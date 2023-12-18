Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 18-12-2023 14:30 46

Vacature: we zoeken een nieuwe collega voor ons commerciële team

18-12-2023 • 14:30

46

Voor onze commerciële afdeling zijn we op zoek naar een titelspecialist, iemand die Tweakers goed kent en klanten en collega’s kan adviseren over strategische samenwerkingen.

Als titelspecialist kom je te werken in het advertisingteam van DPG Media, specifiek de afdeling die zich bezighoudt met de Special Interest Media (SIM). Je hebt een commerciële rol met omzetverantwoordelijkheid en bent de interne Tweakers-expert voor je salescollega’s. Daarbij houd je je bezig met het complete aanbod van advertisingmogelijkheden, of het nu gaat om branded content, display of andere maatwerkoplossingen die aansluiten bij de interesses van de bezoekers.

Je wordt blij van tech en ontwikkelingen op deze markt. Van de nieuwste smartphones tot de IT-markt: je kijkt, denkt vooruit en neemt waar nodig het voortouw. Je werkt daarbij nauw samen met je collega’s van andere teams binnen DPG Media. Je bent creatief en laat je graag inspireren door alles wat speelt op de techmarkt en daarnaast heb je een voorliefde voor digitale media.

TL;DR, jij:

  • houdt van technologie, consumentenelektronica en alle ontwikkelingen die hierbij spelen. Daarnaast vind je het tof om te weten wat IT’ers dagelijks doen;
  • hebt een commerciële rol met omzetverantwoordelijkheid in het techdomein van DPG Media;
  • zorgt ervoor dat de juiste informatie altijd voorhanden is (salespresentaties, factsheets en overige salestools);
  • creëert actief kansen voor new business en draagt bij aan klantbehoud en uitbouw;
  • neemt verschillende dashboards door om tot de beste onderbouwing van een mediaplan of advies te komen;
  • deelt je titel- en portfolio-expertise met de andere teams binnen sales.

Verder:

  • bepaal je de commerciële Tweakers-strategie voor jouw klanten, mediabureaus en andere marktpartijen in overleg met de salescollega’s van DPG Media op basis van de klantbehoeften;
  • bouw en onderhoud je relaties met zowel huidige als nieuwe klanten;
  • presenteer en pitch je de ontwikkelde ideeën en concepten bij de klant in samenwerking met accountmanagers.

Wij bieden jou:

  • salaris passend bij jouw ervaring, met daarnaast een mooie en realistische bonusstructuur;
  • een 36-urige werkweek;
  • een persoonlijk keuzebudget van 12% (waarvan 8% vakantiegeld);
  • winstdeling;
  • een laptop, telefoon(vergoeding) en auto van de zaak;
  • ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. opleidingen, trainingen en certificaten;
  • een zeer mooi nieuw kantoor. In Q2 2024 verhuist DPG Media naar Mediavaert in Amsterdam Overamstel.

Wat maakt jou de ideale kandidaat?

Voor deze rol heb je aantoonbaar goede resultaten geboekt in het uitbouwen van relaties en het realiseren en vergroten van de omzet. Ook heb je ervaring met branded content, evenementen en displayoplossingen.

Verder neem je mee:

  • hbo- of wo-werk- en denkniveau en minimaal vier jaar commerciële ervaring in media, sales en/of marketing;
  • ervaring met het deelnemen aan pitches;
  • bij voorkeur een bestaand netwerk bij relevante adverteerders en/of mediabureaus;
  • bij voorkeur ervaring in de techbranche.

En ben je:

  • zeer klantgericht, nieuwsgierig en iemand die de klantbehoefte centraal stelt;
  • zelfstandig, cijfermatig, resultaatgericht en ondernemend;
  • beschikbaar voor 36 uur per week.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. We roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen, en dat past dan weer goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent, en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Solliciteren en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als titelspecialist Tweakers? Solliciteer dan uiterlijk zondag 24 december via deze link. Je krijgt binnen twee weken na ontvangst van je sollicitatie altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan nemen we telefonisch contact met je op om een afspraak in te plannen. Eerst nog wat meer weten? Roy Snoeijink (recruiter DPG Media) beantwoordt graag je vragen via roy.snoeijink@dpgmedia.nl.

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Reacties (46)

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Holzschuh 18 december 2023 14:50
"een persoonlijk keuzebudget van 12% (waarvan 8% vakantiegeld)"

Vind dit best een creatieve manier om een wettelijke verplichting als een positief punt neer te zetten.
Maar een persoonlijk keuzebudget van 4% zal dan wel niet als interessant genoeg zijn beoordeeld, dan maar optellen.
Tc99m @Holzschuh18 december 2023 15:35
Dit is gewoon wat uit de CAO waar Tweakers onder valt voortkomt. De term keuze-budget slaat er op dat je zelf kunt bepalen waar je zowel de 4% als de 8% vakantiegeld aan kunt besteden. Je kunt alles uit laten betalen, maar ook je vakantiegeld inzetten voor extra verlof of een cursus, fietsplan, etc.
Banix @Tc99m18 december 2023 16:13
Die 4 procent zijn gewoon die paar bovenwettelijke vakantiedagen in geld uitgedrukt. Je kan dus kiezen of je 20 wettelijke vakantiedagen + wat extra geld of 25 vakantiedagen wilt hebben. Dit is iig hoe het bij veel bedrijven werkt. Die 12 procent is dus wel zo'n beetje het absolute minimum van regelingen die je zou kunnen krijgen imho.
ACM Software Architect @Banix18 december 2023 20:46
't Is wat complexer dan 'gewoon die bovenwettelijke vakantiedagen' :)

Vziw was 2 van die 4 procentpunten een aantal bovenwettelijke dagen, 1 van die 4 was een samenstelsel van andere voordelen die je anders los moest aanvragen en die laatste 1 was destijds extra (dus effectief wat extra loon).

We hebben daardoor ook nog steeds wat bovenwettelijke dagen, maar niet meer zoveel als voor de invoering hiervan.

En inderdaad, een van de keuzes die je kan maken is meer vakantieuren opnemen. Of zelfs nog die paar bovenwettelijke dagen die je krijgt ook nog verkopen en dan juist meer uren werken.
Tc99m @Banix19 december 2023 11:16
Zoals @ACM zegt klopt het inderdaad: 8% is je vakantiegeld, 2% is wat voorheen je bovenwettelijke vakantiedagen waren en 2% is 'extra'. Het zijn geen schokkende bedragen, maar dat is gewoon wat er in de CAO is afgesproken (en die is momenteel mager, en daarom wordt er ook actie gevoerd ;) ), en het geeft je wel flexibiliteit in hoe je het kunt inzetten.

Ik werk ook bij een bedrijf dat onder deze CAO valt, en aangezien ik aan mijn reguliere vakantiedagen meer dan genoeg heb (ik krijg vanwege de schaal waar mijn functie in is ingedeeld ook al extra vakantiedagen boven op de wettelijke dagen - dat zal voor deze functie waarschijnlijk ook het geval zijn), laat ik die 12% gewoon standaard volledig uitkeren. Dat kan maandelijks, dus ik kan zo iedere maand wat extra sparen.

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 25 juli 2024 00:18]

VanDykeBrown @Holzschuh18 december 2023 15:15
"salaris passend bij jouw ervaring, met daarnaast een mooie en realistische bonusstructuur;"

Ook zo creatief in plaats van een salarisindicatie tussen x en y, lekker vaag laten.
Wouterie @VanDykeBrown18 december 2023 16:49
Ik kan hele leuke titels bedenken en doe dat al zo lang als ik me kan herinneren! Oeh! Dat wordt cashen!!

Het is wel een sport geworden om de salarissen zo vaag mogelijk te houden. Ik reageer al niet eens meer op vacatures die me niet precies vertellen waar ik aan toe ben. Er is keuze genoeg!
ACM Software Architect @Holzschuh18 december 2023 15:39
Het is inderdaad wettelijk verplicht om dat stukje geld uitgekeerd te kunnen krijgen.

Maar die keuzebudgetmogelijkheden bieden je ook andere opties voor (een deel van) je vakantiegeld (plus die 4%) dan puur extra brutoloon krijgen.
jdh009 FP ProMod @ACM18 december 2023 19:26
Waarom is er voor deze vacature niet gekozen om een schaal te noemen en genoemde zaken uit te splitsen maar bij die van een nieuwsredacteur wel?
.plan: Vacature: Tweakers zoekt een nieuwsredacteur
Tl;dr:

fulltime functie (36 uur)
salaris in schaal J van de Cao voor het Uitgeverijbedrijf; de hoogte is afhankelijk van opleiding en ervaring
8 procent vakantiegeld
4 procent keuzebudget
reiskostenvergoeding
jaarlijkse winstdelingsregeling
thuiswerkvergoeding
(unmanaged) laptop en telefoon
flexibel thuiswerkbeleid
veel interne cursusmogelijkheden
Excuus, ik zie dat jij deze niet geschreven hebt. Edit: @WoutF

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 25 juli 2024 00:18]

Melkunie @Holzschuh19 december 2023 09:34
Zo creatief is dat niet meer, lijkt tegenwoordig wel de standaardmethode om dit te omschrijven.
Llopigat
19 december 2023 00:11
Het klinkt meer commercieel dan iets dat met titels te maken heeft. Ik snap de naamgeving van de functie niet zo :?

Wel jammer dat Tweakers zo te zien nog weer commercieler gaat worden. Het is al zo commercieel tegenwoordig. Business, omzetverantwoordelijkheid. Ik snap dat het nodig is om Tweakers draaiend te houden maar het heeft natuurlijk niks met het doel van de site te maken.
grasmanek94 19 december 2023 08:05
Ik zou het geweldig vinden als alle advertenties in de wereld zo'n Tweakers reactie mogelijkheid hadden, ben benieuwd welke naar boven zouden komen qua sentiment :D

Qua voorwaarden kan ik niks zeggen want ik zit helemaal niet in dit vak.

Wel leuk (en soms minder leuk) om alle reacties te lezen. Zowel van degenen met vragen, die ongenoegen uiten en eventueel genoegen uiten.

Succes met het invullen :) Tweakers zal wel een voorsprong op de concurrentie hebben, naamsbekendheid en je weet meteen bij wat voor soort mensen je te werk gaat (ofja, dat zou ik dan verwachten) en of iemand er bij past.
FrostyPeet 18 december 2023 14:38
Ik kreeg een ander idee met betrekking tot deze vacature toen ik de kop las. Misschien een andere benaming kiezen voor deze toekomstige functie?
Tc99m @FrostyPeet18 december 2023 15:51
Als je in de mediawereld werkt, dan weet je dat er met titel meestal het "merk" wordt bedoeld (een nieuwswebsite, krant of tijdschrift dus). Dus degenen waarvoor deze vacature relevant is, zullen hem prima begrijpen.

Dat is wel vaker het geval met meer specialistische functies (zo weten een hoop mensen ook niet wat een DevOps engineer is of doet als ze daar een vacature voor zien; dat maakt ook niks uit, want je wil toch vooral dat er specifiek mensen op reageren die kennis van zaken hebben).
Wouterie @Tc99m18 december 2023 16:53
Tja, is deze advertentie dan hier wel op z'n plek? Ik zit in de academische wereld en daar betekent het weer heel wat anders. Titel is ook een plaats in Servië, dus mocht iemand daar toevallig veel vanaf weten dan kunnen zie hier hun ei kwijt.
Tc99m @Wouterie19 december 2023 11:21
Tja, zo kun je op alle slakken zout leggen... Als je iemand wil hebben die veel affiniteit heeft met de titel Tweakers, dan moet je hem juist hier plaatsen. En als ze de vacature hier níet zouden plaatsen, zou er vast ook wel weer commentaar op komen.
NetAmp @FrostyPeet18 december 2023 14:40
Had je net zo'n idee hierbij als ik, @FrostyPeet ? ;)

NetAmp in 'Vacature: we zoeken een titelspecialist voor Tweakers'
Tormbo @FrostyPeet18 december 2023 14:46
Zou je zeggen dat de titel van deze vacature niet zo handig is? ;)
cadsite @Tormbo18 december 2023 15:23
Zo zie je maar dat een titelspecialist echt wel nodig is daar.
yinx84 @FrostyPeet18 december 2023 14:52
FrostyPeet in de war wegens misleidende titel: 'misschien andere benaming?'
How did I do? :P
Caayn @yinx8418 december 2023 15:57
Aangenomen, je begint morgen :+
HellboyFromHell 18 december 2023 14:48
Gezien de vacaturen tekst blijft er weinig van een onafhankelijke prijsvergelijker over….

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 25 juli 2024 00:18]

EJlol @HellboyFromHell18 december 2023 15:04
Die is er nooit geweest. Tweakers is (bijna?) altijd commercieel geweest.
A. Ben 18 december 2023 14:52
Wie deze titel heeft verzonnen verdiend imo deze baan!
Firecrash 18 december 2023 15:26
Lekker vaag houden met omschrijvingen die gewoon neerkomen op wettelijke verplichtingen en 0 indicatie hoe het loon is. Welk jaar leven we in zeg 8)7
FreezeXJ @Firecrash18 december 2023 16:21
2023, en zo lang werkgevers dit durven te plaatsen maak ik me nog niet druk over personeelsgebrek. Maar misschien is dat er ook helemaal niet in de reclame-branche, weet ik veel.
Pathogen 18 december 2023 16:53
"Deze grote techwebsite plaatste een vacature. Je gelooft nooit wat er toen gebeurde!"
onno oliver 18 december 2023 18:53
Lijkt mij wel een interessante functie met veel uitdagingen.

Waar ik tegen aan hik zijn de voorwaarden.
Door te solliciteren ga ik akkoord met de privacy voorwaarden van DPG Media.
https://privacy.dpgmedia.nl/nl/document/privacy-policy

Dan wil ik bijna roepen "Floor kom er maar in" ben geen klant maar een mogelijke nieuwe werknemer en dan gelden er hele andere regels. De mogelijkheid dat voor training doeleinde het gesprekken kunnen worden opgenomen.

Tussen Kerst en nieuwjaar heb ik wel wat beters te doen zoals afreizen Hamburg om daar naar het CCC congres te gaan.
Verwijderd 19 december 2023 01:52
Geen opties tot WFH?

Succes ermee dan zou ik zeggen.

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