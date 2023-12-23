Door Tweakers Partners

Feedback • 23-12-2023 08:00 197

December Prijzen Parade - dag 12 Alternate

23-12-2023 • 08:00

197

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!

Alternate

Dankzij Alternate maak je vandaag kans op een Samsung Galaxy Book3!

Ervaar supersnelle prestaties in alles wat je doet met deze nieuwe Galaxy Book3 (NP750XFG-KB2NL). Uitgerust met de krachtige Intel Core i5-1335U processor is de notebook razendsnel en switch je gemakkelijk van programma naar programma. Of kijk een gedetailleerde film, want de levendige resolutie van de FHD IPS display geeft alle details perfect weer.

Samsung Galaxy Book3 (15", i5-1335U, 8GB ram, 512GB opslag, Qwerty)
15.6 inch Full HD display
Intel® Core™ i5-1335U
512 GB SSD
8 GB DDR4 geheugen
Intel® Iris® Xe Graphics
Dun en licht design
Windows 11 Home

DPP Pricewatch Button

December Prijzen Parade - dag 12 Alternate

Poll

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Morgen slaan we een dagje over, maar vanaf maandag zijn er weer mooie prijzen te winnen!

DPP footer

Voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 23 december 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 24 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 30 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
  • Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

DPPFooter

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Alternate en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

Lees meer

Samsung Galaxy Book3 (15", i5-1335U, 8GB ram, 512GB opslag)

geen prijs bekend

Laptops Samsung Galaxy Book3

Reacties (197)

-Moderatie-faq
197
197
186
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
RobbyTown 23 december 2023 08:31
Zo komt je dankzij de prijs tot je ontdekking dat Samsung toch weer laptops maakt.

Tot nu altijd gedacht dat ze echt definitief waren gestopt: nieuws: Samsung stopt volledig met laptops en Chromebooks in Nederland
cy-gor25 @RobbyTown23 december 2023 11:13
Inderdaad, speciaal dat ze hiermee weer begonnen. Vraag me af of dit een groot succes gaat zijn of niet. Misschien omdat veel mensen toch waarde hechten aan thin en light?
tweaker2010 @RobbyTown23 december 2023 16:29
Zo komt je dankzij de prijs tot je ontdekking dat Samsung toch weer laptops maakt.

Tot nu altijd gedacht dat ze echt definitief waren gestopt: nieuws: Samsung stopt volledig met laptops en Chromebooks in Nederland
Scherp opgemerkt inderdaad. Ze zijn vorig jaar weer opnieuw begonnen door de introductie van de Galaxy Book2 Pro-serie, daar is deze Book3 dus de opvolger van:
https://www.techzine.nl/nieuws/.../samsung-keert-terug-op-zakelijke-laptopmarkt
wvdlinden 23 december 2023 08:09
Wow, dat is een mooie prijs. Hier gaat hier heel welkom zijn! Suc6 all

Ik heb dan wel 1 probleem, heb 2 dochters met een brakke laptop..... :? :9

[Reactie gewijzigd door wvdlinden op 22 juli 2024 17:04]

Alex3 @wvdlinden23 december 2023 09:59
Ze kunnen allebei meedoen...
Damic @Alex323 december 2023 15:01
moeten ze beide wel gisteren een account hebben aangemaakt :)
Campo di Casa 23 december 2023 08:15
Mooie prijs. Ga ik niet winnen, maar het is wel een mooie prijs voor diegene die het wint.
sjonie100 @Campo di Casa23 december 2023 12:23
'Ga ik niet winnen' ... Als je mee doet kan je hem winnen (punt) :)
Campo di Casa @sjonie10023 december 2023 12:27
true, en de kans dat ik eens iets ga winnen wordt statisch gezien steeds groter aangezien ik al jaren nooit iets heb gewonnen.
wheez50 @Campo di Casa23 december 2023 12:39
Nopez. Statistisch dus niet. Kans is groter dat iemand voor een tweede keer wint :D
Campo di Casa @wheez5023 december 2023 12:48
thanks voor de positieve feedback :'( ;)
jp @wheez5023 december 2023 15:11
kans is toch altijd gewoon 50%? :) Je wint 'm, of je wint 'm niet :)
Palthe @wheez5023 december 2023 18:33
Die moet je even uitleggen, wellicht zie ik iets over het hoofd. Tweede keer winnen is statistisch een grotere kans? Of is dit gevalletje grap niet begrepen.

Edit: aaah ik snap hem, dat is niet wat je zegt haha

[Reactie gewijzigd door Palthe op 22 juli 2024 17:04]

DanielChopin @Palthe23 december 2023 23:58
Als je van 1 persoon kan zeggen dat diegene jaren op rij niks heeft gewonnen, word statistisch gezien de kans groter dat iemand anders 2 keer gewonnen heeft.
wheez50 @Palthe24 december 2023 11:33
Meer mensen hebben al iets gewonnen dan die ene persoon. Dus, gegeven dat de kans voor ieder gelijk is, zal de kans dat iemand die een keer heeft gewonnen nog eens wint alleen maar toenemen. De kans voor de enkele persoon blijft hetzelfde. Dus zolang er twee mensen of meer zijn die een keer iets gewonnen hebben, is de kans groter dat zij iets winnen dan dat die enkele persoon iets wint.

Kans is makkelijk: Elke cointoss is 50-50. En elke keer as dat gewoon zo. Hoewel de kans op een streak kleiner en kleiner is, is elke toss echt 50-50
Palthe @wheez5024 december 2023 12:44
Ja ik had hem al door. Ik had je antwoord anders geïnterpreteerd de eerste keer, namelijk dat je individueel meer kans maakte als je al een keer gewonnen hebt en dat zou niet waar zijn uiteraard.
Nebiros 23 december 2023 08:03
Stop maar met ja klikken hoor!
Mijn laptop heeft net de geest gegeven, dus deze is voor mij.
WimOBL @Nebiros23 december 2023 12:17
Wow jij had zoń laptop??? Ik ben nog steeds nieuwsgierig naar al die possed notebooks,... ;-)
Kevinns 23 december 2023 09:53
8GB RAM ;(
Deze sla ik over.
RobbyTown @Kevinns23 december 2023 14:37
Beetje Tweaker ramt er nog 8GB aan RAM bij ;).
MED-iC- 23 december 2023 08:01
mooi prijsje wederom.
wildhagen 23 december 2023 08:01
Weer een mooie prijs, een lichtgewicht notebook kan ik altijd wel gebruiken. Laat maar komen die prijs! :)
Orky Rulez 23 december 2023 08:02
Zou wel helpen hier
badjakker 23 december 2023 08:03
Mooie prijzen, steeds weer. Nu maar duimen.
k-janssen 23 december 2023 08:03
Leuk ding!

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.