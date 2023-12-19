December Prijzen Parade - Dag 8 Kingston en AMD

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade. Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie techcadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw techproduct en wil je als trouw communitylid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken.

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Kingston-ssd en een AMD-gpu.

Prijs 1 - Kingston geeft vandaag een Fury Renegade 2TB-ssd weg

Kingston FURY™ Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2-ssd biedt geavanceerde prestaties met hoge capaciteit voor gaming- en hardwareliefhebbers die op zoek zijn naar extreme prestaties voor pc-builds en upgrades. Door gebruik te maken van de nieuwste generatie 4x4 NVMe-controller en 3d-tlc-nand, biedt Kingston FURY Renegade-ssd razendsnelle snelheden tot 7.300/7.000 MB/s* lezen/schrijven en tot 1.000.000iops* voor verbazingwekkende consistentie en uitzonderlijke game-ervaring. Van de laadtijden van games en applicaties tot het streamen en vastleggen: geef uw systeem een boost in de algehele respons.

Prijs 2 - AMD geeft vandaag een Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G weg

De Gigabyte Radeon™ RX 7700 XT Gaming OC is de ideale keuze voor wie op zoek is naar high-end 1440p-prestaties én voldoende vram voor alle nieuwe games. Deze PCIe 4.0-videokaart is vriendelijk geprijsd en draait stil en koel dankzij de Windforce-koeler. Bovendien beschikt de kaart over een biosswitch voor een OC- of Silent-modus en wordt hij gevoed door twee PCIe-8-pinsstroomconnectoren. Met de nieuwste RDNA™ 3-generatie profiteer je van AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR) en AV1-encoding. Kortom, een krachtige allround videokaart voor dagelijks gebruik, gaming en contentcreatie.

Kingston Fury Renegade 2TB-ssd Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G Ongelooflijke PCIe Gen 4x4 NVMe-prestaties 12GB DDR6 Verkrijgbaar met koellichaam of warmteverspreider met laag profiel Boostclock: 2544 MHz - Gameclock: 2171 MHz Slanke M.2 2280-formfactor 192bit-Memory bus Klaar voor PS5™ PCIe 4.0 2x HDMI 2.1 2x DisplayPort 2.1 302x130x56mm

December Prijzen Parade - dag 8 Kingston Fury Renegade 2TB-ssd Poll Ja, ik maak graag kans op de Kingston Fury Renegade 2TB-ssd

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

December Prijzen Parade - dag 8 Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G Poll Ja, ik maak graag kans op de Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 19 december 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 20 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 27 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.