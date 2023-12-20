Door Tweakers Partners

Feedback • 20-12-2023 08:00 126

December Prijzen Parade - dag 9: Foscam NL en Jabra

20-12-2023 • 08:00

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Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!

EUJabra

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Foscam V5P beveiligingscamera en Jabra Elite 10 oordopjes.

Prijs 1 - Foscam NL geeft vandaag een V5P beveiligingscamera weg

De Foscam V5P is een slimme Dual-Band WiFi beveiligingscamera met 5 MegaPixel die zeer scherpe en heldere beelden kan vastleggen. Dankzij de intelligente persoons- en voertuigdetectie is vals alarm verleden tijd.
De Foscam V5P heeft een nachtzichtfunctie tot 20 meter. De camera gebruikt infrarood LED's om het licht te versterken. Zo kun je ook 's nachts zien wat er gebeurt zonder dat je indringers alarmeert.
De Foscam V5P installeer je eenvoudig via de gratis Foscam app. De Foscam V5P heeft een tweeweg-audiofunctie waarmee je kunt communiceren met de mensen die voor de camera staan.

Prijs 2 - Jabra geeft vandaag Elite 10 oordopjes weg

De nieuwe premium oordopjes, de Jabra Elite 10, zijn Jabra's meest geavanceerde oordopjes voor werk en ontspanning en bieden de beste combinatie van comfort, geluid en kristalheldere gesprekken. De True Wireless oordopjes zijn uitgerust met Dolby Atmos en zijn de eerste oordopjes van Jabra met Dolby Head Tracking, waardoor de gebruiker zich, ongeacht de beweging, altijd in het midden van het geluid bevindt. Ook zijn de Elite 10 Jabra’s eerste True Wireless oordopjes met Jabra ComfortFit-technologie, voor de meest comfortabele, flexibele en natuurlijke pasvorm.

Foscam V5P Jabra Elite 10
AI persoonsdetectie Geoptimaliseerd voor Dolby Atmos met Dolby Head Tracking, voor een meeslepende Dolby Atmos-ervaring;
Voertuigherkenninng Jabra ComfortFit-technologie voor de meest comfortabele, flexibele en natuurlijke pasvorm.
Geluids- en lichtalarm 6-microfoon gesprekstechnologie met geavanceerde algoritmes voor kristalheldere gesprekken in elke omgeving;
2.4GHz & 5 GHz Wi-Fi Jabra Advanced ANC™ die dubbel zoveel omgevingsgeluid blokkeert als Jabra's standaard ANC;
Nachtzicht HearThrough™-technologie met windruisonderdrukking;
Tweeweg-audio
Smarthome compatibiliteit (Google Assistent, Amazon Alexa, Homey)
IP66 weerbestendig

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December Prijzen Parade - dag 9 - Foscam V5P

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December Prijzen Parade - dag 9 Jabra Elite 10

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De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 20 december 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 21 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 27 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
  • Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

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Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Foscam NL, Jabra en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Jabra Elite 10 Gen 1

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Foscam V5P

vanaf € 64,91

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Oordopjes Bewakingscamera's Foscam Jabra

Reacties (126)

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wildhagen 20 december 2023 08:01
Wederom mooie prijzen vandaag, in beiden heb ik wel interesse, met name de camera. Zou ik zelf nooit zomaar kopen vanwege de prijs denk ik, maar wil wel eens kijken wat die dingen nu eigenlijk kunnen in de praktijk :)
Mud.Starrr @wildhagen20 december 2023 12:28
Ik zou meer zitten op privacy. Maar zoals ik het in de specs lees kan hij ook lokaal werken zonder cloud. Dus ik ding graag mee.
Somoghi @wildhagen20 december 2023 08:21
Ik zou ook wel willen weten wat die camera kan, voor de prijs kan het bijna niet echt wat goeds zijn. Ergens zal bezuinigd zijn, toch?
Erg benieuwd.
LopendeVogel @Somoghi20 december 2023 08:36
Yep! Bezuinigd op een lan aansluiting, bij ons is ''eenvoudig'' ingebroken in de tijd toen we WiFi camera's hadden met een simpele WiFi jammer, nooit meer WiFi op camera gebied voor mij, (en die liepen via de Arlo Dock, ging dus een stapje verder dan deze simpele prut camera) deze skip ik dus :D

Zoiets als dit is misschien handig voor de baby kamer ( in hoeverre deze niet al gehackt zijn natuurlijk ) zodat je net wat meer beeldkwaliteit hebt, maar dit moet je nooit als beveiligingscamera gebruiken.

Edit: Ik had dieper in de specs moeten duiken, er is kennelijk wel een RJ45 poort aanwezig! Dat maakt het natuurlijk al een stukkie veiliger :)

[Reactie gewijzigd door LopendeVogel op 24 juli 2024 02:05]

sweetdude @LopendeVogel20 december 2023 15:12
@LopendeVogel
Hoe is dan ingebroken ondanks de camera? Had je dan alleen een camera met alarmering en geen opslag?

Ik heb ook een alleen Wifi camera, maar deze loopt wel via de synology waardoor ik tot 3 dagen terug kan kijken.
LopendeVogel @sweetdude20 december 2023 15:47
Nou het is natuurlijk handig van camera's dat je beelden kan vastleggen, dat werkt niet als de camera niet werkt door een wifi jammer :D

Buiten dit was er inderdaad geen alarmsysteem :)
Blizz @sweetdude20 december 2023 18:54
Tja, de meeste van dit soort camera's hebben een cloud-optie en een SD-ingang. Als de inbreker de kaart of camera meeneemt, dan heb je er precies niks aan gehad.

Wi-Fi jammers had ik nog niet overwogen, dus lan lijkt haast wel een vereiste. Hmm.

[Reactie gewijzigd door Blizz op 24 juli 2024 02:05]

Gizz @LopendeVogel20 december 2023 08:49
Yep! Bezuinigd op een lan aansluiting,
Nee hoor, dit staat in de specificaties:
Eén 10/100 Mbps RJ45 poort

[Reactie gewijzigd door Gizz op 24 juli 2024 02:05]

LopendeVogel @Gizz20 december 2023 08:53
Ha! Je hebt helemaal gelijk, dan heb ik niks gezegd.
Hardfreak @LopendeVogel20 december 2023 08:55
Ik hoop iig niet de software. Ik heb zelf een oudere R2M en de webinterface werkt alleen op IE6 (vanwege ActiveX). De desktop app is gelukkig een pak beter, werkt perfect zonder cloud account en kan als je wil ook dienst doen als NVR.
Alleen jammer dat de AI detectie alleen maar werkt als je de app installeert en een cloud account aanmaakt... De gewone detectie op die oude R2M van mij is zo slecht dat een beetje zon door het raam het alarm laat afgaan (dus op een wisselvallige dag zijn dat makkelijk 20+ meldingen). Detectie verloopt nu via Frigate, de SD kaart is backup voor als het netwerk wegvalt.

//edit: klinkt wel gesofisticeerd dat inbrekers wifi jammers gebruiken. Suckt wel dat ik maar één LAN IP camera heb :/

[Reactie gewijzigd door Hardfreak op 24 juli 2024 02:05]

Frederik vd bal @LopendeVogel20 december 2023 11:56
Nooit een wifi jammer gedacht! bij ons lopen de camera's via Apple HKSV maar die kan natuurlijk niets opslaan als er geen wifi is! Puntje van aandacht voor als er wat veranderd moet worden, Bedankt!
Gizz @Somoghi20 december 2023 08:38
Wat je ziet bij camera's in deze prijsklasse is dat de lens niet echt lichtgevoelig is en de sensor klein, want dat scheelt kosten. Dat betekent dat je in het donker erg afhankelijk bent van de ingebouwde IR-schijnwerper, wat minder goede beelden oplevert (denk aan geen/minder kleuren kunnen onderscheiden, fel verlichte spinnenwebben met waterdruppels vlak voor de camera, verlichting die achterin het beeld al snel niet meer toereikend is).

Deze Foscam V5P heeft een diafragma van 2.1 terwijl de Foscam G4C Starlight ( 'maar' 4 megapixels, maar wel 2x zo duur als de V5P) een diafragma van 1.65 heeft. Dat klinkt als een klein verschil, maar qua lensoppervlak waarmee je licht opvangt maakt dat vrij veel uit. Hier een plaatje van verschillende diafragma ter illustratie.

Foscam geeft in de specificaties niet aan hoe groot de sensor in de V5P is, dus dat valt nu lastig te vergelijken. Maar als ik een gokje mag wagen is hij kleiner dan de 1/1.8" starlight-sensor van de G4C.

[Reactie gewijzigd door Gizz op 24 juli 2024 02:05]

Kroesss 20 december 2023 08:04
Nice! Van mijn huidige camera zijn een tijdje geleden de infra-rood lampjes overleden.
ArmEagle @Kroesss20 december 2023 08:09
Ik gok eerder dat er een ander component stukis dan al jouw LED lampjes.
Zou iemand die handig is met een soldeerbout misschien iets mee kunnen. Zonde om daarom de hele camera maar weg te vervangen.
miknic @Kroesss20 december 2023 08:59
Gecondoleerd...
mooksmook 20 december 2023 08:09
Ik wil graag weten hoe het verschil van 20 euro oordopjes tegenover oordopjes van 200 euro staat :D
GoldenLeafBird @mooksmook20 december 2023 08:20
Ik heb zelf de Jabra Elite 85t, en laatst vergeleken met de "relatiegeschenk-special wireless earbuds" van m'n schoonmoeder, en het is eigenlijk samen te vatten als: beter.

De ANC op de Jabra's werkt fantastisch. Met andere ANC heb ik ervaren dat het stiller, maar niet stil wordt. Dat je een soort ruis of suis blijft houden van de ANC, met deze Jabra's niet. Op dezelfde manier is de hear-through/transparancy mode, waar je het omgevingsgeluid kan blijven horen, ook van degelijke kwaliteit. Ik heb dit ook vergeleken met de Pixel Buds Pro, en daar was de Jabra toch echt beter, natuurlijker zou ik haast zeggen.

De gesprekskwaliteit is ook top. Voor mij de hoofdreden voor deze oordopjes was het (video)bellen. Op het werk, in de auto, onderweg, het maakt niet uit, ik ben goed te verstaan en kan de andere partij ook goed verstaan. Ook zijn er quality-of-life dingetjes zoals dat de hear-through aan gaat tijdens het bellen die het heel prettig maken (je schreeuwt namelijk niet zo, vind vooral je omgeving prettig).
mooksmook @GoldenLeafBird20 december 2023 09:05
Bedankt voor je reactie en goede uitleg :)
Blizz @mooksmook20 december 2023 19:06
20 t.o.v. 200 is erg duidelijk merkbaar, valt compleet niet te vergelijken. Je kunt te voet met een uur ergens heenreizen, maar met de auto is dan toch stukken sneller en prettiger.

20 t.o.v. 50 valt alweer mee, maar dan moet je de modellen vergelijken. Misschien heb je geluk met die € 20, zeker t.o.v. nóg goedkopere modellen zoals namaak AirPods (of je moet daar juist geluk hebben, die zijn soms ook fatsoenlijk voor de prijs).

Ik heb niet veel rondgeshopt omdat ik daar weinig interesse in had (ik wil dat it just works :Y)) en heb alleen EarPods (bedraad), AirPods, AirPods Pro 1 en 2 gebruikt. Toen ik gewone AirPods haalde vond een vriend dat duur en heeft uiteindelijk een Kickstarter voor dezelfde/iets hogere prijs gekozen, achteraf had hij spijt en toch AirPods gehaald. De AirPods Pro haalde ik een paar jaar na release, omdat ik het in eerste instantie erg duur vond. Achteraf na een magische eerste paar weken geen enkel moment spijt van gehad. Toen ik op een gegeven moment ook (voor € 10 per paar toch vrij dure) memory foam tips gekocht en nogmaals van een paar magische eerste weken genoten.
roelvv 20 december 2023 08:10
Leuke prijsjes, maar voor mij geen Foscam meer. Ik krijg daar toch het gevoel van "Big China is watching you" bij. Ik heb zelf een tweetal R2 camera's gehad. Goed beeld dat moet gezegd worden maar de software geeft mijn twijfels. Doe mij de Jabra maar 😉

[Reactie gewijzigd door roelvv op 24 juli 2024 02:05]

Sponge @roelvv20 december 2023 13:26
Ik heb er dan ook voor gezorgd (met pfSense firewall) dat de camera's helemaal niets kunnen (naar buiten), behalve FTPen naar een remote server (een eigen VPS).

Je ziet inderdaad heel veel requests in de firewall log van de camera IPs afkomen (en dus geblocked worden).
kevin33 20 december 2023 08:04
Mooie prijzen weer - vooral de Jabra, mooi spul!
GameNympho 20 december 2023 08:04
Camera om de hardware te beveiligen hier voor het goede doel en oortjes als mooi kerstcadeau voor de jongste.
We duimen en succes voor de anderen.
johanneslol 20 december 2023 08:05
Mooie prijzen weer! Succes iedereen. 😊
webside007 20 december 2023 08:06
Nice, inderdaad! Let's hope... :9
Toontje kenobi 20 december 2023 08:07
Jabra :*)
Skyrunner 20 december 2023 08:07
Een extra cam is nooit weg, en zeker deze Foscam niet.

De Jabra gun ik een ander van harte!

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