Geef je mening over Tweakers in het laatste kwartaalonderzoek van 2023

Elk kwartaal vragen we hoe jullie Tweakers ervaren, van welke onderdelen van de site je het meest waardeert tot de sfeer op het forum en van de contentkwaliteit tot hoe vaak je bijdraagt. Zo houden we een vinger aan de pols en krijgen we een idee van welk effect veranderingen hebben.

Dit leggen we dan weer naast alle feedback die we van jullie krijgen via het forum, de reacties en natuurlijk data zoals bezoekersstatistieken. Dat alles bij elkaar helpt ons bij het maken van keuzes en het evalueren van nieuwe initiatieven. Aan het begin van het jaar deelden we enkele inzichten met jullie uit de antwoorden van de eerste drie edities. Dat zullen we eind dit jaar weer doen.

Doen we hier echt iets mee?

We krijgen geregeld de vraag of deze inzichten wel echt worden gebruikt. Het antwoord daarop is een volmondig 'ja'. Zo was feedback op Tweakers Plus uit deze surveys een van de redenen voor het stoppen van dat abonnement en het feit dat jullie in de open antwoorden in groten getale lieten weten heel graag een dark mode te willen, heeft eraan bijgedragen dat deze hoog op de developmentroadmap kwam. We krijgen per survey duizenden open antwoorden binnen en die lezen we allemaal.

Alvast enorm bedankt aan iedereen die het onderzoek invult. Met jullie input kunnen we beter keuzes maken en de site blijven verbeteren.

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