Door Tweakers Partners

Feedback • 21-12-2023 08:00 136

December Prijzen Parade - dag 10: Kamera Express

21-12-2023 • 08:00

136

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!

KE21

Dankzij Kamera Express maak je vandaag kans op een Canon Powershot V10 Black Advanced Vlogging Kit.

Canon's Powershot V10 Black Advanced Vlogging Kit is dé droom van elke ambitieuze vlogger. Met een compact ontwerp van slechts 211 gram past deze alles-in-één 4K vlogcamera gemakkelijk in je zak. De bijgevoegde cage beschermt de camera en biedt mogelijkheden voor accessoires zoals microfoons en verlichting. Maak indrukwekkende content met trillingsvrije 4K UHD-opnames, een 19mm groothoekobjectief en 14 kleurenfilters voor een unieke vloglook. Livestream eenvoudig naar YouTube, Facebook en Instagram via Wi-Fi en Bluetooth-connectiviteit. Met een kantelbaar touchscreen, 3.0x digitale zoom, uitklapbare voetsteun en ingebouwde stabilisatie biedt deze kit maximale flexibiliteit en gebruiksgemak voor dynamische opnamen, overal en altijd.

Canon Powershot V10 Black Advanced Vlogging Kit
Verticaal model speciaal ontworpen voor vloggen in 4K UHD-kwaliteit
Breng met de groothoeklens zowel jezelf als je vrienden in beeld
Creëer strakke beelden dankzij de ingebouwde stabilisatie
Verken andere beeldhoeken met de ingebouwde standaard
Neem eenvoudig handsfree op via de app
Geniet van uitstekend geluid dankzij de ingebouwde stereomicrofoons
Maak ook met weinig licht mooie beelden
Ontwikkel je eigen look met de 14 kleurenfilters
Natuurlijke huidtinten dankzij de goede witbalans

DPP Pricewatch Button

December Prijzen Parade - dag 10 Kamera Express

Poll

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 21 december 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 22 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 30 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
  • Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

DPPFooter

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Kamera Express en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

Lees meer

Canon PowerShot V10

vanaf € 338,16

Alles over dit product

Compactcamera's Canon PowerShot

Reacties (136)

-Moderatie-faq
136
135
101
0
0
26
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
djwice 21 december 2023 12:49
Even wat specs bekeken:
https://www.canon.nl/cameras/powershot-v10/specifications/#
  • 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25, 23,98 fps) interframe (IPB) / (IPB Light)
  • MP4: 8-bits (H.264 / MPEG-4 AVC IPB Standard / IPB Light inclusief AAC-gecomprimeerde audio)
  • Ingebouwde stereomicrofoon (48 kHz, 16-bits x 2 kanalen)
Als ik het goed begrijp lees ik: 256 kleuren (8 bit) bij net geen 30fps in 4k, waarbij maximaal de helft van de pixels (= interframe) elke frame vernieuwd wordt.
Aapenootjes @djwice21 december 2023 16:21
256^3 = 16.777.216 kleuren, het is namelijk 8 bit per kleur kanaal (Rood/Groen/Blauw). Hetzelfde als wat de meeste monitoren zonder HDR weergeven.

10 of 12 bit per kleur kanaal kan gewenst zijn voor sommige toepassingen. Maar vermoedelijk niet voor de meeste vloggers.
djwice @Aapenootjes21 december 2023 17:12
Dan had ik 24-bits verwacht i.p.v. 8-bits.
Ventieldopje
@djwice21 december 2023 18:34
Nee want het is 8 bits per kanaal / 24 bits per pixel bestaande uit 3 kanalen.
Ventieldopje
@djwice21 december 2023 16:34
Dan heb je het écht niet goed begrepen :Y)

Zoals Aapenootjes al zegt is het de bitdiepte per pixel kanaal en dan is 8bit vrij standaard. Een JPG afbeelding heeft ook een bitdiepte van 8bit. Een hogere bitdiepte heeft alleen zin als je echt flink wil bewerken en met moeilijk licht werkt, meer het werk voor cinematografie.

IPB refereert naar de compressie methode en moet je niet te verwarren met interlaced beelden. De beelden hebben gewoon de volledige resolutie alleen worden anders gecomprimeerd waardoor de bestanden veel kleiner zijn dan bijvoorbeeld met ALL-I compressie. Zie hier bijv. voor een mooi overzicht van de verschillen tussen IPB en ALL-I.

[Reactie gewijzigd door Ventieldopje op 23 juli 2024 14:27]

djwice @Ventieldopje21 december 2023 17:17
Ah, waarom zeggen ze dan niet gewoon 24-bits, dat was in de tijd dan 16-bits kleur namelijk ook zo. Grappig dat ze nu over 8-bits spreken zonder er 'per kleur" bij te zetten.
Als oudje is het iig verwarrend ;)

Dus ze comprimeren de stream voordat ie naar H.264 (geen H.265 dus zie ik nu) wordt omgezet, maar waarschijnlijk is dat dan een lossless compressie? Waarom is dat belangrijk voor de gebruiker als H.264 dat ook kan? Of is het gewoon door Canon dubbel gemeld op de verkeerde plek?

Edit:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Inter_frame

Het is lossy, het neemt een blok dat eerder is vastgelegd dat er veel op lijkt. Dat werkt goed als je naar vrij statisch beeld kijkt (niet bewegende onderdelen), maar bij beweging kun je juist ineens houterige verschuivingen introduceren.
Deze vorm is dus een soort lossy zip compressie. Zip refereert vectoren naar exact gelijke blokken. Waar hier vectoren worden gelegt naar op elkaar lijkende blokken. Met als doel dat 2 van de 3 frames volledig gerefereerd is naar eerder opgenomen pixelblokken.

Als je dat doet voordat je H.264 in gaat, wat ook gebaseerd is op verschillen, krijg je minder verschillen en dus kleinere bestanden, compactere streams. Voor live stream moet het wel met achteruit kijken, maar als je ook zo opneemt, dan mis je letterlijk informatie welke in 50% van de gevallen voor het terug kijken betere kwaliteit bij gelijke compressie zou opleveren.

Een nood breekt wet algoritme zeg maar. Grappig dat de camera niet de optie biedt om deze manier van opnemen uit te zetten. Geeft aan dat ze tegen de limieten van de hardware aan werken.
Want de Full HD recording komt ook niet boven de 60fps, wat gelijk is aan wat een budget telefoon tegenwoordig ook gewoon kan (met Helio G88 bijvoorbeeld, maar die trekt 2k@30fps en niet 4k zoals deze Canon).

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 14:27]

Ventieldopje
@djwice21 december 2023 18:33
Nouja ik zei het verkeerd. Het is 24bpp (bits per pixel) en dus 8bpc (bits per channel, want 3 kanalen RGB, 8*3=24).
Bekers 21 december 2023 08:02
Nope, geen vlog ambities. Zo interessant ben ik niet :+ Wie dat wel is wens ik succes met de loterij! Volgens mij wel een mooie camera.
Devil N @Bekers21 december 2023 08:57
Dat zijn de meeste vloggers ook niet. Het is meer een kwestie van hoe narcistisch ben je? :+
renderb @Bekers21 december 2023 12:31
Vlogs ook nooit echt begrepen, tenzij het voor documentatie van een build project oid is. Hier dus ook een pass zodat ie naar iemand anders kan.
metaalverf @renderb22 december 2023 09:40
Heb je blogs wel begrepen? Theoretisch gezien is het namelijk niet veel anders. Dus dat iemand zou willen vloggen kan ik begrijpen. Echter is het wel zo dat met vloggen gemiddeld meer te verdienen valt en daardoor helaas veel middelmaat aantrekt.

Maar on topic, weet iemand ook hoe goed deze camera standhoudt tijdens het skiën? Ik heb geen vlog ambities, maar vind het wel leuk om aan het eind van elke skivakantie een compilatie te maken incl. beelden van tijdens het skiën. Huidige action cam is inmiddels gedateerd en ik vind hem niet stabielgenoeg mbt trillingen.
Nas T 21 december 2023 08:29
Ik ga niet meedoen, naast dat ik niet vlog, vind ik het beschamend dat een "advanced" vlogtoestel verticaal filmt. Het is al een gemiste kans dat de industrie zo weinig heeft gedaan (bijvoorbeeld meldingen als je de telefoon verticaal houdt bij filmen) aan verticaal filmen, maar dit faciliteert het zelfs. [/azijn]
Nee, zonder gein, ik weiger verticaal te filmen, als mensen niet bereid zijn hun smartphone een kwartslag te draaien, dan houdt het op.
Barryke @Nas T21 december 2023 09:26
Ik had eigenlijk meteen de veronderstelling dat deze verticaal hanteerbaar is maar horizontaal filmt, gezien ze het Pro noemen. Dat naar portret croppen/bijsnijden kan achteraf wel toch.

En het publiek heeft ook geen 4K verticaal (portrait) scherm, zelfs de nieuwste iphone/pads met de hoogste resoluties komen niet in de buurt van ~4000 pixels.

Tevens doelt de noemer 4K specifiek op de horizontale resolutie, aldus wikipedia tenminste.

Dus even verder gekeken, en
  • ik zie testbeelden van dit model camera op Youtube met 4K resolutie in landscape (horizontaal).
  • ik zie fotos online met het (landscape) preview schermpje op de camera dat de vlogger ook in landscape toont. Terwijl de formfactor en hou-vast-wijze nog steeds portrait (verticaal) zijn.
Deze camera filmt dus 4K in landscape.

PS. Ik zag in een review van amateurphotographer.com ook dat de camera een overhitting probleem heeft: werkte 22 minuten in ruimte onder 20 graden celcius. Good to know.

[Reactie gewijzigd door Barryke op 23 juli 2024 14:27]

HellFury @Barryke21 december 2023 13:20
Pro wordt te vaak verward met 'Professional'. Het staat ook voor 'Prosumer', of 'Producer'. Een vlogger is een Producer, dus de pro die met name streamt op youtube shorts, tiktok, etc., etc. (hoe erg we er hier ook een hekel aan hebben, deze platformer hebben stuk voor stuk honderden miljoenen gebruikers) is gebaat bij verticale video.

MKBHD had hier laatst een goed punt over: wat is de ideale aspect ratio? Velen hier zullen 16:9 noemen, omdat we gewend zijn te consumeren. Kijk je naar prosumers (gebruikers die ook delen), ligt dit misschien eerder richting 1:1 (4k x 4k), omdat je dan altijd op volle resolutie 19:6, 16:9, 21:9, 2:1, 4:3 of 1:1 kunt croppen.

[Reactie gewijzigd door HellFury op 23 juli 2024 14:27]

Step5 @HellFury21 december 2023 22:58
Nog nooit gehoord, pro staat gewoon voor professional, prosumer is ook een samenvoegsel van professonal en consumer. Dat "pro" te pas en te onpas gebruikt wordt is een ander verhaal
pagani @Barryke21 december 2023 09:36
Nou is Apple ook niet het voorbeeld om met (beeld-)technologie voorop te lopen. Een Sony Xperia 1 V heeft gewoon een verticaal 21:9 4k OLED scherm bijvoorbeeld, de XZ een "gewoon" 4k scherm.

[Reactie gewijzigd door pagani op 23 juli 2024 14:27]

Andros @Nas T21 december 2023 09:25
Ergens is dat juist logisch aangezien de doelgroep diezelfde filmpjes ook verticaal bekijkt.
WhiteSnake76 @Andros21 december 2023 11:05
Ik snap dat niet, als je een filmpje kijkt hou je de telefoon vaak juist horizontaal vast.
Wraldpyk @WhiteSnake7621 december 2023 11:08
Alle videos op TikTok en Instagram zijn verticaal, niet horizontaal.

Voor Youtube wellicht wel, maar ook daar staan verticale videos op (shorts).
WhiteSnake76 @Wraldpyk21 december 2023 11:20
Dat weet ik, maar als mensen gewoon horizontaal filmde dan was dat nooit zo geworden.

Goed als je alleen je zelf helemaal op beeld wilt, maar staan ook zat video's van bvb een landschap of een auto show en dan word het wel vervelend om naar te kijken vind ik.

Je ogen zitten naast elkaar om horizontaal zo veel mogelijk te zien, niet boven elkaar om verticaal te kijken.
Kan me ook niet voorstellen dat het goed is voor kids, die zitten half scheel naar hen schermpje te turen.
borbit @WhiteSnake7621 december 2023 16:51
Je hebt je telefoon meestal verticaal vast. Niet zo raar dat waar gepast filmpjes ook zo zijn. Ik vind die haar richting verticale filmpjes erg vreemd. Je hoeft er niet naar te kijken.

Voor een grote TV of bioscoop gaat het verhaal van je ogen zitten naast elkaar nog wel op. Maar voor een telefoon? Nee.
WhiteSnake76 @borbit21 december 2023 21:36
Ik hou hem altijd horizontaal vast als ik een filmpje kijk, en gelukkig zijn de meeste videos die ik kijk ook nog horizontaal.
Lagonas @Nas T21 december 2023 08:38
Ik snap je frustraties bij normale videos, maar bij vloggen film je voornamelijk jezelf. Je bent zelf nogal verticaal. Vloggen doen veel mensen ook vooral op platformen zoals Tiktok en Instagram. Die platformen zijn gemaakt voor verticale filmpjes.
Rabb @Nas T21 december 2023 11:47
Volgens de foto's houd je hem verticaal vast, maar filmt hij horizontaal.
adje123 @Nas T21 december 2023 21:25
Nee, zonder gein, ik weiger verticaal te filmen, als mensen niet bereid zijn hun smartphone een kwartslag te draaien, dan houdt het op.
Ik film alleen maar verticaal omdat ik veel post op Instagram en Youtube Shorts.
Je snapt dat mensen verschillende wensen hebben, toch?
wildhagen 21 december 2023 08:02
Mooie prijs weer, maar ik laat hem toch voor anderen zodat die meer win-kans hebben. Ik doe niet aan vlogging, vandaar :)

Succes mensen!
JDx @wildhagen21 december 2023 08:40
Same, iets winnen is altijd leuk, maar als ik het niet ga gebruiken, mag ie naar iemand anders :Y)
Zatara 21 december 2023 08:21
Denk niet dat iemand op een vloggende ik zit te wachten.
Maar vast interessant als je er wel talent voor hebt.

[Reactie gewijzigd door Zatara op 23 juli 2024 14:27]

Verwijderd @Zatara21 december 2023 08:50
Tot op heden zit ik op geen enkele vlogger te wachten
Lambo LP670 SV 21 december 2023 09:30
Ik dacht misschien aan een toepassing in de bergen tijdens het skiën bijvoorbeeld. Even de specs erbij gehaald (bovenstaande lijstje is wat karig). Valt toch tegen.
  • Werkingstemperatuur: 0 - 40 C°, dus geen noordpool licht of ski avonturen ermee filmen.
  • Enkel MP4 H.264
  • 8-bit, 120Mbps max Bitrate
  • 4K max 30 fps of 23.9fps.
  • Maximale opnameduur: Smooth Skin-videomodus (4K): max. 5 min. (anders 1 uur)
  • Wifi N & USB 2.0 connector

[Reactie gewijzigd door Lambo LP670 SV op 23 juli 2024 14:27]

Sn0zz @Lambo LP670 SV21 december 2023 12:49
Wintersport was ook mijn overweging. Dus toch maar overslaan.
nocalimero 21 december 2023 09:56
Ik denk dat mijn dochter hier blij van wordt, ik doe mee ...
D-rez @nocalimero21 december 2023 10:04
Ik denk dat mijn zoon er ook blij mee zou zijn, dus ik doe niet mee...
styno 21 december 2023 08:50
Ik doe zelf niet aan vlogging maar ken wel iemand met een goed doel (ecosysteemrestauratie) maar beperkte middelen die meer bekendheid mag krijgen. Als ik deze camera win krijgt die persoon hem.

[Reactie gewijzigd door styno op 23 juli 2024 14:27]

bilgy_no1 @styno21 december 2023 15:24
Ik heb me aangemeld met de gedachte: als ik dat ding krijg voorkomen we wellicht dat er weer een of andere onzin-vlogger bijkomt... Maar als er een goede doel vlog is waar ik achtersta mag die hem hebben (als ik win uiteraard...).
styno @bilgy_no122 december 2023 09:43
Helemaal mee eens. Het is mijn overtuiging dat mensen, kapitaal (grondstoffen) en de aarde gelimiteerde resources zijn die je niet moet verspillen met dingen die niks bijdragen aan het welzijn van de mensheid en de aarde.
In mijn geval heb ik wat met mensen die met hard werken en weinig geld gedegradeerde land weer vruchtbaar en weerbaar tegen klimaatverandering probeert te maken zijn goud waard.

Ik vind het super te zien dat ik niet de enige ben, niet perse voor hetzelfde niche maar wel voor een goed doel!
bilgy_no1 @styno22 december 2023 09:53
Heel goed doel in mijn ogen!
CoenRan @styno21 december 2023 13:42
Ik wilde hem eigenlijk voorbij laten gaan, maar toch Ja geselecteerd. Als ik hem win, neem ik contact met je op!
styno @CoenRan21 december 2023 15:07
Erg sympathiek van jullie! @CoenRan @mac1987 @Frappuccino
mac1987 @CoenRan21 december 2023 14:02
Idem
mooksmook 21 december 2023 08:03
Mooie prijs, daar loot ik graag aan mee.
Genfried 21 december 2023 08:03
Misschien toch het moment om een nieuw vlogkanaal te beginnen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.