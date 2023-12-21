December Prijzen Parade - dag 10: Kamera Express

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!

Dankzij Kamera Express maak je vandaag kans op een Canon Powershot V10 Black Advanced Vlogging Kit.

Canon's Powershot V10 Black Advanced Vlogging Kit is dé droom van elke ambitieuze vlogger. Met een compact ontwerp van slechts 211 gram past deze alles-in-één 4K vlogcamera gemakkelijk in je zak. De bijgevoegde cage beschermt de camera en biedt mogelijkheden voor accessoires zoals microfoons en verlichting. Maak indrukwekkende content met trillingsvrije 4K UHD-opnames, een 19mm groothoekobjectief en 14 kleurenfilters voor een unieke vloglook. Livestream eenvoudig naar YouTube, Facebook en Instagram via Wi-Fi en Bluetooth-connectiviteit. Met een kantelbaar touchscreen, 3.0x digitale zoom, uitklapbare voetsteun en ingebouwde stabilisatie biedt deze kit maximale flexibiliteit en gebruiksgemak voor dynamische opnamen, overal en altijd.

Canon Powershot V10 Black Advanced Vlogging Kit Verticaal model speciaal ontworpen voor vloggen in 4K UHD-kwaliteit Breng met de groothoeklens zowel jezelf als je vrienden in beeld Creëer strakke beelden dankzij de ingebouwde stabilisatie Verken andere beeldhoeken met de ingebouwde standaard Neem eenvoudig handsfree op via de app Geniet van uitstekend geluid dankzij de ingebouwde stereomicrofoons Maak ook met weinig licht mooie beelden Ontwikkel je eigen look met de 14 kleurenfilters Natuurlijke huidtinten dankzij de goede witbalans

December Prijzen Parade - dag 10 Kamera Express Poll Ja, ik maak graag kans op een Canon Powershot V10 Black Advanced Vlogging Kit

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 21 december 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 22 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 30 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.