Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!

Dankzij Alternate maak je vandaag kans op een Samsung Galaxy Book3!

Ervaar supersnelle prestaties in alles wat je doet met deze nieuwe Galaxy Book3 (NP750XFG-KB2NL). Uitgerust met de krachtige Intel Core i5-1335U processor is de notebook razendsnel en switch je gemakkelijk van programma naar programma. Of kijk een gedetailleerde film, want de levendige resolutie van de FHD IPS display geeft alle details perfect weer.

Samsung Galaxy Book3 (15", i5-1335U, 8GB ram, 512GB opslag, Qwerty) 15.6 inch Full HD display Intel® Core™ i5-1335U 512 GB SSD 8 GB DDR4 geheugen Intel® Iris® Xe Graphics Dun en licht design Windows 11 Home

December Prijzen Parade - dag 12 Alternate Poll Ja, ik maak graag kans op de Samsung Galaxy Book3

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Morgen slaan we een dagje over, maar vanaf maandag zijn er weer mooie prijzen te winnen!

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 23 december 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 24 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 30 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.