Door Tweakers Partners

Feedback • 19-12-2023 08:00 233

December Prijzen Parade - Dag 8 Kingston en AMD

19-12-2023 • 08:00

233

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade. Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie techcadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw techproduct en wil je als trouw communitylid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken.

Kingston2

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Kingston-ssd en een AMD-gpu.

Prijs 1 - Kingston geeft vandaag een Fury Renegade 2TB-ssd weg

Kingston FURY™ Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2-ssd biedt geavanceerde prestaties met hoge capaciteit voor gaming- en hardwareliefhebbers die op zoek zijn naar extreme prestaties voor pc-builds en upgrades. Door gebruik te maken van de nieuwste generatie 4x4 NVMe-controller en 3d-tlc-nand, biedt Kingston FURY Renegade-ssd razendsnelle snelheden tot 7.300/7.000 MB/s* lezen/schrijven en tot 1.000.000iops* voor verbazingwekkende consistentie en uitzonderlijke game-ervaring. Van de laadtijden van games en applicaties tot het streamen en vastleggen: geef uw systeem een boost in de algehele respons.

Prijs 2 - AMD geeft vandaag een Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G weg

De Gigabyte Radeon™ RX 7700 XT Gaming OC is de ideale keuze voor wie op zoek is naar high-end 1440p-prestaties én voldoende vram voor alle nieuwe games. Deze PCIe 4.0-videokaart is vriendelijk geprijsd en draait stil en koel dankzij de Windforce-koeler. Bovendien beschikt de kaart over een biosswitch voor een OC- of Silent-modus en wordt hij gevoed door twee PCIe-8-pinsstroomconnectoren. Met de nieuwste RDNA™ 3-generatie profiteer je van AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR) en AV1-encoding. Kortom, een krachtige allround videokaart voor dagelijks gebruik, gaming en contentcreatie.

Kingston Fury Renegade 2TB-ssd Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G
Ongelooflijke PCIe Gen 4x4 NVMe-prestaties 12GB DDR6
Verkrijgbaar met koellichaam of warmteverspreider met laag profiel Boostclock: 2544 MHz - Gameclock: 2171 MHz
Slanke M.2 2280-formfactor 192bit-Memory bus
Klaar voor PS5™ PCIe 4.0
2x HDMI 2.1
2x DisplayPort 2.1
302x130x56mm

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December Prijzen Parade - dag 8 Kingston Fury Renegade 2TB-ssd

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December Prijzen Parade - dag 8 Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G

Poll

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

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Voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 19 december 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 20 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 27 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
  • Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Kingston, AMD en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Kingston Fury Renegade SSD

vanaf € 205,13

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Interne ssd's Videokaarten Gigabyte Kingston Fury Renegade

Reacties (233)

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dutchnltweaker 19 december 2023 08:17
Weet niet of het mag, maar heb beide op ja gezet. Wil al een tijd mijn 512gb schijfje in mijn laptop vervangen en bij mijn pc is de 1050TI echt aan vervanging toe.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 00:15]

volkano @dutchnltweaker19 december 2023 08:34
Tuurlijk mag het! :Y)
dutchnltweaker @volkano19 december 2023 09:05
Dank u :) er staat namelijk dit in de voorwaarden:
Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
Dacht dat je dan maar op 1 pol mag deelnemen en de andere voorbij moet laten gaan.
Gizz @dutchnltweaker19 december 2023 09:08
Het zijn twee losse polls. Daarom kun je in totaal twee bolletjes plaatsen, in een poll kun je normaliter maar 1 keuze selecteren.
Meld je dan aan via de poll onder het artikel
Het zou wel duidelijker zijn als dit zinnetje in het artikel wordt veranderd in 'via de polls'.

[Reactie gewijzigd door Gizz op 23 juli 2024 00:15]

HellFury @Gizz19 december 2023 09:23
Multiple choice is ook een poll:"

Kerst in nederland wordt gevierd op:
  • 24 dec
  • 25 dec
  • 26 dec
  • 27 dec
Gizz @HellFury19 december 2023 09:24
Dat klopt, ik had moeten schrijven 'in een poll op T.net kun je normaliter maar 1 keuze selecteren'. Dat is in ieder geval het beeld dat ik heb na ruim 20 jaar polls invullen op de frontpage :)
knakworst @dutchnltweaker19 december 2023 09:08
Het is per poll en het zijn twee polls :)
dutchnltweaker @knakworst19 december 2023 09:19
Ah dank, dus wat @moonlander zegt klopt niet.
moonlander @dutchnltweaker19 december 2023 15:15
Joh geintje zie smiley! Lekker beide invullen!
moonlander @dutchnltweaker19 december 2023 09:08
Ja dus iedereen die beide invullen doen dus niet mee :Y)
SeenD @moonlander19 december 2023 09:31
Ja, iedereen die beide op Ja heeft gezet zou nu eigenlijk de polls op nee moeten zetten, want ze doen toch niet meer mee... innocent whistle
Bikerboy52 @volkano19 december 2023 12:39
Waar kan ik reageren op de poll voor de prijzen
Placebo___ @dutchnltweaker19 december 2023 09:41
hihi ik heb nog een GTX770
dutchnltweaker @Placebo___19 december 2023 10:25
Als ik de specs vergelijking mag geloven: https://gpu.userbenchmark...ia-GTX-1050-Ti/2174vs3649 is jouw GTX770 zelfs beter dan mijn 1050TI.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 00:15]

HandheldGaming @dutchnltweaker19 december 2023 11:42
Userbenchmark.... super betrouwbaar. Als zullen ze dit keer vast gelijk hebben, want het gaat niet over AMD deze vergelijking.
ADR3 @HandheldGaming19 december 2023 14:36
Ook de intel vs intel benchmarks zijn gewoon beschamend slecht. Bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=6lV5JBYTwjI
Een 11600k testen met een 2 jaar oudere budgetkaart... En ja de cijfers uit deze test worden gebruikt op hun website.

[Reactie gewijzigd door ADR3 op 23 juli 2024 00:15]

HandheldGaming @ADR319 december 2023 14:50
Userbenchmark is gewoon een plek waar je heen gaat voor de lulz als je weet wat je doet. Jammer genoeg hebben ze bizar goede SEO waardoor ze veel aanzien hebben bij mensen die dit niet weten.

Al blijft het ook erg grappig om de begeleidende teksten te lezen. Dat is me altijd een bak onzin en afgunst. Te grappig!
Errenai @Placebo___19 december 2023 12:14
Ik zit hier nog met een Sapphire Radeon HD 7790 1GB GDDR5 van ruim 10 jaar oud :) binnenkort tijd voor een upgrade, want nagenoeg de hele PC is zo oud. Een 7700XT zou denk ik wel beter performen dan wat ik nu heb ;-)
Skyclad @Errenai19 december 2023 14:21
Ik zit hier met een werk laptop omdat mijn PC gejat is (toen die retour werd gestuurd na reparatie). Probeer al meer dan een jaar of de PC of vergoeding te krijgen.
MeltedForest @Errenai19 december 2023 15:33
Als je cpu ook 10 jaar oud is ga die 7700XT niet kunnen bijbenen, en zou je sowieso de rest moeten vervangen
Errenai @MeltedForest19 december 2023 18:37
Nee, dat klopt inderdaad. Maar een nieuwe videokaart scheelt natuurlijk al wel mooi in de kosten als je een upgrade wilt doen. Met upgrade bedoel ik dan nu, misschien verwarrend, de hele oude PC eruit en een nieuwe erin. Niet alleen het vervangen van de GPU. Excuses voor de verwarring!
ATS @dutchnltweaker19 december 2023 09:12
Als het niet had gemogen hadden ze wel een een enkele poll gemaakt:

🔘 Ja, ik maak graag kans op de Kingston Fury Renegade 2TB-ssd
🔘 Ja, ik maak graag kans op de Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G
🔘 Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan
dutchnltweaker @ATS19 december 2023 09:25
Je hebt gelijk, had het een beetje te letterlijk genomen. Dankje voor de toelichting :) . Twijfelde hierin en had daarom een paar keer nee ingevuld, omdat ik dacht dat het niet mocht/kon.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 00:15]

loki504 @dutchnltweaker19 december 2023 09:32
En in het artikel staat:

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Kingston-ssd en een AMD-gpu.

Dus daarin maak ik uit op dat je met extreem veel geluk beide kan winnen.
tweakuwe @dutchnltweaker19 december 2023 10:20
Die regel is er denk ik vooral zodat iemand niet met 100 verschillende accounts gaat meedoen.
orange.x @tweakuwe19 december 2023 12:04
Ik zou niet weten hoe je gratis accounts zou kunnen weren dan.. Het moet volgens mij niet onmogelijk zijn om meerdere accounts te hebben en dus ook op meerdere accounts deel te nemen aangezien deelname per account is en het niet over een persoon gaat.
Morress @dutchnltweaker19 december 2023 12:11
1050ti was bang for buck! Maar idd wel tijd die te vervangen, ook voor mij :D
dutchnltweaker @Morress19 december 2023 12:57
weet niet wanneer je hem hebt gekocht, maar in 2017 was hij met 260 euro ook niet goedkoop :P .

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 00:15]

dschoonman 19 december 2023 10:55
Tof hoor, ben een leuke instap pc aan het bouwen met zoonlief, en deze onderdelen passen daar prima in natuurlijk!
MrMarcie @dschoonman19 december 2023 13:55
Dit is niet voor een instapPC :*)
dschoonman @MrMarcie19 december 2023 13:56
Haha precies!
k-janssen 19 december 2023 08:02
Weer een paar mooie prijzen
Zatara 19 december 2023 08:02
Succes mensen deze keer pas ik.
Weirdoojp 19 december 2023 08:02
Oeh nice SSD! Weer mooie prijzen vandaag!
wildhagen 19 december 2023 08:02
Beiden weer mooie prijzen, ik doe zeker mee. Die 2 TB SSD kan een mooie aanvulling zijn naast mijn 1 TB Samsung 970 EVO. En die GPU kan mijn 6700XT wel vervangen :)

Count me in dus :)
Xistance 19 december 2023 08:03
ohlala, weer mooie prijzen :)
en ik ben juist in de markt voor een nieuwe grafische kaart..

Succes allemaal !
cold_as_ijs 19 december 2023 08:03
Beide weer mooie prijzen. Doe weer mee, maar verwacht, net als bij de oudejaarsloterij dat de kans op winnen niet heel groot is :D
Aeternum 19 december 2023 08:04
Geen desktop meer dus ik wens anderen veel s6 op het winnen van de video kaart, maar die ssd is natuurlijk wel erg mooi :-)
LongBowNL 19 december 2023 08:06
De 290x van mij is al een hele tijd toe aan vervanging. Ik ga voor de 7700xt :o

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