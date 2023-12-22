Door Tweakers Partners

Feedback • 22-12-2023 08:00 215

December Prijzen Parade dag 11: Road2Retail en be quiet!

22-12-2023 • 08:00

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Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!

R2R

Vandaag maak je zelfs kans op twee, eigenlijk drie prijzen, namelijk een Edifier S1000W speakerset mogelijk gemaakt door Road2Retail én een mooie set van Listan/be quiet! met een Dark Base 701 behuizing en een Straight Power 12 850W voeding.

Prijs 1 - Road2Retail geeft vandaag een Edifier S1000W speakerset weg

Geniet met de Edifier S1000W luidsprekerset draadloos van jouw favoriete muziek. Direct via Wifi met Spotify Connect en Tidal Connect. Nu zelfs in HiRes FLAC tot 24-bit/192kHz. Met 120W RMS vermogen knalt de muziek door de kamer. Heldere dome tweeters en diepe bassen met de alumimium woofers. Eenvoudige Wifi netwerk installatie via de Edifier Home app. Samen met Apple AirPlay en Amazon Alexa luidsprekers maak je er een multi-room systeem van. S1000W is ook te combineren met de Edifier MS50A en met producten zoals WiiM Mini/Pro/Pro Plus. S1000W biedt verder aansluitmogelijkheden zoals Bluetooth 5.2, Stereo RCA, Aux, Optisch en Coaxiaal.

Prijs 2 - be quiet! geeft een Dark Base 701 behuizing en een Straight Power 12 850W weg

De Dark Base 701 Black behuizing doet geen concessies aan de prestaties en is ontworpen voor eenvoudige bediening met zijn uitstekende bruikbaarheid. Subtiele ARGB-verlichting rondt deze hoogwaardige behuizing perfect af.

De Straight Power 12 is een toekomstbestendige ATX 3.0-voeding met 80 PLUS® Platinum-certificering en vrijwel onhoorbare werking.

Edifier S1000W speakerset be quiet! Dark Base 701
Wi-Fi & Bluetooth ondersteuning 3 vooraf geïnstalleerde Silent Wings 4 140 mm PWM-hogesnelheidsventilatoren bieden maximale prestaties
Hi-Res AUDIO gecertificeerd, ondersteunt digitale audio signalen tot 24-bit/192kHz ARGB-verlichting met geïntegreerde ARGB-controller voor een verbluffende uitstraling
Compatibel met Apple Airplay 2, Amazon Alexa, TIDAL Connect en Spotify Connect Veelzijdige moederbordtray maakt een omgekeerde lay-out mogelijk
Puur geluid met geavanceerde Titanium dome tweeters Zijruit van gehard glas voor een prachtig zicht
5.5-inch aluminium bas speaker voor een krachtige bas be quiet! Straight Power 12 850W
Hoge-efficiëntie Klasse-D digitale versterker Vrijwel onhoorbare Silent Wings 135 mm ventilator
Electronische crossovers en dynamische controle gebaseerd op DSP Modulair kabelbeheer voor maximaal gemak
Meerdere ingangen zoals Wi-Fi / Bluetooth / Optisch / Coaxiaal / Lijn in Trechtervormige ventilatoropening op PSU-behuizing voor hoge luchtstroominlaat
ATX 3.0 PSU met volledige ondersteuning voor PCIe 5.0 GPU's en GPU's met 6+2-pins connectoren

DPP Pricewatch Button

DPP Pricewatch Button

December Prijzen Parade - dag 11 Edifier S1000W

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December Prijzen Parade - dag 11: be quiet! Dark Base 701 en Straight Power 12 850W

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Voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 22 december 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 23 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 30 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
  • Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

DPP footer

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Road2Retail, be quiet! en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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be quiet! Dark Base 701

vanaf € 132,70

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

be quiet! Straight Power 12

vanaf € 146,34

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Edifier S1000W

vanaf € 312,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Speakers Voedingen Behuizingen be quiet! Edifier Straight Power Dark Base

Reacties (215)

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CH4OS 22 december 2023 08:01
Wederom gave prijzen, ik doe mee! Al win ik toch nooit :( De voeding kan ik goed gebruiken, de huidige voeding in mijn PC houdt mijn PC niet echt stabiel meer. :(

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 25 juli 2024 12:10]

Ottie93 @CH4OS22 december 2023 08:10
Ach, de kans dat je hier iets wint is nog altijd groter dan de Postcodeloterij winnen, dus vooral hoop blijven houden 😉 En je betaalt er niet eens voor 🥳
jongetje @Ottie9322 december 2023 08:33
Bij de postcodeloterij heb ik elk jaar nog wel een flutprijs (stroopwafels, blokkerbon van 10euro, chocoladereep, zulke dingen) dus ik ga niet mee in je stelling.
kipppertje @jongetje22 december 2023 08:50
Soms krijg je hier ook wel eens een kortingscode. Is ook een super prijsje toch?
Holenbeer @kipppertje22 december 2023 09:00
zoals paar dagen terug, ik kreeg een mail van Tweaker Parners met als onderwerp Tweaker december prijzen parade - Sony.
Ik in extase dat ik eindelijk eens iets gewonnen had, was één van de eerste regels Helaas heb je de Sony Earbuds niet gewonnen...
De kortingscode die ik wel kreeg voelde op dat moment wel als een anticlimax :D
Jimmy Lancaster @Holenbeer22 december 2023 09:14
Haha! Ik had precies hetzelfde, maar ja, als meedoet, dan krijg je de marketing/nudging van bijvoorbeeld een bedrijf als Sony er blijkbaar ook bij. Niets is voor niets…
runaround @Jimmy Lancaster22 december 2023 12:14
Dit staat er in de voorwaarden:
- Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
Jimmy Lancaster @runaround22 december 2023 13:08
Precies!
arnold_m @runaround22 december 2023 17:56
Anderzijds staat er: "Winnaar krijgt uiterlijk 30 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht)."
Moeten we nu concluderen dat een e-mail geen bericht is?
SeenD @Holenbeer22 december 2023 09:23
Whut. Ik heb niet eens een kortingscode gewonnen. :X
Room42 @SeenD22 december 2023 10:42
Alsjeblieft, SeenD, hij is je gegund ;)
Helaas heb je de Sony WF-1000XM5 earbuds niet gewonnen. Maar niet getreurd, we hebben toch een "cadeautje" voor je!

Als je een mySony account aanmaakt via een van onderstaande links en de Sony WF-1000XM5 earbuds besteld, wordt automatisch een "korting" van "maar liefst" €50 toegepast op je winkelwagentje!

Belgische tweakers kunnen zich hier registreren voor mySony
Nederlandse tweakers kunnen zich hier registreren voor mySony

De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing:
- Je dient je te registreren voor mySony via de link die voor jouw land van toepassing is
- De kortingscode kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingscodes of aanbiedingen van Sony
- Algemene voorwaarden van Sony zijn van toepassing
- Deze kortingsactie is alleen geldig voor inwoners van Nederland of België
- De korting is na registratie bij mySony tot en met 31 december 2023 te gebruiken

[Reactie gewijzigd door Room42 op 25 juli 2024 12:10]

jhdevos @Room4222 december 2023 12:04
Waarom staat "korting" tussen "aanhalingstekens"? 🧐
D.oomah @jhdevos22 december 2023 16:59
Omdat hij bij coolblue al 30 euro goedkoper is. Dus effectief bespaar je maar 20 euro, en bij coolblue hoef je je niet te registreren bij Sony.
sonny_s @Holenbeer22 december 2023 12:50
Hahaha, ik had echt precies hetzelfde, ik deed al een klein sprongetje in de lucht!

Ik denk vooral dat het onderwerp gewoon niet zo handig gekozen is...
Aaargh! @kipppertje22 december 2023 14:20
"Gefeliciteerd, je mag iets bij ons kopen".
Snacky817 @jongetje22 december 2023 17:46
Dat is geen prijs, dat is een zoet houdertje.
jongetje @Snacky81722 december 2023 17:59
Past wel bij je nickname ;)
triflip @jongetje22 december 2023 08:41
Vraag is alleen of de prijzen qua waarde hoger zijn als de kosten die je eraan hebt.
jongetje @triflip22 december 2023 08:51
Dat is natuurlijk het hele idee van een loterij. Bij de postcodeloterij moet wettelijk 40 procent naar goede doelen gaan.
Dan blijft er nog 60 procent over. Hiervan gaat er nog een aanzienlijk deel naar bedrijfsvoering, laten we zeggen 30 procent. De directeur moet tenslotte ook een mooie auto rijden en het kantoor moet op een mooie locatie en gevuld worden met personeel, wat tv programma's en bekende Nederlanders. Dan blijft er van de inleg nog 30 over voor prijzen.

Het is natuurlijk technisch onmogelijk dat iedereen meer wint dan inlegt :).
lenwar @jongetje22 december 2023 09:24
In het geval van de chantagepostcodeloterij moet je ook niet onderschatten hoeveel geld ze uitgeven aan adverteren en alles er omheen.
Een hele vracht BN’ers. Idiote hoeveelheden aan reclame op straat, in winkels, tv en op internet.

Allemaal geld dat niet naar prijzen of goede doelen gaat.
metaalverf @lenwar22 december 2023 09:53
De vriendenlotelij gaat daar nog een stapje verder in. De vriendenloterij gaat daar nog een stapje verder in. Krijg elke maand aanbod om mee te spelen met een lot van 15 euro en dan krijg ik gegarandeerd 20 euro. Dus netto 5 euro winst voor 2 klikken op de knop is niet verkeerd. Echter krijg je ook gelijk een heel boek met plastic vip-pasje toegestuurd die direct ongeldig wordt bij beëindigen. M.a.w. mijn deelname kost meer dan ik betaal en levert een aanslag op voor de natuur. Om dit laatste ben er daarom inmiddels maar weer mee gestopt, maar nu krijg ik alsnog elke week een brief met een aanbieding 😵

M.a.w., ik ben heel blij met de manier tweakers deze (gratis) loterij voor ons regelt, ook als je niks wint.

Overigens on topic, erg mooie prijzen. Ben bezig met het samenstellen van een nieuwe PC, dus die BeQuiet! Kan ik goed gebruiken en mijn huidige pc audiosetje met snoeren zijn ook wel aan vervanging toe 😀.
lenwar @metaalverf22 december 2023 10:13
Tip van de week:
https://www.vriendenloterij.nl/klantenservice/uitschrijven

Hier kun je je adres op een zwarte lijst zetten bij dit verwerpelijke bedrijf.
Het is natuurlijk te bezopen dat het nodig is, maar het werkt wel. Althans. Bij hun collega's van de postcodeloterij. De vorige bewoner van mijn huis was blijkbaar (ooit) lid.

Sinds ik dat heb gedaan stopte ze eindelijk met papierverspilling. (want ook gerecycled FSC-huppeldepuppapier verspillen is nog steeds papierverspilling en kapitaalvernietiging (al is het maar dat de postbodes het natuurlijk ook niet voor niets :) ). En dan nog maar te zwijgen over de inktproductie enzo. Ongeacht hoe biologisch (afbreek) de inkt ook is. Het is nog milieuvriendelijker door het gewoon niet op te sturen/uit te printen/te drukken. )
metaalverf @lenwar22 december 2023 10:19
Bedankt, ik denk dat ik dit eerder eens geprobeerd heb. Echter konden ze me na elke verhuizing weer vinden en gaf ik het op. Maar voorlopig ben ik niet van plan te verhuizen, dus het lijkt me een nieuwe poging waard :-)
Zentbeer @metaalverf22 december 2023 14:00
Deze werkte bij ons ook heel goed: https://postfilter.nl/ - sindsdien van geen enkele loterij meer post ontvangen (ook niet "aan de bewoners van"). Kan natuurlijk zijn dat je bij naam en toenaam bekend bent daar, dan weet ik niet of dit echt werkt.
lenwar @Zentbeer22 december 2023 14:32
Daar was ik ook al heel lang ingeschreven. Het 'probleem' is alleen dat als je ergens klant bent (Postfilter noemt het een 'klantrelatie'), dat ze je dan wel mogen lastigvallen. Nou was het in dit geval denk ik via de vorige eigenaar van het huis.

Dus stel nou, dat de vorige bewoner op mijn adres 'je mag me spammen' had geregistreerd, dan weet ik niet zeker hoe dat afloopt. ;)

Maar goed: Ik ben in elk geval van de Postcodeloterij af sinds ik ze via hun portal had afgemeld. Maar het is eigenlijk van de zotte dat je je moet afmelden om troep te ontvangen. Voelt als de omgekeerde wereld.
Aardwolf @metaalverf22 december 2023 13:17
Wordt anders flink boos met een reactie op zo'n algemene klachtenwebsite. Dat heeft bij mij geholpen toen ik steeds post van de vorige bewoners kreeg. Want inderdaad via de officiële kanalen helpt het vaak niet of slechts tijdelijk, dat had ik uiteraard als eerste geprobeerd. Mogelijk kan iets als postfilter.nl ook nog helpen. Of continu retour sturen met een vette letters erop "overleden", "geadresseerde onbekend", maar kan alleen bij gerichte post.

Heb toentertijd ook gelezen dat er mensen zijn die als bovenstaande niet werkt dreigen bij elke nieuwe brief een doos met bakstenen of vol oud papier terug te sturen op hun antwoordnummer en bij geen reactie/effect dat dan ook echt doen. Het is absoluut absurd dat iemand zo'n punt bereikt en dat dit nodig is om een bedrijf met hun debiele gedrag te laten stoppen. Maar wegens het gewicht is het erg duur voor ze en het schijnt dat dit daarom wel werkt als laatste redmiddel. Zoals ik al schreef zover heeft het bij mij gelukkig nooit hoeven komen. ;)
hondjemetbotje @lenwar22 december 2023 10:46
Dat is verdomd handig. Dankjewel 😘
Caelorum @metaalverf22 december 2023 10:12
De VIP pasjes worden overigens niet direct ongeldig. Ja, ze zeggen dat die geblokkeerd wordt, maar in de praktijk kom je er nog overal mee binnen.
metaalverf @Caelorum22 december 2023 10:17
Oh, maar als je een 2e en een 3e krijgt, dan is de 1e mij effectief ook niks meer waard ;)
Holmindeboks @metaalverf22 december 2023 11:04
Ik doe nooit mee aan loterijen waarvoor ik moet betalen. Paar jaar geleden kocht ik een oude jaars lot. Maar ik dacht daarna van als iedereen zo denkt is de kans van winnen nog kleiner (ja altijd 50% het is wel of niet) (deze grap/waarheid heb ik op wowhead gelezen over mount drops) en elke nieuwsjaarsdag begon als een telleurstelling want ik won niks. Of 5 euro terwijl het lot 15 was.

Voor die 15 euro koop ik liever een muziek album in de itunes store.

En op tweakers heb ik in 2018 gewonnen. De samsung 970 pro nvme m2. 1TB nog steeds erg blij mee, hier staan mn games op die de snelheid nodig hebben.
lenwar @Holmindeboks22 december 2023 13:07
Wat het is met loterijen. Althans. Zo beleef ik het. Je moet er vanuit gaan dat het je geld kost. En je koopt 'het gevoel van spanning' van 'zou het dan toch?!'.

Of een ander het zo beleefd weet ik natuurlijk niet. Ik kan niet voor een ander denken :)
Holmindeboks @lenwar22 december 2023 14:22
Je koopt ze met de gedachten (neem ik aan) dat je voor weinig geld makkelijk rijk kan worden. gokken doe je natuurlijk om rijk te worden (ik doe dit in een mmorpg game). (en waarom rijke mensen het doen? waarschijnlijk voor de lol omdat ze teveel geld hebben en niet weten waar ze ermee naartoe moeten)

Ja en spannend is het zeker, voor mij is het iig niet goed, ook niet in een mmorpg. ik heb veel geluk gehad met items, maar ik vergokte ook veel items, dus eigenlijk krijg je na enige tijd je inleg terug. dus je word er niet rijk van. ach het was maar gold, geen echt geld.

En bij die loterijen zie je ook super vaak dat oude mensen het winnen, doe je bijna je hele leven mee en win je op de leeftijd dat je lichamelijk niet meer fit bent om... ja vul dat zelf maar in. en misschien wel hele leven je best gedaan om rond te komen.
Brawler1986 @jongetje22 december 2023 08:55
Tenzij Postcodeloterij belegt en met de inleg meer geld creëert ;) en dit weer uitkeert na een tijdje.
HellFury @Brawler198622 december 2023 09:16
Dan noemen we het geen loterij, maar een pensioenpot ;-) (geintje, geintje)
Sebas1979 @jongetje22 december 2023 12:25
Je wil liever dat Tweakers geld graat vragen om mee te doen met de verloting, en dat je dan af en toe een hdmi-kabeltje 'wint'?
jongetje @Sebas197922 december 2023 16:02
Daar reageer ik toch niet op?
Sebas1979 @jongetje22 december 2023 16:06
je stelt dat je bij de PCL 'tenminste af en toe nog eens wat wint', voorbijgaand aan het feit dat je daar betaalt voor je deelname. Dus waar is nou de kans groter dat je nog eens 'wint', was eigenlijk m'n punt.
Lagonas @Frappuccino22 december 2023 12:30
Een loterij is tegenwoordig ook al “woke”? Hoe werkt dat?
MaxxxT @jongetje22 december 2023 13:29
Die win je niet, daar betaal je elke maand dik geld voor. :X Als het nou eens een bonnen zijn bij winkels waar je echt iets aan hebt in plaats van ongezond vreten stimuleren met een ijs- of chocolade bon.. Gewoon marketing in de vorm van klantbehoud, alleen de selectie van blijmaak bonnetjes kan stukken beter.
jongetje @MaxxxT22 december 2023 16:04
Nouja, het concept is dat je met een straatprijs niet buiten boot wilt vallen (en nee, dat is niet hoe ik vind dat het moet).

Ik vind het trouwens leuk dat we iets kunnen winnen hier O+
Dat merk je verder ook aan het aantal reacties :).
DrDread @jongetje22 december 2023 13:40
Dat is geen prijs, dat is een bedankje voor je donaties! :-D
ACM Software Architect @Ottie9322 december 2023 08:59
De kans is juist kleiner dan dat je iets wint, omdat veel loterijen - en zeker de Postcodeloterij - ook allerlei kleine prijsjes weggeven. En bij de Staatsloterij heb je allerlei kleine prijsjes op de eindcijfers (iets van 4 of 5 verschillende eindcijfers (40-50% van de loten) krijgen dus sowieso 'iets').

Maar de verwachtingswaarde is wel beter bij deze weggeefactie, die is bij loterijen tenslotte noodzakelijkerwijs lager dan de aanschafwaarde van het lot en dus maakt het gros van de deelnemers er verlies op.
Doordat deelname hier gratis is, heb je altijd een positieve verwachtingswaarde (maar hoe meer deelnemers, hoe lager ie wordt). Hetzelfde geldt als je een lot voor een loterij cadeau krijgt :)

[Reactie gewijzigd door ACM op 25 juli 2024 12:10]

Ottie93 @ACM22 december 2023 12:43
Ik had het in dit geval dan ook alleen over de hoofdprijs haha. Die kleine "prijzen" (of lekkermakertjes zodat je niet stopt) laat ik voor het gemak even erbuiten.
Verwijderd @Ottie9322 december 2023 08:19
En je betaalt er niet eens voor 🥳
Indirect uiteraard wel ;)
AOC @Ottie9322 december 2023 08:25
Daar heb ik altijd prijzen. Thee setje, Hema bon, voedselbon, kaarshuisje :+
brammerd21 @Ottie9322 december 2023 10:51
Is het bekend hoeveel mensen mee doen?
cold_as_ijs @Ottie9322 december 2023 15:03
maar postcode loterij doe je toch niet voor de prijzen. Daar doe je mee omdat je zo graag al die goede doelen steunt :D
dutchnltweaker @CH4OS22 december 2023 08:05
Ach, win ook nooit iets. Soms wel echt jammer, maar nog mooier dus als je wel iets wint :) . Speciaal voor jou doe ik niet mee, dan is de winkans voor jour groter ;)

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 25 juli 2024 12:10]

MajorBee @CH4OS22 december 2023 08:31
Legends say dat wanneer je een reactie plaatst je winkans 2x zo groot is. 3x als je aangeeft hoe hard je de prijs kunt gebruiken.
Skinnyice @MajorBee22 december 2023 09:15
“Sinds mijn studiefinanciering door de hond is opgegeten zou ik heel graag…..”

Moet het wel een beetje aandikken natuurlijk
ADR3 @MajorBee22 december 2023 12:12
Twee biases; Het spotlight effect en bandwagon effect. Apart om dat altijd zo sterk in actie te zien hier.
millu @MajorBee22 december 2023 13:43
gewoon chatgpt een tekstje laten genereren :D prompt: Geef me een tekstje van 100 woorden waarom ik prijs x zou moeten krijgen, droevig, hond, ...
laptopleon @MajorBee22 december 2023 14:26
Ik heb al drie keer teruggelezen of je niet op een OK-knop moet drukken of ook een reactie moet plaatsen. Voor je gevoel ontbreekt er een [VERZEND]-knop ↩️🆗
Taedium @CH4OS22 december 2023 09:02
Haha, zeker! Winnen doe ik ook nooit. Alleen, niet geschoten is altijd mis. Doe toch (weer) eens een poging.

Zo'n speakersetje is wel een prachtprijs, dus 1x mazzel zou wel erg lekker zijn :9
Errenai @CH4OS22 december 2023 10:59
De kans om te winnen was minimaal, en toch won ik eerder deze week iets :) dus houd moed!
JDx 22 december 2023 08:31
Die Edifiers zijn echt geweldig, ik had er nog nooit van gehoord en was altijd van de bekendere merken, maar heb nu de R1280BT en R1700BT in huis, wat een geluid voor zulke kleine speakers, zonder subwoofer 2 staan bij m'n PC en 2 op de slaapkamer.

Had ik echt niet verwacht van die chinezen en alle aansluitmogelijkheden, coax, optisch, analoog en zelfs Bluetooth, nooit lag, niks. Kan het iedereen aanraden, beste prijs kwaliteit. Terwijl ik daarnaast luister naar B&W speakers en een Sennheiser en Beyerdynamic koptelefoon.
Holmindeboks @JDx22 december 2023 12:07
Nu ben ik nog meer benieuwd hoe ze klinken. Ik heb hier wel heos 7hs in stereo en ik heb een bowers & wilkins p7. Maar ik kan het niet maken om mee te doen. Dus dat doe ik dan ook niet. Ik heb er geen plek voor. De heos klinkt nog super alleen ik baal ervan dat de verbinding soms uitvalt. Ik speel muziek via de mobiel. En helaas zijn de aansluit mogelijkheden bagger. aux ingang heeft ruis/storing. Bluetooth is wel goed. Vanaf een usb is ook ruk want dan slaat de muziek over alsof er een kras op een cd zit terwijl het een snelle usb stick is en flash geheugen. Maar die usb poort is gewoon oud. Heb al de internet kabels vervangen naar een snellere variant. Mijn droom is 2 b&w staande speakers.
Ray_ @Holmindeboks22 december 2023 13:37
Ik heb zowel een aantal Heos 5 speakers staan als die Edifier R1700, maar dat is niet eerlijk om te vergelijken; Die Edifiers heb je voor iets meer als 100,- al thuis, en voor dat geld heb je nog geen 1 HEOS 5 speaker, laat staan 2. Ik was blij verrast om te horen hoeveel geluid er voor dat geld uit die speakertjes kon worden geperst.
StGermain 22 december 2023 09:54
1000 Watt speakers wil dat zeggen dat ze 1000 Watt stroom in geluid en warmte omzetten of hoe moet ik dat begrijpen?
The Jester @StGermain22 december 2023 10:06
Die 1000 Watt is PMPO en kun je het beste negeren. Een afkorting die bedacht is door reclamemakers i.p.v. door techneuten.

PMPO = Peak Maximum Power Output en is feitelijk wat ze kunnen leveren gedurende een fractie van een seconde, wanneer je de condensatoren zou kortsluiten. Het zegt welgeteld helemaal niets over het vermogen van de speakers, want dat wordt uitgedrukt in RMS (Root Mean Square) of, in speciale gevallen zoals bij mijn BNS A4 monitor speakers, in SPL.
SPL is Sound Pressure Level en dat gaat dus in DB's i.p.v. Watts.
Plainside 22 december 2023 08:02
OEhh leuke case! kom maar hier :D
MrPompidom 22 december 2023 08:03
Hele mooie prijzen weer zeg. Succes allemaal!
wildhagen 22 december 2023 08:04
Mooie prijzen weer, in beiden ben ik zeker geinteresseerd. iedereen succes gewenst :)
maontje 22 december 2023 08:04
Succes allemaal. Nieuwe Case voor een nieuwe pc is altijd welkom
Udrene 22 december 2023 08:05
Heb al een aantal Edifier MS50A WiFi speakers. Deze set is welkom als aanvulling daarop. 😋
guysp 22 december 2023 08:05
Speakersetje zou mooi zijn, was al aan het kijken om deze wellicht aan te schaffen!
FreakGIB 22 december 2023 08:05
ik blijf het proberen
weer mooie prijzen :)

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