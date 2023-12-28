December Prijzen Parade - dag 15 Netac en DectDirect

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Netac SSD en een

Prijs 1 - Netac geeft vandaag een NV7000 4TB SSD weg

De Netac NV7000 M.2 NVMe SSD maakt gebruik van een ultrasnelle PCIe Gen4*4-interface en voldoet aan de NVMe 1.4-standaard. Met lees- en schrijfsnelheden tot respectievelijk 7200 MB/s en 6850 MB/s, is dit de beste keuze voor het upgraden van uw pc. Verkrijgbaar in capaciteit van 1TB-4TB om aan de behoeften van je systeem te voldoen. Het ondersteunt SLC-caching, wat de efficiëntie kan verbeteren, of het nu gaat om het laden van applicaties of het kopiëren van bestanden. Bovendien kan het dankzij het aluminium koellichaam voor warmteafvoer effectief afkoelen en oververhitting voorkomen.

Prijs 2 - DectDirect geeft vandaag een TP-Link EAP-660 HD Access Point weg

De TP-LINK EAP660 HD is een razendsnel access point. Het Omada Wi-Fi 6 Access Point beschikt over de nieuwste 802.11ax-technologieën zoals 1024 QAM en Long OFDM Symbol, waarmee de EAP de algehele snelheid kan verhogen tot 3550 Mbps. Daarnaast kan hij een enorme hoeveelheid draadloze clients aan (1000+), ideaal voor een drukke, veeleisende omgeving.

Netac NV7000 4TB SSD TP-Link EAP-660 HD Access Point Capaciteiten: 1TB, 2TB, 4TB Overdrachtssnelheid: 5 GHz: tot 2402 Mbps, 2.4 GHz: tot 1148 Mbps Interface: PCIe Gen4*4, NVMe 1.4 WiFi6 Afmetingen (L x B x H): 80 mm x 23,5 mm x 11,25 mm Interface: 1x 2.5 Gbps Ethernet-poort (ondersteunt IEEE802.3at PoE) PCBA-gewicht: <8 g Plafond-/wandmontage (kits worden meegeleverd) Opslagtemperatuur: -40°C~85°C Cloud access (via OC300, OC200, Omada-cloudcontroller of Omada-softwarecontroller) Bedrijfstemperatuur: 0°C~70°C Seamless roaming Schokbestendigheid: 1500G duur 0,5 ms, halve sinusgolf PoE ondersteuning MTBF: 2.000.000 uur Beveiligd gastennetwerk, voorzien van meerdere verificatiemogelijkheden Garantie: 5 jaar Geïntegreerd in Omada SDN

December Prijzen Parade - dag 15 Netac Poll Ja, ik maak graag kans op een Netac NV7000 4TB SSD

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

December Prijzen Parade - dag 15 DectDirect Poll Ja, ik maak graag kans op een TP-Link EAP-660 HD Access Point

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 28 december 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 29 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 5 januari 2024 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.