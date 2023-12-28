December Prijzen Parade - dag 15 Netac en DectDirect

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!
Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Netac SSD en een
Prijs 1 - Netac geeft vandaag een NV7000 4TB SSD weg
De Netac NV7000 M.2 NVMe SSD maakt gebruik van een ultrasnelle PCIe Gen4*4-interface en voldoet aan de NVMe 1.4-standaard. Met lees- en schrijfsnelheden tot respectievelijk 7200 MB/s en 6850 MB/s, is dit de beste keuze voor het upgraden van uw pc. Verkrijgbaar in capaciteit van 1TB-4TB om aan de behoeften van je systeem te voldoen. Het ondersteunt SLC-caching, wat de efficiëntie kan verbeteren, of het nu gaat om het laden van applicaties of het kopiëren van bestanden. Bovendien kan het dankzij het aluminium koellichaam voor warmteafvoer effectief afkoelen en oververhitting voorkomen.
Prijs 2 - DectDirect geeft vandaag een TP-Link EAP-660 HD Access Point weg
De TP-LINK EAP660 HD is een razendsnel access point. Het Omada Wi-Fi 6 Access Point beschikt over de nieuwste 802.11ax-technologieën zoals 1024 QAM en Long OFDM Symbol, waarmee de EAP de algehele snelheid kan verhogen tot 3550 Mbps. Daarnaast kan hij een enorme hoeveelheid draadloze clients aan (1000+), ideaal voor een drukke, veeleisende omgeving.
|Netac NV7000 4TB SSD
|TP-Link EAP-660 HD Access Point
|Capaciteiten: 1TB, 2TB, 4TB
|Overdrachtssnelheid: 5 GHz: tot 2402 Mbps, 2.4 GHz: tot 1148 Mbps
|Interface: PCIe Gen4*4, NVMe 1.4
|WiFi6
|Afmetingen (L x B x H): 80 mm x 23,5 mm x 11,25 mm
|Interface: 1x 2.5 Gbps Ethernet-poort (ondersteunt IEEE802.3at PoE)
|PCBA-gewicht: <8 g
|Plafond-/wandmontage (kits worden meegeleverd)
|Opslagtemperatuur: -40°C~85°C
|Cloud access (via OC300, OC200, Omada-cloudcontroller of Omada-softwarecontroller)
|Bedrijfstemperatuur: 0°C~70°C
|Seamless roaming
|Schokbestendigheid: 1500G duur 0,5 ms, halve sinusgolf
|PoE ondersteuning
|MTBF: 2.000.000 uur
|Beveiligd gastennetwerk, voorzien van meerdere verificatiemogelijkheden
|Garantie: 5 jaar
|Geïntegreerd in Omada SDN
December Prijzen Parade - dag 15 Netac
December Prijzen Parade - dag 15 DectDirect
Voorwaarden
- Je Tweakers-account moet voor 28 december 2023 geactiveerd zijn.
- Meedoen kan tot 29 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
- Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
- Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
- Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
- Winnaar krijgt uiterlijk 5 januari 2024 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
- Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
- Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
- Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
- Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
- Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
- Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
- Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Netac, DectDirect en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].