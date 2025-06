Wat vinden tweakers van de nieuwe Tenways CGO009

De interesse om als een van de eersten ter wereld serieuze kilometers te maken met Tenways nieuwe e-bike CGO009 was enorm. Helaas hadden we maar vijf exemplaren in huis om twee weken lang uitgebreid te testen op de Nederlandse weg. Dat deden onze communityleden dan ook: eerst een proefritje tijdens een exclusief evenement in Amsterdam, daarna in hun eigen omgeving. De opvallendste bevindingen vatten we in dit artikel voor je samen.

Specs van de Tenways CG0009 C9-motor

Nominaal vermogen: 250W

Koppel: 45Nm

Aandrijving: singlespeed, Gates CDN Carbon-tandriem

Frame en voorvork: aluminium 6061

Accu: 374Wh (36V / 10,4Ah) lithium-ionaccu met LG-cellen

Actieradius: tot 85km

Snelheid: 25km/u

Crankstel: Gates CDX-crankset

Remmen: Hydraulische schijfremmen

Bediening: Minimalist Dash Control met boostfunctie

Banden: 55mm

Nettogewicht: 21kg

Het e-bikemerk Tenways bestaat nog niet zo lang, maar timmert aardig aan de weg met fraaie en toch betaalbare modellen. De CGO600 (Pro), CGO800, de Ago T en X en de Cargo-bakfiets zijn niet de minsten en maakten indruk, zelfs in de grote e-biketest die de ANWB in 2023 hield. Met hun in februari aangekondigde model CGO009 brengt het bedrijf een opvallende urbanbike op de markt met een modern en minimalistisch geometrisch frame. Dat het design ook is geïnspireerd op blikvangers als Cowboy en VanMoof lijkt voor de hand liggend. Niet alleen de strakke vormgeving is opvallend aan de CGO009, ook een aantal innovaties valt op.

Hoe bevallen die in de praktijk? Dat oordeel lieten wij over aan een aantal leden van onze gewaardeerde community. Omdat een droge lijst met specificaties niet alles zegt, hebben we vijf tweakers twee weken lang testritjes laten maken in hun eigen omgeving. Dat was (uiteraard) in de stad, maar ook voor het woon-werkverkeer.

Heb je nu even geen tijd om alle reviews van begin tot eind te lezen, maar ben je wel benieuwd naar de bevindingen van het testpanel? Hieronder zetten we de belangrijkste bevindingen kort en bondig voor je op een rijtje. Maar als je toch wat meer de diepte in wilt en nieuwsgierig bent naar de volledige gebruikerservaringen, klik dan door op de reviews van ons tweakerspanel. “De 009 komt zeker op mijn lijstje als eventuele toekomstige elektrische fiets!”

Communitylid sushieffer had het nodige vergelijkingsmateriaal, want hij fietste al eerder op een Cowboy en VanMoof, en recenter op de CGO600 Pro. De CGO009 kwam op hem een stuk zwaarder over, maar dat was niet per se een nadeel. “De 009 voelt daardoor een stuk robuuster”, noteerde hij. Na bijna 200 testkilometers had sushieffer ook het idee dat de CGO009 met een onderhoudsbeurtje op zijn tijd nog jaren mee kan gaan. “De 009 komt zeker op mijn lijstje als eventuele toekomstige elektrische fiets!”

Dat de CGO009 geen opdondertje is, viel tweaker Vaal ook al op. Volgens hem is de fiets fors uitgevallen, zowel in de hoogte als in de lengte, en is hij bovendien voorzien van dikke banden. Ook hij concludeerde dat dit de stabiliteit ten goede komt. Dat is niet verkeerd, zeker niet als de eerste keer in het zadel aan de voet van de A'DAM Toren is, waar hij met de medetesters was uitgenodigd voor een feestelijke perspresentatie. “Wel een flinke wind, dus perfecte omstandigheden om een elektrische fiets te testen", merkte hij op.

Minder perfect verliep de eerste echte testrit, thuis in Utrecht. Omdat hij had nagelaten de accu eerst volledig op te laden, moest hij de laatste vijf kilometer zonder motorhulp fietsen. Dan is de fiets best zwaar en worden versnellingen gemist. Doordat de riemaandrijving prima functioneerde, kwam hij alsnog zonder kleerscheuren (maar met een natte rug) thuis. Les geleerd: voor de volgende ritten zorgde hij ervoor dat de accu honderd procent was opgeladen voordat hij de deur uitging.

Een goed opgeladen smartphone is ook essentieel, ontdekte Vaal. Omdat je met de app de ondersteuning kunt blokkeren totdat de fiets verbinding maakt met je telefoon, moet je niet met een leeg mobieltje wegrijden. Wat dat betreft had Vaal ook graag een USB-C-poort gezien voor het opladen onderweg.

'Eenvoud is het kenmerk van het ware', wordt wel eens gezegd. Wat dat betreft is de CGO009 een schoolvoorbeeld. Vaal noemt de e-bike doodsimpel: “Geen versnellingen, geen display, alleen een klein paneeltje met vijf knoppen links en een ledindicator rechts.” Volgens hem is de carbon belt drive extreem soepel en de mate van ondersteuning op het derde niveau, van de in totaal vier, aanzienlijk, terwijl de stappen tussen de verschillende niveaus precies goed zijn.

Wat e-bikes betreft was Nokian95dude niet bijzonder ervaren, dus misschien viel de actieradius hem daardoor wat tegen. Rond de vijftig kilometer was de ondersteuning niet meer om over naar huis te schrijven, dus houd er rekening mee dat je na twee woon-werkritten de accu weer moet opladen. Een pluspunt is dat de accu netjes is weggewerkt en eruit te halen is (door de eigenaar, niet door een gelegenheidsdief). Prettig is dus dat je niet, zoals bij sommige modellen, de hele fiets naar het dichtstbijzijnde stopcontact hoeft te slepen.

Nokian95dude is erg te spreken over de eenvoud van de bediening. Nokian95dude is erg te spreken over de eenvoud van de bediening. Om de symbolen en lampjesindicaties te duiden, hoef je de handleiding niet te raadplegen, en de app is gebruikersvriendelijk en laat de data zien die je als fietser wilt zien: “Je kunt makkelijk de snelheid aflezen, de totale afgelegde kilometers en de geschatte kilometers die nog gereden kunnen worden. Alles wat ik in ieder geval op zijn minst direct in één scherm wil kunnen zien.”

Ook markee’s eindoordeel is overwegend positief. Hij fietste op een werkdag van Lelystad naar Almere en terug. “Op één batterijlading heb ik moeiteloos 48,8 km afgelegd, met de nodige trapondersteuning. Hierbij heb ik expres niet gelet op de actieradius en de verschillende trapondersteuningsniveaus gewoon gebruikt. Eenmaal thuis kon ik volgens de Tenways-app nog makkelijk een keertje terug naar Almere, maar dan wel in de laagste stand van de trapondersteuning.”

Hij vindt dat de CGO009 zich op de redelijk dichtbevolkte e-bikemarkt prima staande houdt en noemt als sterke punten het design, de prestaties zoals de bijna geluidloze motor en de technologische integraties. Ook over de boostknop is hij te spreken, ideaal als je een helling op moet of snel weg wilt zijn bij het verkeerslicht.

Wel zou het zadel comfortabeler mogen zijn voor lange ritten en mist hij een standaard meegeleverd slot. “Voor de prijs die Tenways vraagt voor deze fiets, is het echt een geweldige e-bike!” Gelukkig kan de fiets wel seintjes geven als er mogelijk iets verdachts aan de hand is. “Alerts bij beweging, ontkoppeling van de batterij of het verlaten van een veilige zone zijn allemaal inbegrepen, wat een veilig gevoel geeft. De bewegingsmelding is erg gevoelig, maar bij een fiets van 2399 euro is een melding te veel beter dan een te weinig.” Over de prijs-kwaliteitverhouding is markee helder: “Voor de prijs die Tenways vraagt voor deze fiets, is het echt een geweldige e-bike!”

Voor Leonardus scoorde het design goed: “Ik kreeg bij mijn eerste rit al complimenten”, maar ook de riemaandrijving, waarover veel discussie was op de oproeppagina, de eenvoudig uitneembare accu, gps-tracking en app. Sommige dingen kostten hem wat tijd, zoals het monteren van de fiets bij levering, maar ook tijdens het eerste gebruik. “Het is even een apart gevoel dat de fiets geen versnellingen heeft, maar ook daar is een mouw aan te passen; het went ook.” Ook Leonardus roemt de gunstige prijs. Maar misschien zou hij liever net iets meer betalen voor enkele zaken die hij graag standaard aanwezig zou zien, zoals een slot en telefoonhouder. Dat de CGO009 geen display heeft, vond hij, in tegenstelling tot een aantal andere testers, wel weer een beetje een gemis.