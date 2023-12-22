December Prijzen Parade dag 11: Road2Retail en be quiet!

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!

Vandaag maak je zelfs kans op twee, eigenlijk drie prijzen, namelijk een Edifier S1000W speakerset mogelijk gemaakt door Road2Retail én een mooie set van Listan/be quiet! met een Dark Base 701 behuizing en een Straight Power 12 850W voeding.

Prijs 1 - Road2Retail geeft vandaag een Edifier S1000W speakerset weg

Geniet met de Edifier S1000W luidsprekerset draadloos van jouw favoriete muziek. Direct via Wifi met Spotify Connect en Tidal Connect. Nu zelfs in HiRes FLAC tot 24-bit/192kHz. Met 120W RMS vermogen knalt de muziek door de kamer. Heldere dome tweeters en diepe bassen met de alumimium woofers. Eenvoudige Wifi netwerk installatie via de Edifier Home app. Samen met Apple AirPlay en Amazon Alexa luidsprekers maak je er een multi-room systeem van. S1000W is ook te combineren met de Edifier MS50A en met producten zoals WiiM Mini/Pro/Pro Plus. S1000W biedt verder aansluitmogelijkheden zoals Bluetooth 5.2, Stereo RCA, Aux, Optisch en Coaxiaal.

Prijs 2 - be quiet! geeft een Dark Base 701 behuizing en een Straight Power 12 850W weg

De Dark Base 701 Black behuizing doet geen concessies aan de prestaties en is ontworpen voor eenvoudige bediening met zijn uitstekende bruikbaarheid. Subtiele ARGB-verlichting rondt deze hoogwaardige behuizing perfect af.

De Straight Power 12 is een toekomstbestendige ATX 3.0-voeding met 80 PLUS® Platinum-certificering en vrijwel onhoorbare werking.

Edifier S1000W speakerset be quiet! Dark Base 701 Wi-Fi & Bluetooth ondersteuning 3 vooraf geïnstalleerde Silent Wings 4 140 mm PWM-hogesnelheidsventilatoren bieden maximale prestaties Hi-Res AUDIO gecertificeerd, ondersteunt digitale audio signalen tot 24-bit/192kHz ARGB-verlichting met geïntegreerde ARGB-controller voor een verbluffende uitstraling Compatibel met Apple Airplay 2, Amazon Alexa, TIDAL Connect en Spotify Connect Veelzijdige moederbordtray maakt een omgekeerde lay-out mogelijk Puur geluid met geavanceerde Titanium dome tweeters Zijruit van gehard glas voor een prachtig zicht 5.5-inch aluminium bas speaker voor een krachtige bas be quiet! Straight Power 12 850W Hoge-efficiëntie Klasse-D digitale versterker Vrijwel onhoorbare Silent Wings 135 mm ventilator Electronische crossovers en dynamische controle gebaseerd op DSP Modulair kabelbeheer voor maximaal gemak Meerdere ingangen zoals Wi-Fi / Bluetooth / Optisch / Coaxiaal / Lijn in Trechtervormige ventilatoropening op PSU-behuizing voor hoge luchtstroominlaat ATX 3.0 PSU met volledige ondersteuning voor PCIe 5.0 GPU's en GPU's met 6+2-pins connectoren

December Prijzen Parade - dag 11 Edifier S1000W Poll Ja, ik maak graag kans op een Edifier S1000W speakerset

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

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December Prijzen Parade - dag 11: be quiet! Dark Base 701 en Straight Power 12 850W Poll Ja, ik maak graag kans op de Dark Base 701 en Straight Power 12 850W

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 22 december 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 23 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 30 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.