December Prijzen Parade - Dag 13: TP-Link

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade. Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie techcadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw techproduct en wil je als trouw communitylid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken.

TP-Link geeft vandaag maar liefst twee prachtige prijzen weg: een Tapo-videodeurbel en een Tapo-robotstofzuiger.

Prijs 1 - Een TP-Link Tapo D230S1 Videodeurbel

De Tapo D230S1 is een slimme videodeurbel met accu en beschikt over AI-algoritmen waarmee personen en auto’s kunnen worden onderscheiden en indien nodig een melding kan worden verstuurd. Met de Tapo app zie je altijd wat er voor je deur gebeurt. De camera beschikt over een een starlightsensor en biedt een resolutie van 2K 5 MP, brede kijkhoek (160° diagonaal), verlichting en de 4:3 liveweergave zodat alle fijne details zelfs bij slechte lichtomstandigheden worden vastgelegd. Sla opgenomen video's op de microSD-kaart van de hub op (tot 512 GB) of maak gebruik van de cloudopslagdiensten van Tapo Care.

Prijs 2 - Een TP-Link Tapo RV30 Plus Slimme Robotstofzuiger

De Tapo RV30 Plus is een slimme robotstofzuiger met LiDAR navigatie en een hoge zuigkracht. Maak in enkele minuten een nauwkeurige kaart van je woning, voorkom dat er plaatsen worden overgeslagen of dubbel worden gereinigd, en zelfs reiniging in het donker is mogelijk. Het is mogelijk ruimten samen te voegen en te scheiden, een reinigingsschema in te stellen en aangepaste reinigingsmodi voor elke ruimte maken. De RV30 Plus leegt de stofbak automatisch na de reiniging zodat je er tot 70 dagen niet naar om hoeft te kijken. Werkt met Google Assistant, Amazon Alexa en kan via de Tapo smart home app aan smart home routines en acties worden gekoppeld.

TP-Link Tapo D230S1 Videodeurbel TP-Link Tapo RV30 Slimme Robotstofzuiger Liveweergave in 2K 5 MP Stofzuiger met dweilfunctie Nachtzicht in kleur 4200 Pa hoge zuigkracht Slimme AI-detectie en meldingen Automatisch leegstation met stofzak van 4L Opslag via cloud of op Micro SD Navigatiesysteem met LiDAR en gyroscoop Langere batterijduur Grote 5000 mAh batterij Antidiefstal-alarm Realtime spraakrapporten in het Nederlands Water- en stofbestendig – IP64 Smart Home integratie

December Prijzen Parade dag 13 TP-Link videodeurbel Poll Ja, ik maak graag kans op de TP-Link Tapo D230S1 Videodeurbel

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

December Prijzen Parade - dag 13 TP-Link Robotstofzuiger Poll Ja, ik maak graag kans op de TP-Link Tapo RV30 Slimme Robotstofzuiger

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Morgen nemen we een dagje een break van dit prijzengeweld! Woensdag 27 december maak je weer kans op prachtige prijzen.

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 25 december 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 26 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 30 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.