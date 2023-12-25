Door Tweakers Partners

Feedback • 25-12-2023 08:00 148

December Prijzen Parade - Dag 13: TP-Link

25-12-2023 • 08:00

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Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade. Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie techcadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw techproduct en wil je als trouw communitylid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken.

TP

TP-Link geeft vandaag maar liefst twee prachtige prijzen weg: een Tapo-videodeurbel en een Tapo-robotstofzuiger.

Prijs 1 - Een TP-Link Tapo D230S1 Videodeurbel

De Tapo D230S1 is een slimme videodeurbel met accu en beschikt over AI-algoritmen waarmee personen en auto’s kunnen worden onderscheiden en indien nodig een melding kan worden verstuurd. Met de Tapo app zie je altijd wat er voor je deur gebeurt. De camera beschikt over een een starlightsensor en biedt een resolutie van 2K 5 MP, brede kijkhoek (160° diagonaal), verlichting en de 4:3 liveweergave zodat alle fijne details zelfs bij slechte lichtomstandigheden worden vastgelegd. Sla opgenomen video's op de microSD-kaart van de hub op (tot 512 GB) of maak gebruik van de cloudopslagdiensten van Tapo Care.

Prijs 2 - Een TP-Link Tapo RV30 Plus Slimme Robotstofzuiger

De Tapo RV30 Plus is een slimme robotstofzuiger met LiDAR navigatie en een hoge zuigkracht. Maak in enkele minuten een nauwkeurige kaart van je woning, voorkom dat er plaatsen worden overgeslagen of dubbel worden gereinigd, en zelfs reiniging in het donker is mogelijk. Het is mogelijk ruimten samen te voegen en te scheiden, een reinigingsschema in te stellen en aangepaste reinigingsmodi voor elke ruimte maken. De RV30 Plus leegt de stofbak automatisch na de reiniging zodat je er tot 70 dagen niet naar om hoeft te kijken. Werkt met Google Assistant, Amazon Alexa en kan via de Tapo smart home app aan smart home routines en acties worden gekoppeld.

TP-Link Tapo D230S1 Videodeurbel TP-Link Tapo RV30 Slimme Robotstofzuiger
Liveweergave in 2K 5 MP Stofzuiger met dweilfunctie
Nachtzicht in kleur 4200 Pa hoge zuigkracht
Slimme AI-detectie en meldingen Automatisch leegstation met stofzak van 4L
Opslag via cloud of op Micro SD Navigatiesysteem met LiDAR en gyroscoop
Langere batterijduur Grote 5000 mAh batterij
Antidiefstal-alarm Realtime spraakrapporten in het Nederlands
Water- en stofbestendig – IP64 Smart Home integratie

DPP Pricewatch Button

DPP Pricewatch Button

December Prijzen Parade dag 13 TP-Link videodeurbel

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December Prijzen Parade - dag 13 TP-Link Robotstofzuiger

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Morgen nemen we een dagje een break van dit prijzengeweld! Woensdag 27 december maak je weer kans op prachtige prijzen.

Voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 25 december 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 26 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 30 december 2023 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
  • Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

DPP footer

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij TP-Link en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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TP-Link Tapo D230S1

vanaf € 75,-

5 van 5 sterren

Alles over dit product

TP-Link Tapo RV30 Plus

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Robotstofzuigers Deurbellen TP-Link

Reacties (148)

-Moderatie-faq
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wildhagen 25 december 2023 08:10
Mooie prijzen, maar ik laat de deurbel aan me voorbij gaan. Daar heb ik niet zoveel aan, aangezien ik in een appartement woon waar al een intercom is.

In de robotstofzuiger ben ik dan weer wél geïnteresseerd, dus laat maar komen :)
Bananenspin @wildhagen25 december 2023 08:14
Dit had ook precies mijn comment kunnen zijn :D
Zerora @Bananenspin25 december 2023 09:23
Ja, of de mijne. Ik heb een video intercom. :P
Yariva Moderator internet & netwerken @wildhagen25 december 2023 09:20
Ik laat beide aan mij voorbij gaan gezien ik vanaf dag 1 een Robot stofzuiger in mijn appartement heb. Zou leuk zijn mocht je hem winnen, echt ideaal en ik hoef nog maar 2 a 3x in het jaar zelf te zuigen in de moeilijk bereikbare hoekjes / onder het bed etc. Scheelt zoveel tijd :)
Devian @Yariva25 december 2023 12:34
Idem hier! Echt ideaal, mijn vriendin zuigt nog maar een paar keer per jaar.

[Reactie gewijzigd door Devian op 22 juli 2024 18:24]

Triblade_8472 @Devian25 december 2023 12:38
Oh echt. Of jij óf ik ben puberaal... O-)
Yariva Moderator internet & netwerken @Triblade_847225 december 2023 12:41
Ik moest het ook even 2x lezen :+
micla @Triblade_847225 december 2023 14:26
It's in the eye of the beholder. ;)
RxTweak @Devian25 december 2023 21:58
Ook fijn dat er een base bij zit zodat de zuiger zichzelf kan legen.
still_the_same @Devian26 december 2023 01:05
Balen man...
ApexAlpha 25 december 2023 08:33
Even snel de wifi van de Willem de Zuiger afhalen voordat ik hier op ja klik, ik wil niet dat ie gaat staken uit jaloezie. Maar hij moet wel echt met pensioen, hij rijdt overal tegenaan en mis meestal het middelste stukje in elke kamer om een of andere reden. :+

Mooie prijzen weer hoor!
Mud.Starrr @ApexAlpha25 december 2023 09:22
Onze ‘tietui’ zoals onze dochter het heeft genoemd, wil niet meer opladen. Dus ook hier erg welkom ;)

De videodeurbel kan zonder cloud werken als ik het goed heb, dus dan is die ook welkom voor onze nieuwe woning :)
esholmwood @Mud.Starrr25 december 2023 13:42
Helaas lijkt cloud echt nodig, heb m hier, en zonder internet verbinding lijkt hij het niet te doen. Zelfs met SD kaart in de HUB. Kan zijn dat er nog een instellingen is ergens maar..
Dragon_Lee @esholmwood25 december 2023 18:32
Ik heb beide apparaten niet maar is het niet zo dat deze een internet verbinding nodig hebben om de meldingen naar buiten te sturen?

Zo werkt het tenminste bij de (muur)Camera's.

Dus het cloud abbo zelf is niet nodig wel een verbinding naar buiten voor notificaties (en firmware updates).

(Ik heb overigens een, inmiddels bejaarde, Betsy van de 1e generatie die geen energie meer heeft dus niet meer in gebruik)

[Reactie gewijzigd door Dragon_Lee op 22 juli 2024 18:24]

Mud.Starrr @Dragon_Lee25 december 2023 19:27
Mmh dat klinkt niet zoals ik het zou willen. Dat soort data houd ik liever binnen mn netwerk
cgullstar @Mud.Starrr25 december 2023 13:23
Zonder cloud. Precies wat ik zocht! Dankjewel.
SpaceKees_ @Mud.Starrr26 december 2023 02:13
Deurbel zonder verplicht cloud-abo lijkt me sowieso een goed plan !
sigmundfreund @ApexAlpha25 december 2023 08:38
Ik heb hier Kirby en Yoshi :+
d3x @sigmundfreund25 december 2023 19:16
george
RICCTWK @ApexAlpha25 december 2023 09:12
Oké dit is heel erg off-topic, maar zo heet mijn Roomba ook :o
TD-er @ApexAlpha25 december 2023 09:50
Onze "DeeBot" heet hier in huis "DeeDee" :)
jherid @ApexAlpha25 december 2023 11:04
Haha, wij hebben Ragnar de Roborock.

Maar goed, een dedicated robotstofzuiger voor de bovenverdieping is altijd welkom.
Gelomidor1 @jherid25 december 2023 11:33
Die van ons heet woll-e vernoemd naar wall-e de robot
houtig @ApexAlpha25 december 2023 19:35
Sir Suckalot hier :+
LuCarD 25 december 2023 09:55
10 januari krijg ik een nieuwe woning. Daar past de deurbel en stofzuiger perfect 🤩
RobinNL @LuCarD25 december 2023 11:09
Hier 19 januari, m'n eerste woning! :D Een deurbel heb ik al, maar een robotstofzuiger zou heel leuk zijn.
Jolke 25 december 2023 08:02
Mooie prijzen weer! Het houdt niet op, lijkt het wel. o<:)
duiveltje54 25 december 2023 08:10
Fijne kerstdagen allemaal , maak er wat moois van :)
_XipHiaS_ 25 december 2023 08:17
Super leuke prijzen weer. Vrolijk Kerstfeest en veel success met deze prijzen parade iedereen.
vverbeke 25 december 2023 08:23
Grappig, beide prijzen van vandaag staan helemaal bovenaan het "nog te kopen tech"-lijstje :)
MrPompidom 25 december 2023 08:30
Vrolijk kerstfeest en veel succes weer allemaal. ;)
Murielo 25 december 2023 08:34
Altijd mooie prijzen. Voor wie het kan gebruiken.
De Robot stofzuiger zou hier goed kunnen helpen. Dan blijft het vaker schoon.
Iedereen fijne kerstdagen toegewenst
john43 25 december 2023 08:35
Lekker clean de kerst in

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