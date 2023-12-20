December Prijzen Parade - dag 9: Foscam NL en Jabra

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Foscam V5P beveiligingscamera en Jabra Elite 10 oordopjes.

Prijs 1 - Foscam NL geeft vandaag een V5P beveiligingscamera weg

De Foscam V5P is een slimme Dual-Band WiFi beveiligingscamera met 5 MegaPixel die zeer scherpe en heldere beelden kan vastleggen. Dankzij de intelligente persoons- en voertuigdetectie is vals alarm verleden tijd.

De Foscam V5P heeft een nachtzichtfunctie tot 20 meter. De camera gebruikt infrarood LED's om het licht te versterken. Zo kun je ook 's nachts zien wat er gebeurt zonder dat je indringers alarmeert.

De Foscam V5P installeer je eenvoudig via de gratis Foscam app. De Foscam V5P heeft een tweeweg-audiofunctie waarmee je kunt communiceren met de mensen die voor de camera staan.

Prijs 2 - Jabra geeft vandaag Elite 10 oordopjes weg

De nieuwe premium oordopjes, de Jabra Elite 10, zijn Jabra's meest geavanceerde oordopjes voor werk en ontspanning en bieden de beste combinatie van comfort, geluid en kristalheldere gesprekken. De True Wireless oordopjes zijn uitgerust met Dolby Atmos en zijn de eerste oordopjes van Jabra met Dolby Head Tracking, waardoor de gebruiker zich, ongeacht de beweging, altijd in het midden van het geluid bevindt. Ook zijn de Elite 10 Jabra’s eerste True Wireless oordopjes met Jabra ComfortFit-technologie, voor de meest comfortabele, flexibele en natuurlijke pasvorm.

Foscam V5P Jabra Elite 10 AI persoonsdetectie Geoptimaliseerd voor Dolby Atmos met Dolby Head Tracking, voor een meeslepende Dolby Atmos-ervaring; Voertuigherkenninng Jabra ComfortFit-technologie voor de meest comfortabele, flexibele en natuurlijke pasvorm. Geluids- en lichtalarm 6-microfoon gesprekstechnologie met geavanceerde algoritmes voor kristalheldere gesprekken in elke omgeving; 2.4GHz & 5 GHz Wi-Fi Jabra Advanced ANC™ die dubbel zoveel omgevingsgeluid blokkeert als Jabra's standaard ANC; Nachtzicht HearThrough™-technologie met windruisonderdrukking; Tweeweg-audio Smarthome compatibiliteit (Google Assistent, Amazon Alexa, Homey) IP66 weerbestendig

December Prijzen Parade - dag 9 - Foscam V5P Poll Ja. ik maak graag kans op de Foscam V5P

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

December Prijzen Parade - dag 9 Jabra Elite 10 Poll Ja, ik maak graag kans op de Jabra Elite 10 oordopjes

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 20 december 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 21 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 27 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.