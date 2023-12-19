Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 19-12-2023 10:53 74

Geef je mening over Tweakers in het laatste kwartaalonderzoek van 2023

19-12-2023 • 10:53

74

Elk kwartaal vragen we hoe jullie Tweakers ervaren, van welke onderdelen van de site je het meest waardeert tot de sfeer op het forum en van de contentkwaliteit tot hoe vaak je bijdraagt. Zo houden we een vinger aan de pols en krijgen we een idee van welk effect veranderingen hebben.

Dit leggen we dan weer naast alle feedback die we van jullie krijgen via het forum, de reacties en natuurlijk data zoals bezoekersstatistieken. Dat alles bij elkaar helpt ons bij het maken van keuzes en het evalueren van nieuwe initiatieven. Aan het begin van het jaar deelden we enkele inzichten met jullie uit de antwoorden van de eerste drie edities. Dat zullen we eind dit jaar weer doen.

Doen we hier echt iets mee?

We krijgen geregeld de vraag of deze inzichten wel echt worden gebruikt. Het antwoord daarop is een volmondig 'ja'. Zo was feedback op Tweakers Plus uit deze surveys een van de redenen voor het stoppen van dat abonnement en het feit dat jullie in de open antwoorden in groten getale lieten weten heel graag een dark mode te willen, heeft eraan bijgedragen dat deze hoog op de developmentroadmap kwam. We krijgen per survey duizenden open antwoorden binnen en die lezen we allemaal.

Alvast enorm bedankt aan iedereen die het onderzoek invult. Met jullie input kunnen we beter keuzes maken en de site blijven verbeteren.

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Reacties (74)

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HanG-BuiK-ZwijN 19 december 2023 12:19
Ik ben van mening dat Tweakers meer, maar dan ook veel meer mag doen in het beleid met duurzaamheid. Veel geplande falen en niet repareerbaarheid van producten word niet hard genoeg 'gestraft' in reviews (looking at you smartfoons)

Simpel voorbeeld. Ik heb hier een nog werkende laptop staan die met een moderne lichte linux versie of windows 10 nog bruikbaar is voor lichte dingen , beestje heeft een SSD operatie gekregen nadat na 8 jaar zijn HDDTje het begaf. Gewoon een klepje onder open en vervangen.In mogelijkheden met 3x USB , hdmi, netwerk, koptelefoon EN microfoon, sd card en nog de dinosaurus VGA zelfs nu nig relevant. Kosten? 699 13(!) jaar geleden. Kleine 1170 eur met 4% per jaar.

Bij alle producten zijn wat dat betreft twee vragen te stellen.

1) Kan het technisch?
2) Wat bewijst het verleden? (witgoed!)

Vaak komen wij er dan achter dat het een volmondig JA is het kan beter. Waar vind ik in extremis een magnetron die 40(!!) jaar al meegaat? Witgoed is ook een zeer makkelijk voorbeeld.

Ik kan nog verder gaan en zeggen dat de Fairphone de enige is die een voldoende mag krijgen net als de framework laptop.

Misschien word het tijd voor een predicaat Duurzaam of OMOP* net als een predicaat Erbarmelijk (6500xt anyone?) en Teleurstellend voor alle producten die technisch repareerbaar hadden kunnen zijn zoals een zaklamp waar het normaal is de batterij of accu en lampje te kunnen vervangen.

Een duurzamer Tweakers ik ben voor! in reviews zodat ook op de Zuster sites van DPG steeds die content overnemen er altijd iets over duurzaamheid bij staat en meer mensen lezen dat een product gewoon slechter is dan een oudere variant.

*Onnodig Milieu Onvriendelijk Product
StephanVierkant @HanG-BuiK-ZwijN19 december 2023 14:08
Duurzaamheid vind ik inderdaad ook erg belangrijk. Ik zou het ook goed vinden als Tweakers reviewers gaat vragen om na een tijdje het oordeel nog eens te bevestigen. Ik heb best een aantal reviews geschreven waarbij ik het eindoordeel nu zou aanpassen omdat het product na een jaar al stuk ging, maar ik zou een aantal reviews ook expliciet nog willen bevestigen omdat hetzelfde oordeel nog steeds relevant is.
HanG-BuiK-ZwijN @StephanVierkant19 december 2023 15:06
Het zou mooi zijn als er een paar keer per jaar, laten we zeggen 4 a 5 keer, een roundup van producten zou verschijnen x maanden of y jaren later, met als belangrijkste invalshoek hoe duurzaam iets is, gaat het vaak kapot? is het nu verbeterd cq minder slecht?

Recentelijk een TP Link T3U archer terugestuurd die na een half jaar kapot was, schijnt vaker te gebeuren : label : Onbetrouwbaar.

Bij die round up zou dan dat label uitgegedeeld kunnen worden aan slechte producten, die niet bij N=1, maar bij N= Te Vaak dus lijden (met de lange ij) tot nieuw inzicht en achteraf slecht waren. Misschien moest de Consumentenbond dit ook gaan doen.

Naast de slechste reclame slogan en het woord van het jaar dus een lijst van OMOP producten van het jaar. Goed voor de aandacht daarvan.
tweaker2010 @StephanVierkant19 december 2023 14:32
Ah, een gesponsorde review die we nogmaals sponsoren om een duurzaam labeltje te kunnen krijgen?
Wat is dat eigenlijk duurzaam? Een iPhone die 10 jaar meegaat?
Een doorsnee consument wil helemaal niet zelf sleutelen, dat is wel de nieuwe doelgroep voor deze site.
sapphire @StephanVierkant19 december 2023 16:10
Ik neem aan dat je hierbij op gebruikersreviews doelt?

Ik pas die achteraf nog wel eens aan hoor als ik iets opvallends meemaak met een product. Zo heb ik na 2 jaar in een review van een Logitech toetsenbord er bij gezet dat het kreng na 25 maanden vreemd begon te doen (dubbele aanslagen) en Logitech zoiets had van 'jammer joh'.
Idem met een G935, dat ding en de voorganger, de G933, word al jaren verkocht met een bekend probleem zonder dat er iets aan gedaan word.
Mijn initiële review was heel positief maar in de loop van 2 jaar begon het ding steeds meer mankementen te vertonen tot het bekende probleem dat het geluid rechts uitviel en de aan-uit knop rot was. Nog nét een vervanger gekregen die precies hetzelfde euvel heeft.
Nu 2 sterren gegeven.
SgtElPotato @HanG-BuiK-ZwijN19 december 2023 14:58
Ik heb thuis ook nog wel een oud pc'tje staan die met een nieuwe SSD en wat extra RAM prima simpele dingen kan doen, maar dat is niet genoeg voor mij, daar kan ik niks mee.
Daarnaast verbruikt dat beestje dan veel meer dan mijn nieuwe systeem bij lichte taken, dus heel efficiënt is dat niet als we de druk op het lichtnet willen verlichten etc..

Een iPhone van 10 jaar oud doet bijvoorbeeld nog prima zijn werk, het simpele werk zoals bellen, mailen en whatsappen. Prima en er komen ook nog noodupdates uit met bugfixes, dan heb je het over software.
JasonDeMontoer @HanG-BuiK-ZwijN19 december 2023 15:09
Ik heb hier 2 hele mooie voorbeelden van witgoed uit de goeie oude tijd, een elektrische vleesmolen van dik 50+ jaar oud en een elektrisch keukenmachine van 40+ jaar oud, mesjes zijn nog steeds vlijmscherp, en werken nog als nieuw. Als ik dan kijk naar de magnetron van net 3 jaar oud die ik hier heb staan, mag ik blij zijn als hij nog 5 jaar meegaat, mijn god wat een goedkoop aanvoelende meuk is dat zeg.
CR2032 @JasonDeMontoer19 december 2023 18:18
Toen had je vast ook heel goedkope keukenapparatuur die al lang op de vuilnis is beland.

Niet anders als met de huidige magnetrons, je hebt kwalitatief en goedkope rotzooi.
lololig @HanG-BuiK-ZwijN20 december 2023 00:21
Hey ik weet wel een magnetron die al zo'n 30 jaar meegaat, misschien wel langer, ik weet niet beter dan dat dat ding er is
InjecTioN @kevinvandorst19 december 2023 21:51
Ik ben van mening dat, wanneer een significant deel van de samenleving duurzaam belangrijk vindt, er best gehoor aan gegeven mag worden. Vooral wanneer de onderbouwing op diverse vlakken zeer solide blijkt te zijn.

Natuurlijk kan niet iedereen diezelfde mening delen, maar ik denk ook niet dat bij mensen hierin de mond gesnoerd dient te worden. Dat vind jij ook niet leuk wanneer het bij jou gebeurt, toch?
tweaker2010 @InjecTioN20 december 2023 00:42
Alleen dan wel opvallend dat dezelfde groep mensen die de mond vol hebben over duurzaamheid, elke 2 jaar een nieuwe smartphone willen. Een EV opgeladen met kolenstroom op de stoep hebben staan. Het vliegtuig pakken om op vakantie te gaan. en zo kan ik nog wel even doorgaan.
InjecTioN @tweaker201020 december 2023 09:52
Het gaat ook niet om de dingen die nog niet aansluiten op het duurzaamheidsbeleid. Het gaat om de dingen die daar al wel op aansluiten en waar de rest nog niet in meegekomen is.

We hebben het over duurzaamheid, maar zitten nog vast in consumptie-maatschappij-modus. Dat betekent dat:
- er nog steeds ieder jaar een nieuwe serie telefoons uitkomt
- men nog steeds vast zit aan de kolencentrales (omdat kerncentrales niet van-de-ene-op-de-andere-dag kunnen worden geplaatst en ingezet), Een EV kan t.z.t. echter wel gebruikt worden als thuisaccu, wat handig is icm bijvoorbeeld zonnepanelen.
- het te gemakkelijk is om een vliegtuigreis te boeken. Daarbij is het ook goedkoper, zorgeloos, en kost het over het algemeen minder tijd.

Er zijn allerlei oorzaken voor de gevolgen die je noemt. Neemt niet weg dat sommige dingen veel sneller kunnen. Veel mensen zijn echter extreem koppig (ook wel "principieel"), en/of juist ontzettend bang voor verandering. Ondanks dat het hen ten goede zou moeten komen. Daar maakt iedereen zich wel eens schuldig aan.

Dat maakt dat deze consumptie-maatschappij, een duurzaamheids-maatschappij dient te worden. Met de expliciete nadruk op maatschappij, zodat we allemaal mee kunnen komen hierin.

We zullen ons erop moeten gaan richten dat we zekerheden uit consumptie (het altijd maar moeten vervangen van iets), om gaan zetten naar zekerheden uit duurzaamheid (zekerheid creëeren dat de beschikbaarheid van, en reparatie van duurzame producten relatief goedkoop mogelijk wordt). Dat maakt verandering over het algemeen een minder bittere pil om te slikken. Het is echter niet te onderschatten dat het flink wat tijd en werk vergt binnen iedere sector.
tweaker2010 @InjecTioN20 december 2023 17:48
- men nog steeds vast zit aan de kolencentrales (omdat kerncentrales niet van-de-ene-op-de-andere-dag kunnen worden geplaatst en ingezet),
Ehm, het is precies andersom. Duitsland zet al haar kerncentrales uit terwijl ze geen goed alternatief hebben. Terwijl Frankrijk de meest goedkope stroomtarieven heeft van heel Europa dankzij de kerncentrales. Het is bewezen en betrouwbaar, dat onderzoek van minister Jetten naar de haalbaarheid is lachwekkend en overbodig. De mensen in Borsele willen niets liever. Nederlandse politiek heeft Delta en Eneco gedwongen om te splitsen en daarom is de bouw van nieuwe centrales nooit van de grond gekomen.
Een EV kan t.z.t. echter wel gebruikt worden als thuisaccu, wat handig is icm bijvoorbeeld zonnepanelen.
Een thuisaccu heb je niets aan als het winter is als dd zon niet schijnt en je bijna niets opwekt. Bovendien kun je maximaal 1 dag overbruggen dus zet geen zoden aan de dijk. Die thuisaccu's zijn de oplossing niet.
Gerard001a 19 december 2023 11:07
Gedaan.
Ik hoop dat er echt geluisterd wordt naar de leden en er bv aanpassingen komen ten aanzien van het modereren.
Nu zijn er teveel leden die geheel buiten hun schuld onder de 0,5 zijn gekomen, door teveel minnen op hun bijdrage.
Er zijn verbeteringen op het modereren te maken en dat is echt nodig om leden betrokken te houden.
iAR @Gerard001a19 december 2023 11:18
Ik heb de moderatie uitgezet en onzichtbaar gemaakt via css. Er wordt echt onprofessioneel gemodereerd op basis van meningen en die hoef ik niet te zien.
Ik heb het onderzoek overigens ook niet (meer) ingevuld. Het voelt niet echt of er veel verbeteringen doorgevoerd worden. Wat dat betreft ben ik in de afgelopen jaren meer en meer afgehaakt/losgekoppeld van Tweakers.
Blokker_1999
@iAR19 december 2023 11:24
Alleen ken ik geen enkel systeem waar je geen modding vanuit een community gaat krijgen die niet gedreven is door de mening van de mensen.

En vraag aan 100 mensen hoe zij een verbetering zien en je krijgt 100 verschillende antwoorden, want iedereen heeft een eigen visie over hoe het systeem er zou moeten uitzien.
iAR @Blokker_199919 december 2023 11:40
Het is heel ingewikkeld om dat te doen inderdaad. Maar recenseren of modereren zijn wat mij betreft niet taakjes die iedereen (met emotie) kan doen. Bij recenseren gaat het om een mengelmoes van je mening ten opzichte van een product en de alternatieven erop. Bij modereren gaat het om bepalen of een reactie iets toevoegt. Daarvoor moet je de inhoud wel kunnen beoordelen.

Maar er lijkt op Tweakers ook een soort voorkeur te zijn richting mensen (iets dat @SgtElPotato noemt) en zeker ook producten/merken. Zo is kritiek op Apple in een Apple topic bijna not done maar is het gangbaar in Android-gerelateerde topics of wordt je gemind als je een pro-Apple statement maakt. Zo zijn er wel meer voorbeelden.
Gerard001a @iAR19 december 2023 12:08
Mede daarom zouden ze het modereren wel kunnen behouden, maar de ondergrens van 0,5 moeten loslaten.
Iedereen moet kunnen modereren, tenzij je misbruik maakt, of gaat schelden.
Dat zou al veel eerlijker zijn.
Nu zie ik wel eens goede posten een min krijgen, lijkt me willekeur
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Gerard001a19 december 2023 12:53
Iedereen laten modereren is geen goed idee om de bekende redenen. We hanteren een ondergrens van 0,5 omdat we van mening zijn dat iemand die wil modereren zelf ook een positieve bijdrage moet leveren in de vorm van ontopic (of hoger) reacties. In bijzondere gevallen kan de crew deze eis overrulen waar nodig.
Gerard001a @Bor19 december 2023 13:02
Ben het ten dele met je eens.
Maar als ik naar mezelf kijk, ik praat graag in stevige taal en dat alleen is al minnen waardig bij velen.
Ik kom nooit boven de 0,5
Geef niet, het is wat het is.
Maar daar is de willekeur dan al gedaan.
Wat ik en anderen vinden, vinden anderen weer niet ter zake doen of onbetamelijk.
Het blijft een moeilijk punt, een discussie over appel of microft, AMD of INtel kan eigenlijk nooit verlopen zonder verschil en dan is een min zo gegeven :)
Hans1990 @Blokker_199919 december 2023 12:10
Het modden naar mening is 1 ding. Dat ga je idd niet heel snel tegenhouden. Dat heb je met een upvote of downvote systeem ook, zelfs al zou je een downvote onthouden..

Het grootste probleem met moderaties is m.i. dat de eerste paar moderatiestemmen veel te krachtig zijn. We hebben op tweakers nogal wat ja-amen reactie-bomen gekregen, waarbij moderatiescores veelal worden door anderen worden overgenomen (zie de vele activiteit in FP mismoderatie topic). Als iemand een lage score (-1 of +0) toewijst als eerste moderatie dan zakt je reactie automatisch onderin de tree, waardoor de kans op meer moderatiestemmen nihil is. Daarmee is die ene stem 100% verantwoordelijk voor de eindscore.
Nu kan je niet moderen in discussiebomen waar je zelf aan deelneemt.. maar als je dit gemeen wilt uitspelen dan regel je een stem gemachtigde, en dan kan je vrijuit zo'n discussie "winnen". Vooral als die in de tweede helft van de reactiebomen staat heb je grote kans dat dit lang overeind blijft.

Bij een up/downvote systeem draagt iedereen evenveel gewicht bij aan de eindscore: iedereen kan exact 1 punt uitdelen. Artikelen waar veel/weinig gemodereerd wordt, schaalt daardoor direct mee/af in de reactie"scores". Een mediaan zoeken naar +1/+2 hoeft dan niet meer.

Ik heb ook al tijdje de moderatiescores verborgen gemaakt. Het is mij teveel hit-and-miss of ze een eerlijke reflectie geven van een reactie. Ik zie zelfs vrij regelmatig reacties voor bij komen met steken onderwater (passief aggressieve opmerkingen, zoals: het is duidelijk dat jij geen computers moet bouwen) die rustig op +1 blijven staan. Blijkbaar vinden mensen dat helemaal prima.
scorpio @iAR19 december 2023 11:25
voelt voor mij net zo, al vanaf t begin bij Tweakers (World of Tweaking) maar t is me te commercieel en gedirigeerd geworden .
Gewoonte en nostalgie (oude beer inmiddels) maakt dat ik blijf komen lezen en af en toe wat koop op vraag en aanbod,maar verder niet en heb ook niet t idee dat ze de trouwe oud tweakers een warm hart toedragen.
K vul 't daarom ook niet in.

[Reactie gewijzigd door scorpio op 22 juli 2024 22:45]

SgtElPotato @iAR19 december 2023 11:30
Dat is al jaren zo. En de 'bekende' gebruikers klagen meteen zodra ze ook maar een 0 of -1 krijgen in het mismoderatie topic ondanks dat hun reactie gewoon off-topic is.

Wat dat betreft is het triest gesteld met de moderatie hier.
Gerard001a @SgtElPotato19 december 2023 12:09
EENS
Mede daarom zouden ze het modereren wel kunnen behouden, maar de ondergrens van 0,5 moeten loslaten.
Iedereen moet kunnen modereren, tenzij je misbruik maakt, of gaat schelden.
Dat zou al veel eerlijker zijn.
Nu zie ik wel eens goede posten een min krijgen, lijkt me willekeur
MrMonkE @SgtElPotato20 december 2023 14:46
Moderatie (+1,-1,0,etc) kijk ik sowieso niet veel naar.
Net als bij films lijkt alles tegenwoordig een 1 of 10 te zijn.
Kan beter duimpje omhoog en omlaag terug brengen denk ik.
Firecrash @iAR19 december 2023 11:45
Die hele moderatie is een populariteits dingetje. Vaak genoeg goede on topic dingen gezien met 0 als moderatie....
Gerard001a @Firecrash19 december 2023 12:09
Eens
sapphire @Gerard001a19 december 2023 11:21
Geheel buiten hun schuld?

A) Ze hebben zelf een reactie geplaatst dus hoe kan dat buiten je eigen ‘schuld’ liggen?
B ) Als de reactie inhoudelijk voor de discussie niet heel bijzonder is en dus minnen krijgt hoe is dat dan ook niet iemands eigen ‘schuld’?

Tenzij het fanboy gedrag is maar dit kun je denk wel bij mods gewoon aankaarten als het overduidelijk is.

Of bedoel je dat de kwaliteits drempel verlaagd moet worden? De inhoudelijk vaak enorm goede reacties op Tweakers zijn volgens vele (mijzelf incluis) één van de sterkste punten.
Ga je dat aanpassen dan verlies je juist de betrokkenheid van de kern gebruikers lijkt me.

[Reactie gewijzigd door sapphire op 22 juli 2024 22:45]

Gerard001a @sapphire19 december 2023 12:12
Oneens
Daarom zouden ze het modereren wel kunnen behouden, maar de ondergrens van 0,5 moeten loslaten.
Iedereen moet kunnen modereren, tenzij je misbruik maakt, of gaat schelden.
Dat zou al veel eerlijker zijn.
Nu zie ik wel eens goede posten een min krijgen, lijkt me willekeur van mensen hun dag of bui, om nog maar te zwijgen over voorkeur.
Bv over Appel of Microsoft, daar zie je naar mijn mening willekeur
sapphire @Gerard001a19 december 2023 12:36
Als je willekeur of fanboy gedrag ziet staat het je vrij die te rapporteren.
Dat je het wel eens ziet kan, er worden dagelijks honderden/duizenden reacties geplaatst en de mods hebben beperkte tijd.

Daarnaast waarom zou iedereen moeten kunnen modereren? Ik vind het systeem dat je je eerst semi-moet bewijzen persoonlijk een stuk beter. Het helpt de kwaliteit van reacties en moderaties hoog te houden ipv jan en alleman los te laten gaan.

Of het eerlijk is is een mening, Tweakers is een commercieel platform dus als ‘men’ iets wil beslissen qua modereren kan Tweakers dat zelf beslissen.


Ik zie trouwens dat je verschillende reacties plaatst onder dit artikel met ‘EENS’ of ‘ONEENS’, daar ligt dus de crux, modereren gaat er niet over of je het er eens of oneens me bent maar of het inhoudelijk wat toevoegt aan een/de discussie.
‘Ik vind’ of ‘Als ik X was dan….’ Reacties voegen weinig inhoudelijk toe aan een discussie en horen dus een 0 of -1 te krijgen volgens de moderatie richtlijnen.

Ik ben hier persoonlijk ook vrij slecht in en ben daar door @Microkid verschillende keren op gewezen. Daarom zelf maar besloten mijn moderatierechten uit te zetten/ te laten want dan kan ik het iig niet verkeerd doen :+
Gerard001a @sapphire19 december 2023 12:57
Ik vind dat een discussie ook wel stevig mag op de inhoud, maar dat valt niet bij allen in goede aarde.
Laten we het er ophouden dat er altijd willekeur en verschillende inzichten zullen blijven :)
Voor mij persoonlijk is de ondergrens, schelden, bewust beledigen, op de eerlijke inhoud kan en mag het van mij knetteren, ook al kost mij dat altijd veel minnen :)
Hans1990 @sapphire19 december 2023 13:20
‘Ik vind’ of ‘Als ik X was dan….’ Reacties voegen weinig inhoudelijk toe aan een discussie en horen dus een 0 of -1 te krijgen volgens de moderatie richtlijnen.
Dat klopt. M.i. zou dat gewoon +0 moeten zijn. Het is dan niet verkeerd bedoeld, maar als het enkel uit mening bestaat lijkt mij dat niet zo zinvol.
-1 bestaat beschreven voor trolls, schelden, op de man spelen, enz.

Echter ligt de realiteit ook nog ergens in het midden. Iemand kan een balletje opwerpen als "Als XYZ A gaat doen, dan zal B wel gebeuren. Dat lijkt mij geen goed idee".
Je hebt enerzijds een discussiepunt over entiteit XYZ met oorzaak A & gevolg B. Anderzijds geeft die persoon z'n mening. In mijn beleving kan dat prima discussiewaardig zijn en dus minstens +1. Echter als oorzaak/gevolg of mening enigzins controversieel is, wordt dat in mijn ervaring snel naar beneden bijgesteld. Ik heb het dan niet over controversie zoals je op /r/tokkietweakers kan vinden. Ik heb het dan over speculaties (met dat vermeld) of reacties die een gedachte experiment opwerpen. M.i. worden er veel discussies gevoerd enkel om het laatste woord te hebben en/of "ik moet gelijk hebben".
MrMonkE @sapphire20 december 2023 14:49
OT: Hoe kun je UNMODDEN? Schijnbaar kan dat niet
MrMonkE @Gerard001a19 december 2023 11:37
Ik heb aangegeven in het forum de gemodde text kunnen zien.
Meestal wel terecht maar soms weet ik even niet meer wat ik geschreven had en wil ik het nog even teruglezen.

(Wat is onder 0,5 komen?)
Gerard001a @MrMonkE19 december 2023 12:13
Kijk bij je profiel, zakt je reactiescore onder de 0,5 dan mag je niet meer modereren
Daar kan je ook al je posten teruglezen

[Reactie gewijzigd door Gerard001a op 22 juli 2024 22:45]

MrMonkE @Gerard001a19 december 2023 12:15
Oh, ik noem blauwe text modereren.
Maar slaat op de -1 0 1 2 3
Duidelijk!
Earth_Apple @Gerard001a19 december 2023 13:17
Er wordt tegenwoordig ook weinig meer +2 of +3 gegevens, wat ik jammer vind, want er zijn vaak genoeg reacties die dat wat mij betreft verdienen. Vroeger lagen de punten in de reacties gemiddeld veel hoger.
Cheetah_777 @Gerard001a19 december 2023 18:39
Yeah...
Als je niet met de meute meestemt wordt je geminned.
himlims_ 19 december 2023 11:19
Puur subjectief, ongezouten mening; wat Tweakers sterk maakt(e) is/was de community.

Geeks, nerds, techies… die 10-20+jr op Tweakers komen. Ik hoor van die club steeds meer ongenoegen. Mensen die de veranderingen moeilijk verwerken. En vervolgens Tnet vermijden, of zelfs account opzeggen.

Jammer, dat is/was de kracht van Tweakers. Of dat gevolg is van dpg(?) of algemene veranderingen in cultuur en maatschappij? Of puur de leeftijd ik weet het niet.

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 22 juli 2024 22:45]

Blokker_1999
@himlims_19 december 2023 11:28
Verandering schrikt mensen altijd af, neen, Tweakers is niet meer dezelfde site als 20 jaar terug. Ergens is dat spijtig, maar het was ook noodzakelijk om te overleven. Dat mensen zich daar niet meer in herkennen vind ik ook zo vreemd niet. Want als mens zijn wij ook veranderd op die decennia.

En ik denk dat de oorzaak al die punten zijn. Ja, de overnames uit het verleden hebben zeker een invloed gehad, ja sommige veranderingen zijn doodnormaal te noemen zoals groeien of verdwijnen, ja de maatschapij veranderd ook en dat zie je ook in de comments en op het forum. En ouder worden brengt ook andere inzichten met zich mee en veranderd een mens.
Llopigat
@Blokker_199919 december 2023 11:47
Ergens is dat spijtig, maar het was ook noodzakelijk om te overleven.
Er zijn meerdere manieren om te overleven natuurlijk. Zie bijvoorbeeld Hacker News die het nog steeds heel erg goed doet zonder enorme commercialisatie.
Dat mensen zich daar niet meer in herkennen vind ik ook zo vreemd niet. Want als mens zijn wij ook veranderd op die decennia.
Het is meer tweakers (en de maatschappij) dat veranderd is dan ikzelf denk ik. Als Tweakers 20 jaar geleden zo geweest was als nu was het allang einde verhaal geweest. Toen waren er ook meer community initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan het hele verhaal rondom inkoopacties.net dat door een figuur werd gekocht die niks om de community gaf en alleen geld wou zien. En iedereen binnen een maand vertrokken was naar samenkopen.net :)

Maar het is inderdaad niet alleen Tweakers. Ook nu.nl (overal gezeur over verplicht account) en andere DPG en mediahuis sites zijn niet meer te pruimen. De financiele duimschroeven worden echt aangedraaid. Qua nieuws bezoek ik alleen nog NOS eigenlijk en ik heb NU.nl en de kranten allang verlaten.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 22:45]

dakka @Llopigat19 december 2023 12:23
Hacker News is onderdeel van Y Combinator, een grote start-up broedplaats, waarvan veel posts iets hebben te maken met de start-ups die ze begeleiden wat hun weer helpt om uit die fase te groeien en YC daar rendement van kan plukken.

Daarnaast is HN ook een hele andere opzet dan Tweakers, ze aggregeren alleen nieuws van techsites, naast een beetje moderatie, houdt het zichzelf draaiend zonder redactie.

[Reactie gewijzigd door dakka op 22 juli 2024 22:45]

SgtElPotato @Blokker_199919 december 2023 11:41
Het is van 'specialistische tech site' voor een bepaalde groep mensen naar een 'algemene tech site' gegaan voor iedereen. Te commercieel en niet super interessant meer.

Nieuwsberichten zijn vaak te laat, mist informatie en zijn niet altijd compleet, er zijn geen interessante diepgaande tech dingen meer.

Op het forum is iedereen ineens advocaat en heeft iedereen een mening, waarvan de helft de TS niet eens helpen. Dat is het grote nadeel van groter worden en algemener.
Tjeerd @himlims_19 december 2023 11:36
Persoonlijk is pc-nieuws eigenlijk niet meer waar ik hier echt voor kom, terwijl ik er van rond de eeuwwisseling mee begon en het toen wel veel meer leefde, misschien zelfs wel het enige.

Het is nog wel leuk af en toe wat nieuwtjes te lezen, maar eigenlijk interesseert het nieuws mij vrij weinig. De reacties/discussies vind ik vaak al wat interessanter en het forum kom ik eigenlijk om allerlei vragen op te zoeken/vinden/stellen op allerlei gebieden zoals duurzaamheid, de tuin of over je huis en klussen.

Daarnaast merk je dan ook dat als je wat zoekt op het gebied van bijvoorbeeld LoRa of IoT ik eigenlijk weinig tot niks kan vinden op het forum om vooruit te komen, terwijl dat voor mij juist een beetje Tweakers-achtig is met techniek. Dan ga ik wel op andere sites zoeken.

Kortom, denk dat een hoop mensen die hier al heel lang zitten ook veranderen qua interesses en ooit begonnen zijn toen ze nog een opleiding volgden en nu allemaal een fase verder zijn (baan, huis, boom, beest) enzovoorts.

En ik ben wat dat betreft nog heel erg vaak geholpen en/of deel mijn ervaringen met het forum, maar dan dus op niet-pc-gebied, waar vroeger het pc-gebied misschien het enige was waar men voor op het forum kwam. Dus het forum is voor mij het meest waardevol. Maar ik kan me ook voorstellen dat het forum alleen niet de plek kan zijn waar Tweakers van kan leven qua inkomsten. Ben wel benieuwd hoe dat de komende jaren zich nog doorontwikkeld op de voorpagina en focus.

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 22 juli 2024 22:45]

JoepW @himlims_19 december 2023 12:42
Vroeger was de community manager / coördinator (Zeef / Frederik) veel meer in contact met de community. De rol wordt nu anders (of in ieder geval erg onzichtbaar) ingevuld.
Zeef gaf iedereen het gevoel erbij te horen en was erg aanwezig.
Leuke community video's, interviews, happenings etc.
Tja.... ik weet niet echt wat de oplossing is, maar ik ben er zeker van dat commerciële belangen ons niet helpen om de community meer een eenheid te laten zijn/worden.
himlims_ @JoepW19 december 2023 15:40
Denk dat je heir wel een valide punt aanhaalt.
Daarlangs is de periode/mentaliteit in periode van HLPDSK anders dan nu.
Heden dag moet alles met fluwelen handschoentjes, politiek correct etc. iets wat de gemiddeld ictér neit heel sterk in is :+
Mud.Starrr @himlims_19 december 2023 22:22
Ja ik voel het ook zo.
Ze wilden graag een breed publiek aanspreken, waardoor de artikelen minder diepgang gekregen hebben, wat sowieso al erg jammer is. En ik smul nog steeds van de artikelen die wat dieper gaan, maar dat moet echt niet veel minder gaan worden.

Daarbij krijg je dan ook bij dat bredere publiek, mensen die niet op inhoud reageren maar op emotie, persoonlijk aanvallen en ook zo modereren.

Een ander moderatie systeem, wat meer op inhoud reageren stimuleert (vraag me niet hoe je dit moet aanpakken overigens).
En minder clickbait artikelen + juist meer wat diepere/complexere onderwerpen zouden tweakers denk ik weer wat meer uniek maken ten opzichte van concurentie. Misschien dat er bepaalde mensen dan wegblijven, maar misschien zijn dat ook de mensen die je niet wilt. Maar op de lange duur is dit denk ik de sterkere strategie.
jmxd 19 december 2023 11:04
Zouden jullie eens kunnen delen hoeveel % van de gebruikers dark mode gebruikt? Ben er zelf erg blij mee trouwens!
jelle. @jmxd19 december 2023 11:27
Goed om te horen! Ongeveer de helft van de sessies is met dark mode :)
jmxd @jelle.19 december 2023 18:20
Nice, dat is volgens mij best een hoog percentage gemiddeld gezien, zeker gezien je dit zelf aan moet zetten (of je Windows op dark mode moet hebben, wat je ook zelf eerst aan moet zetten)
Tjeerd @jmxd19 december 2023 11:28
Inhakend hier op was ik ook benieuwd hoeveel mensen de "Ode aan Henk" opmaak gebruiken, dat zijn er maar 862 (bij Instellingen -> Lay-out -> Custom css)? Toen die opmaak bekend werd gemaakt heb ik het gelijk ingesteld en het voelt voor mij persoonlijk veel meer als herkenbaar. Zal wel komen omdat ik er mee op ben gegroeid :+

Update: het zijn er nu ineens 869 :Y)

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 22 juli 2024 22:45]

r03n_d @Tjeerd19 december 2023 11:42
Ik gebruik zelf de "Ode aan Henk", al is dit wel van voor mijn (Tweakers) tijd. Ik vind het wel een leuke duidelijke kleurstelling. Heeft iets ouderwets.
LooneyTunes @Tjeerd19 december 2023 17:53
Update: het zijn er nu ineens 869 :Y)
Ik wist niet eens van het bestaan af.
Meteen geactiveerd!
Eindelijk weer rust aan de oogjes. (nu nog ergens een Netscape skin voor Chrome vinden ;))

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 22 juli 2024 22:45]

PrimusIP 19 december 2023 12:55
Ik vind het modereren in reacties te vaak onjuist gebruikt worden. Waarvoor het bedoeld is, is om kwaliteit van een reactie aan te geven, of andersom trollreacties, gescheld en dat soort niks toevoegende dingen er uit te filteren. Maar ik zie maar al te vaak dat het gebruikt wordt als een 'like'. Een opmerking kan een positieve beoordeling krijgen omdat een groep het er mee eens is, zonder dat de opmerking maar iets toevoegt. Andersom trouwens ook met -1.
Dat vind ik jammer, want ik vind het idee namelijk best goed. Het maakt het namelijk makkelijk om hele sterke toevoegende reacties in enorm lange threads er uit te pikken en andersom trollen en ruziezoekers er uit weg te laten.
himlims_ @PrimusIP19 december 2023 18:01
Herkenbaar, soms ervaar ik de -1 comments vaak als waardevol. (Zeker niet altijd).
Deze zijn soms subjectief, grappig, of irrelevant voor discussie.. edoch zitten daar soms waardevolle content tussen; goeie tips, linkjes of verwijzingen etc.

Maar als er iets is wat ontbreekt; +1 humor/grappig

Nu is dat weer subjectief, of jij iets grappig vind - kan door ander weer als kwetsend ervaren worden (*kuch* sarcasme) maar juist dat soort kleine nuances maakt de comments vaak smakelijk leesvoer
Aardworm 19 december 2023 12:53
Misschien de berichten pas verbergen als er meer dan -1 is gegeven. dan is het niet geheel afhankelijk van 1 persoon.
Wippien 19 december 2023 13:26
Heb niet overal een toelichting op of een verbetering, daar zijn jullie volop mee bezig namelijk. En wat ik wel genoemd heb is het feit dat jullie ook zelf zorg dragen dat dit gebeurd :) door dit artikel bijvoorbeeld.
Gerard001a 19 december 2023 14:13
Zou het een optie kunnen zijn om louter positief te modereren?
Bv, een post waardering geven in de vorm van sterren en vind je de post niks of niet inhoudelijk, dan krijgt die post geen sterren.
Je zou dan bij het lezen kunnen kiezen om enkel de posten met 2of meer sterren te lezen, zodat je je niet hoeft te ergeren aan posten zonder ⭐
Kies je er wel voor om te lezen, dan kan je in ieder geval geen minnen geven maar lees je enkel de post en wellicht ga je ook nog een ⭐ geven omdat het toch wel inhoudelijk goed is.
🙂
Het is maar een idee, / suggestie

[Reactie gewijzigd door Gerard001a op 22 juli 2024 22:45]

Merik 19 december 2023 14:30
Meteen ingevuld weer, grotendeels dezelfde antwoorden als de laatste keer. Overall Iets meer artikelen met tech-gehalte zou leuk zijn en soms iets betere kwaliteit artikelen. Voor de rest is alles prima. Ook belangrijk dat er geluisterd wordt naar de feedback van het Tweakers-publiek, maar dat lijkt gelukkig wel te gebeuren.
Linksquest Moderator Spielerij 19 december 2023 15:08
Ik ga hem voor jullie invullen.

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