Door Tweakers Partners

Feedback • 27-12-2023 08:00 140

December Prijzen Parade - Dag 14: Sony en QNAP

27-12-2023 • 08:00

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Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade. Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie techcadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw techproduct en wil je als trouw communitylid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken.

SONYQNAP

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Sony ZV-1F vlogcamera en een QNAP TS-262 NAS.

Prijs 1 - Sony geeft vandaag een ZV-1F-vlogcamera weg

De Sony ZV-1F-vlogcamera is een ideaal instapmodel voor contentcreators die klaar zijn om de volgende stap te zetten in het maken van content. Deze camera kan niet alleen automatisch op gezichten en ogen scherpstellen, maar heeft ook een ultragroothoeklens van 20 mm waarmee je een veel groter beeld kan vastleggen. Daarnaast beschikt deze camera over een mooi bokeh-effect, een gratis app waarmee je de content meteen op je socials kan plaatsen n nog vele andere handige specs. Grijp deze kans om op je eigen manier zoveel mogelijk van jouw wereld te laten zien.

Prijs 2 - QNAP geeft vandaag een TS-262-nas weg

Maak kennis met de QNAP TS-262, een krachtpatser op het gebied van nastechnologie. Verhoog je opslagmogelijkheden met deze efficiënte nasserver met twee bays. Met een robuuste Intel Celeron dualcoreprocessor levert de TS-262 uitzonderlijke prestaties voor naadloze multitasking en snelle gegevensoverdracht. Met een veelzijdige reeks functies, waaronder RAID-ondersteuning, platformonafhankelijk delen van bestanden en uitgebreide back-up oplossingen, is deze nas jouw betrouwbare digitale hub. Het intuïtieve QTS-besturingssysteem zorgt voor gebruiksvriendelijke navigatie, terwijl het energiezuinige ontwerp de impact op het milieu minimaliseert. Upgrade je opslagervaring met de QNAP TS-262 en geniet van een geavanceerde oplossing voor veilig, krachtig gegevensbeheer.

Sony ZV-1F vlogcamera QNAP TS-262 NAS
20 mm F2.0 wide angle primelens, ideaal voor selfie shots Krachtige prestaties: uitgerust met een Intel Celeron dual-coreprocessor voor efficiënte multitasking en snelle gegevensoverdracht.
Optimalisatie van huidtinten inclusief de optie Soft Skin Effect Dual-Bay-ontwerp: biedt plaats aan twee harde schijven en biedt flexibele opslagopties voor uw groeiende gegevensbehoeften.
Scherpstellen met hoge nauwkeurigheid en Eye AF voor zowel mensen als dieren Robuuste RAID-ondersteuning: verbeter gegevensbescherming en prestaties met meerdere RAID-configuraties om aan uw voorkeuren te voldoen.
Active Mode (elektronische) beeldstabilisatie tijdens het opnemen van video QTS-besturingssysteem: gebruiksvriendelijke interface zorgt voor naadloze navigatie en eenvoudig beheer van uw NAS.
Het achterlaten van een Shot Mark. Hierdoor kun je gewenste beelden makkelijk terugvinden. Bestanden delen tussen platforms: maakt het eenvoudig delen van bestanden op Windows-, Mac- en Linux-platforms mogelijk voor verbeterde samenwerking.
Heldere spraakopnamen met 3-capsule-microfoon en windscherm Uitgebreide back-upoplossingen: garandeer de veiligheid van uw gegevens met veelzijdige back-upopties, waaronder replicatie op afstand en cloudback-up.
Eenvoudige smartphoneverbinding om content over te zetten naar sociale platforms Energie-efficiënt ontwerp: minimaliseer de impact op het milieu met een energie-efficiënt systeem dat het energieverbruik vermindert.
Milieuvriendelijke eigenschappen voor een kleinere milieu-impact Hoge-snelheidsconnectiviteit: beschikt over Gigabit Ethernet-poorten voor snelle en betrouwbare netwerkconnectiviteit.
Uitbreidbare opslag: schaal eenvoudig uw opslagcapaciteit door extra QNAP-uitbreidingseenheden aan te sluiten.
Multimediatoepassingen: transformeer uw NAS in een multimediahub met een verscheidenheid aan apps voor streaming, bewaking en meer

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December Prijzen Parade - dag 14 Sony

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December Prijzen Parade - dag 14 QNAP

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Voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 27 december 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 28 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 4 januari 2024 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
  • Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Sony, QNAP en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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QNAP TS-262

geen prijs bekend

Sony ZV-1F

vanaf € 499,-

Alles over dit product

Compactcamera's Nas QNAP Sony

Reacties (140)

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harley 27 december 2023 08:02
Wel mooie vergelijkingstabel van 2 totaal verschillende producten. :+

Maar de qnap zou mooie vervanging zijn van mijn synology die al 4 jaar niet meer ondersteund wordt en daarom ook niet meer online benaderbaar is.

Die vlogcamera daar zou ik zoonlief heel erg blij mee maken.
sspiff @harley27 december 2023 09:25
Ik draai hier thuis nog een oude iomega/Lenovo NAS uit 2011 waar ik Debian heb opgezet via een interne USB poort en een UART serial adaptertje. Was wel een heel gedoe, maar zo kreeg ik tenminste nog updates en kon ik zelf bepalen wat er op draaide.

Helaas zet ik hem zelden nog aan, omwille van het forse stroomverbruik.
lonewolf2nd @sspiff27 december 2023 15:27
Heb jij een linkje hoe je dat moet doen? Heb zelf ook nog een Iomega nas staan, misschien een leuk hobbie projectje om dat dingetje nog wat functioneel te krijgen.
sspiff @lonewolf2nd27 december 2023 17:37
Site lijkt intussen offline, maar dit was het artikel waar ik me destijds op gebaseerd heb: https://web.archive.org/w...x-on-lenovo-emc-px6-300d/
harley @sspiff27 december 2023 09:54
Voor thuis werkt het nu nog, gebruik hem als 2e backup, en als mediaserver.
Mud.Starrr @sspiff27 december 2023 11:11
Ik zit nog op een stel readynassen uit 2001 :+ . Wel nieuwer OS op geflashed met een omweg, maar iets nieuwers zou niet gek zijn :X

[Reactie gewijzigd door Mud.Starrr op 23 juli 2024 21:54]

WillySis @sspiff27 december 2023 11:33
Hier ook nog een oude nas (Synology uit 2009). Het werkt nog, maar de ventilator blijft regelmatig hangen (met gepiep als resultaat) en alles behalve het doorsturen van bestanden is tergend traag. Ik wil er eigenlijk nog geen geld aan uitgeven, maar eigenlijk is die nas wel over de uiterste gebruiksdatum heen.
metalmania_666 @harley27 december 2023 10:36
Hier hetzelfde probleem met mijn Synology 209 en de 213j :(
Prima nassen, maar worden niet meer ondersteund en dus niet meer extern benaderbaar.

Ik heb ook gekeken naar een oplossing zoals sspiff, maar ik kan er niks over vinden dat het iemand gelukt is om er een alternatief besturingssysteem op te zetten.

De Sony is voor mij niet interessant aangezien ik niet vlog en een zeer goede spiegelreflexcamera heb: Nikon D4s
helldogbe @metalmania_66628 december 2023 18:16
Kan je de Tailscale app niet installeren op DSM6? Zodat je hem via VPN kan benaderen?
metalmania_666 @helldogbe28 december 2023 20:04
Die app ken ik niet. Zal me er eens in verdiepen.
Tnx
kipppertje @harley27 december 2023 10:37
Ik zou zeggen op basis van de vergelijking dat de Sony de betere camera is van de twee, maar dat je bij de qnap meer mogelijkheden hebt om de opslag uit te breiden.
smollynl @kipppertje27 december 2023 10:49
:D
Mud.Starrr @kipppertje27 december 2023 11:12
Ik mis de +1 grappig :+
hoekies @harley27 december 2023 11:38
Voor mij hetzelfde, mijn Synology DS213 wordt ook niet meer ondersteund, maar werkt op zich nog prima.

Ik heb eigenlijk altijd een Synology gehad, misschien is dit een mooie manier om een Qnap uit te proberen.
massareal @harley27 december 2023 18:00
Ik heb momenteel geen NAS, de oude is 2 jaar geleden overleden en nog niet vervangen. HDD's in mijn PC lopen vol en ik merk t ook in de elektriciteitsrekening : :9~ (
Jolke 27 december 2023 08:01
Nice, wederom prachtige prijzen! _O_
Succes allemaal.
MIB75 @Jolke27 december 2023 09:36
We kunnen niet allemaal succes hebben...
Jolke @MIB7527 december 2023 10:01
Maar ik kan het wel iedereen wensen. :)
Firecrash 27 december 2023 08:33
Ik las laatst dat de kans hier te winnen groter is dan in de loterij, dus here we go :P
CH4OS @Firecrash27 december 2023 10:39
Er zijn echter ook minder prijzen te winnen in vergelijking met die loterij... ;) Ik doe al jaren mee met de December Prijzen Parade, maar mijn score is nog altijd 0%. ;)
lonewolf2nd @CH4OS27 december 2023 19:26
Dat is toch al 2 keer zoveel als wat ik heb gewonnen :+
Eileen 27 december 2023 08:02
Succes vandaag, ik sla deze over.
qithoro @Eileen27 december 2023 09:35
Niet iets voor mij. Liever dat iemand wint die er echt wat aan heeft. Veel plezier ermee
kalekat 27 december 2023 08:14
Die Qnap zou erg leuk zijn. Mooi om eindelijk eens die oude Synology hier te vervangen.
Blokker_1999 @kalekat27 december 2023 09:25
Ach, zolang de synology zijn werk blijft doen ...
Mic2000 27 december 2023 09:56
Hoe groot is de kans eigenlijk dat we iets winnen? Ik heb in die 16 jaar nog nooit iets gewonnen. :9
WhiteSnake76 @Mic200027 december 2023 14:33
Ik heb ook nog nooit wat gewonnen, zowel hier niet als op zuster site HWI niet, dus ik schat de kans bijzonder klein.

Ik sla deze 2 over, vlog niet en aan een NAS heb ik op het moment ook niets, hopelijk wint iemand anders die het wel echt kan gebruiken.
Memnom 27 december 2023 08:08
Blijft leuk om de prijzen te zien en eraan meedoen
Cozm0 27 december 2023 08:13
De vlog camera sla ik graag over
MrPompidom 27 december 2023 08:16
Ben wel toe aan een nieuwe NAS, dus daar doe ik graag aan mee. Succes allemaal.
wildhagen 27 december 2023 08:16
Alweer erg fraaie prijzen, hoewel ik de vlogcamera aan een ander gun, is niet echt mijn ding.

in de NAS ben ik zeker geinteresseerd, dus laat maar komen1

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