoge helderheid de details in lichte en donkere delen van het beeld behouden blijven. Dit is vooral nuttig bij hdr-content (high dynamic range) waarbij een breed scala aan helderheid nodig is om het beeld zo realistisch mogelijk weer te geven. Dankzij de efficiëntie van minileds en de precieze aansturingstechnieken zijn televisies met Quantum Matrix Technology vaak energiezuiniger dan hun traditionele tegenhangers. De verbeterde efficiëntie komt doordat minder energie in de vorm van warmte verloren gaat. Leds kunnen specifiek worden aan- of uitgezet, afhankelijk van de vereisten van de beeldweergave.

Geluid, gaming en entertainment

De Neo QLED QNx1D ondersteunt Dolby Atmos en heeft Object Tracking Sound Lite-technologie aan boord. Deze systemen beloven een ruimtelijke geluidsomgeving door geluid dynamisch te volgen en af te spelen vanuit verschillende richtingen, afhankelijk van de actie op het scherm. Dit moet resulteren in een meer realistische en diepgaande kijkervaring. Ook voor gamers biedt de QNx1D genoeg, dankzij vier HDMI 2.1-poorten, ondersteuning voor 4k bij 144Hz, een variabele verversingsfrequentie en een auto low latency mode (allm). Deze technieken zorgen natuurlijk voor een vloeiende game-ervaring, zonder tearing en met minimale inputlag.

De televisie draait op Samsungs Tizen-besturingssysteem en heeft uitgebreide ondersteuning voor streamingdiensten. Hij biedt integratie met spraakassistenten zoals Bixby, Alexa en Google Assistant, en toegang tot de Samsung Gaming Hub die cloudgamingdiensten zoals Xbox, Nvidia GeForce Now en Amazon Luna ondersteunt​.

Veel actievoordelen bij de Samsung Neo QLED QNx1D-televisie

Consumenten uit Nederland en België krijgen bij aanschaf van de QNx1D - die exclusief via Samsung.com verkrijgbaar is - de Cinematic Q-Series Soundbar (HW-Q600/XN) ter waarde van 599 euro cadeau. Ruilen ze hun oude Samsung-televisie in, dan ontvangen ze tot 250 euro terug. Bovendien ontvangen Samsung-members nog eens 10 procent extra korting door gebruik te maken van de vouchercode SMARTTV2024NL in Nederland, of SMARTTV2024BE in België. En als je de televisie aanschaft via de Samsung Shop-app krijg je ook nog 5 procent extra voordeel. Bovenop de standaard 2 jaar garantie krijgen gebruikers bovendien 3 jaar aanvullende garantie, zodat de totale garantietermijn oploopt tot 5 jaar. De actie loopt van 14 juni 2024 tot en met 17 juli 2024. Meer informatie over de actie vind je op Samsung.com.