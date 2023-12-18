Vacature: we zoeken een nieuwe collega voor ons commerciële team

Voor onze commerciële afdeling zijn we op zoek naar een titelspecialist, iemand die Tweakers goed kent en klanten en collega’s kan adviseren over strategische samenwerkingen.

Als titelspecialist kom je te werken in het advertisingteam van DPG Media, specifiek de afdeling die zich bezighoudt met de Special Interest Media (SIM). Je hebt een commerciële rol met omzetverantwoordelijkheid en bent de interne Tweakers-expert voor je salescollega’s. Daarbij houd je je bezig met het complete aanbod van advertisingmogelijkheden, of het nu gaat om branded content, display of andere maatwerkoplossingen die aansluiten bij de interesses van de bezoekers.

Je wordt blij van tech en ontwikkelingen op deze markt. Van de nieuwste smartphones tot de IT-markt: je kijkt, denkt vooruit en neemt waar nodig het voortouw. Je werkt daarbij nauw samen met je collega’s van andere teams binnen DPG Media. Je bent creatief en laat je graag inspireren door alles wat speelt op de techmarkt en daarnaast heb je een voorliefde voor digitale media.

TL;DR, jij:

houdt van technologie, consumentenelektronica en alle ontwikkelingen die hierbij spelen. Daarnaast vind je het tof om te weten wat IT’ers dagelijks doen;

hebt een commerciële rol met omzetverantwoordelijkheid in het techdomein van DPG Media;

zorgt ervoor dat de juiste informatie altijd voorhanden is (salespresentaties, factsheets en overige salestools);

creëert actief kansen voor new business en draagt bij aan klantbehoud en uitbouw;

neemt verschillende dashboards door om tot de beste onderbouwing van een mediaplan of advies te komen;

deelt je titel- en portfolio-expertise met de andere teams binnen sales.

Verder:

bepaal je de commerciële Tweakers-strategie voor jouw klanten, mediabureaus en andere marktpartijen in overleg met de salescollega’s van DPG Media op basis van de klantbehoeften;

bouw en onderhoud je relaties met zowel huidige als nieuwe klanten;

presenteer en pitch je de ontwikkelde ideeën en concepten bij de klant in samenwerking met accountmanagers.

Wij bieden jou:

salaris passend bij jouw ervaring, met daarnaast een mooie en realistische bonusstructuur;

een 36-urige werkweek;

een persoonlijk keuzebudget van 12% (waarvan 8% vakantiegeld);

winstdeling;

een laptop, telefoon(vergoeding) en auto van de zaak;

ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. opleidingen, trainingen en certificaten;

een zeer mooi nieuw kantoor. In Q2 2024 verhuist DPG Media naar Mediavaert in Amsterdam Overamstel.

Wat maakt jou de ideale kandidaat?

Voor deze rol heb je aantoonbaar goede resultaten geboekt in het uitbouwen van relaties en het realiseren en vergroten van de omzet. Ook heb je ervaring met branded content, evenementen en displayoplossingen.

Verder neem je mee:

hbo- of wo-werk- en denkniveau en minimaal vier jaar commerciële ervaring in media, sales en/of marketing;

ervaring met het deelnemen aan pitches;

bij voorkeur een bestaand netwerk bij relevante adverteerders en/of mediabureaus;

bij voorkeur ervaring in de techbranche.

En ben je:

zeer klantgericht, nieuwsgierig en iemand die de klantbehoefte centraal stelt;

zelfstandig, cijfermatig, resultaatgericht en ondernemend;

beschikbaar voor 36 uur per week.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. We roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen, en dat past dan weer goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent, en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Solliciteren en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als titelspecialist Tweakers? Solliciteer dan uiterlijk zondag 24 december via deze link. Je krijgt binnen twee weken na ontvangst van je sollicitatie altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan nemen we telefonisch contact met je op om een afspraak in te plannen. Eerst nog wat meer weten? Roy Snoeijink (recruiter DPG Media) beantwoordt graag je vragen via roy.snoeijink@dpgmedia.nl.