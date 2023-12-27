December Prijzen Parade - Dag 14: Sony en QNAP

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade. Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie techcadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw techproduct en wil je als trouw communitylid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken.

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Sony ZV-1F vlogcamera en een QNAP TS-262 NAS.

Prijs 1 - Sony geeft vandaag een ZV-1F-vlogcamera weg

De Sony ZV-1F-vlogcamera is een ideaal instapmodel voor contentcreators die klaar zijn om de volgende stap te zetten in het maken van content. Deze camera kan niet alleen automatisch op gezichten en ogen scherpstellen, maar heeft ook een ultragroothoeklens van 20 mm waarmee je een veel groter beeld kan vastleggen. Daarnaast beschikt deze camera over een mooi bokeh-effect, een gratis app waarmee je de content meteen op je socials kan plaatsen n nog vele andere handige specs. Grijp deze kans om op je eigen manier zoveel mogelijk van jouw wereld te laten zien.

Prijs 2 - QNAP geeft vandaag een TS-262-nas weg

Maak kennis met de QNAP TS-262, een krachtpatser op het gebied van nastechnologie. Verhoog je opslagmogelijkheden met deze efficiënte nasserver met twee bays. Met een robuuste Intel Celeron dualcoreprocessor levert de TS-262 uitzonderlijke prestaties voor naadloze multitasking en snelle gegevensoverdracht. Met een veelzijdige reeks functies, waaronder RAID-ondersteuning, platformonafhankelijk delen van bestanden en uitgebreide back-up oplossingen, is deze nas jouw betrouwbare digitale hub. Het intuïtieve QTS-besturingssysteem zorgt voor gebruiksvriendelijke navigatie, terwijl het energiezuinige ontwerp de impact op het milieu minimaliseert. Upgrade je opslagervaring met de QNAP TS-262 en geniet van een geavanceerde oplossing voor veilig, krachtig gegevensbeheer.

Sony ZV-1F vlogcamera QNAP TS-262 NAS 20 mm F2.0 wide angle primelens, ideaal voor selfie shots Krachtige prestaties: uitgerust met een Intel Celeron dual-coreprocessor voor efficiënte multitasking en snelle gegevensoverdracht. Optimalisatie van huidtinten inclusief de optie Soft Skin Effect Dual-Bay-ontwerp: biedt plaats aan twee harde schijven en biedt flexibele opslagopties voor uw groeiende gegevensbehoeften. Scherpstellen met hoge nauwkeurigheid en Eye AF voor zowel mensen als dieren Robuuste RAID-ondersteuning: verbeter gegevensbescherming en prestaties met meerdere RAID-configuraties om aan uw voorkeuren te voldoen. Active Mode (elektronische) beeldstabilisatie tijdens het opnemen van video QTS-besturingssysteem: gebruiksvriendelijke interface zorgt voor naadloze navigatie en eenvoudig beheer van uw NAS. Het achterlaten van een Shot Mark. Hierdoor kun je gewenste beelden makkelijk terugvinden. Bestanden delen tussen platforms: maakt het eenvoudig delen van bestanden op Windows-, Mac- en Linux-platforms mogelijk voor verbeterde samenwerking. Heldere spraakopnamen met 3-capsule-microfoon en windscherm Uitgebreide back-upoplossingen: garandeer de veiligheid van uw gegevens met veelzijdige back-upopties, waaronder replicatie op afstand en cloudback-up. Eenvoudige smartphoneverbinding om content over te zetten naar sociale platforms Energie-efficiënt ontwerp: minimaliseer de impact op het milieu met een energie-efficiënt systeem dat het energieverbruik vermindert. Milieuvriendelijke eigenschappen voor een kleinere milieu-impact Hoge-snelheidsconnectiviteit: beschikt over Gigabit Ethernet-poorten voor snelle en betrouwbare netwerkconnectiviteit. Uitbreidbare opslag: schaal eenvoudig uw opslagcapaciteit door extra QNAP-uitbreidingseenheden aan te sluiten. Multimediatoepassingen: transformeer uw NAS in een multimediahub met een verscheidenheid aan apps voor streaming, bewaking en meer

December Prijzen Parade - dag 14 Sony Poll Ja, ik maak graag kans op de Sony ZV-1F vlogcamera

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

December Prijzen Parade - dag 14 QNAP Poll Ja, ik maak graag kans op de QNAP TS-262 NAS

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 27 december 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 28 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 4 januari 2024 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.