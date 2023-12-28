Door Tweakers Partners

Feedback • 28-12-2023 08:00 110

December Prijzen Parade - dag 15 Netac en DectDirect

28-12-2023 • 08:00

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Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken!

netac

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Netac SSD en een

Prijs 1 - Netac geeft vandaag een NV7000 4TB SSD weg

De Netac NV7000 M.2 NVMe SSD maakt gebruik van een ultrasnelle PCIe Gen4*4-interface en voldoet aan de NVMe 1.4-standaard. Met lees- en schrijfsnelheden tot respectievelijk 7200 MB/s en 6850 MB/s, is dit de beste keuze voor het upgraden van uw pc. Verkrijgbaar in capaciteit van 1TB-4TB om aan de behoeften van je systeem te voldoen. Het ondersteunt SLC-caching, wat de efficiëntie kan verbeteren, of het nu gaat om het laden van applicaties of het kopiëren van bestanden. Bovendien kan het dankzij het aluminium koellichaam voor warmteafvoer effectief afkoelen en oververhitting voorkomen.

Prijs 2 - DectDirect geeft vandaag een TP-Link EAP-660 HD Access Point weg

De TP-LINK EAP660 HD is een razendsnel access point. Het Omada Wi-Fi 6 Access Point beschikt over de nieuwste 802.11ax-technologieën zoals 1024 QAM en Long OFDM Symbol, waarmee de EAP de algehele snelheid kan verhogen tot 3550 Mbps. Daarnaast kan hij een enorme hoeveelheid draadloze clients aan (1000+), ideaal voor een drukke, veeleisende omgeving.

Netac NV7000 4TB SSD TP-Link EAP-660 HD Access Point
Capaciteiten: 1TB, 2TB, 4TB Overdrachtssnelheid: 5 GHz: tot 2402 Mbps, 2.4 GHz: tot 1148 Mbps
Interface: PCIe Gen4*4, NVMe 1.4 WiFi6
Afmetingen (L x B x H): 80 mm x 23,5 mm x 11,25 mm Interface: 1x 2.5 Gbps Ethernet-poort (ondersteunt IEEE802.3at PoE)
PCBA-gewicht: <8 g Plafond-/wandmontage (kits worden meegeleverd)
Opslagtemperatuur: -40°C~85°C Cloud access (via OC300, OC200, Omada-cloudcontroller of Omada-softwarecontroller)
Bedrijfstemperatuur: 0°C~70°C Seamless roaming
Schokbestendigheid: 1500G duur 0,5 ms, halve sinusgolf PoE ondersteuning
MTBF: 2.000.000 uur Beveiligd gastennetwerk, voorzien van meerdere verificatiemogelijkheden
Garantie: 5 jaar Geïntegreerd in Omada SDN

DPP Pricewatch Button

DPP Pricewatch Button

December Prijzen Parade - dag 15 Netac

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December Prijzen Parade - dag 15 DectDirect

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Voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 28 december 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 29 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 5 januari 2024 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
  • Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

DPP footer

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Netac, DectDirect en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Netac NV7000

vanaf € 184,99

Alles over dit product

TP-Link EAP660 HD

vanaf € 199,99

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Accesspoints Interne ssd's Netac TP-Link

Reacties (110)

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wildhagen 28 december 2023 08:02
Beide weer mooie prijzen. Ik moet eerlijk zeggen dat de merk-naam 'Netac' me niets zegt, en ik de kwaliteit dus ook niet ken, maar ik doe toch weer mee voor de prijzen. Let it come :)
Gizz @wildhagen28 december 2023 08:16
De SSD die wordt weggegeven is ook welgeteld bij 1 obscure webshop (beoordeeld met gemiddeld 1 ster na 4 reviews..) beschikbaar. In die zin gekke reclame als je buiten de prijzen valt en het product zelf wil kopen maar dat nergens op een normale manier kan doen.

Maar misschien is dit een merk dat net de Nederlandse markt betreedt en zijn hun producten binnenkort goed beschikbaar en werken ze met deze prijs alvast aan hun naamsbekendheid.

Wie weet hoe het zit mag het zeggen :)

Edit: Netac heeft blijkbaar een 'winkel' binnen Amazon waar de SSD ook te koop is (en voor een veel lagere prijs dan de vage winkel in de pricewatch). Maar die prijzen van hun Amazon-winkeltje staan bij geen enkel Netac-product in de pricewatch gekoppeld, dat is wel een beetje suf als je reclame maakt voor je product op t.net :)

[Reactie gewijzigd door Gizz op 23 juli 2024 20:07]

slane147129 @Gizz28 december 2023 13:04
Is die Amazon link die je post nu een affiliate link?
Gizz @slane14712928 december 2023 13:19
Nee, dit is wat de Amazon-app als linkje gaf toen ik vanochtend op mijn telefoon op 'share' drukte bij dit product.
djwice @Gizz28 december 2023 18:05
Een directe link naar het product, zonder dat Amazon het aan jou relateerd:

https://www.amazon.nl/dp/B0CFY1JSBL/

B0CFY1JSBL is de ASIN.

De ASIN vind je onder Productgegevens > Technische gegevens > ASIN.
Dit werkt zo voor alle producten op Amazon.


Voor de Front enders:
#productDetails_techSpec_section_1 achter de URL laat je binnen de pagina direct springen naar de HTML-tag met deze waarde in het ID-attribute. Dit werkt op alle websites waar in de HTML een ID-attribute gebruikt wordt. Dit werkt al zo sinds 1998.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 20:07]

lenwar @Gizz28 december 2023 08:21
Er staat in het artikel dat het in samenwerking is met Netac (dus direct met de fabrikant). Niet met die ene webwinkel 😊
Gizz @lenwar28 december 2023 08:28
Ik zeg ook niet dat dit reclame is van die specifieke webwinkel.

Mijn punt is dat het ietwat vreemd is om als fabrikant reclame te maken voor je merk op tweakers.net, als vervolgens je producten op geen enkele wijze via de pricewatch bij een betrouwbare winkel te koop zijn. En elke link naar de Netac-store op Amazon ontbreekt :p

Mijn initiële reactie ging al direct over de beweegredenen van de fabrikant, niet over die van een (duidelijk niet bij deze actie betrokken) webshop.

[Reactie gewijzigd door Gizz op 23 juli 2024 20:07]

jelinb @wildhagen28 december 2023 09:08
Inderdaad ook onbekend met Netac, dus ook de twijfels over de kwaliteit. Maar een leuke kans om hem te testen.
JDx @jelinb28 december 2023 12:07
Ik zou 4TB aan data niet op een SSD zetten waar je twijfels over hebt of om even te testen.
jelinb @JDx28 december 2023 13:24
Nee uiteraard, niet voor belangrijke bestanden. Maar ik gebruik nog een oude HDD van 8tb, waar wat grote bestanden opstaan, die ik eens in de zoveel tijd gebruik. Ik merk dat deze wel wat traag is en sommige bestanden kan ik dan overzetten naar deze SSD bijvoorbeeld. Blijven uiteraard ook behouden op de vertrouwde HDD.
henk717 @JDx28 december 2023 15:56
In mijn geval zou het niet uit maken en wordt het gewoon de systeem schijf. Alle belangrijke data staat bij mij op een externe schijf en ik herinstalleer meerdere keren per jaar. Dus als die crasht geen verlies, maar heb ik lokaal op die schijf wel veel plek voor AI modellen.
dutchnltweaker @wildhagen28 december 2023 08:29
https://en.wikipedia.org/wiki/Netac_Technology bestaat sinds 1999. Maar hier inderdaad nog niet echt bekend.
JDx @dutchnltweaker28 december 2023 09:10
Misschien is het net als Gainward, Palit en PNY bij videokaarten, hier wat minder bekend, maar in andere landen staan ze vaak wel goed bekend. Wat een boer niet kent ;)
Jeroen73 @wildhagen28 december 2023 08:13
HWI heeft in de laatste dagen van hun bestaan nog een review vna de Netac NV7000-t 2TB: leuk ding.
Pat-Juh @wildhagen28 december 2023 18:09
Mij ook niet maar deze zou heel goed mijn oude SSD is aan vervanging toe, die heeft nog 20% levensduur. de specs zien er goed uit. Ik test hem graag voor Tweakers ;).
bauke1984 28 december 2023 08:36
Ik zag de ssd link staan en dacht 4tb voor 💯 euro.. bleek t om 1TB te gaan 🤓😂🤣😂🤣😂. Wilde hem al kopen voor die prijs. 😎
Lagonas @bauke198428 december 2023 12:27
Ik zou persoonlijk een 4TB NVME niet kopen als die inderdaad 100 euro was..Voor die prijs kan het niet veel soeps zijn :X
klaasZ58 28 december 2023 08:01
de 4Tb kan ik goed gebruiker, access point mag iemand anders 😀
AiR60 28 december 2023 08:03
Leuke prijzen :)
shredder 28 december 2023 08:06
Mooie prijzen, met name die 4TB SSD. Die kan ik goed gebruiken :)
Pepper92 28 december 2023 08:08
Toffe prijzen weer! Zou super zijn om 1 van m’n TP-link AP’s te kunnen vervangen voor deze!
MrPompidom 28 december 2023 08:08
Mooie prijzen. Veel succes allemaal.
mooksmook 28 december 2023 08:09
Ja graag!! mooie cadeaus _/-\o_
Eileen 28 december 2023 08:10
Die 4TB :)
bikkel007 28 december 2023 08:10
Netac NV7000 4TB SSD is een erg mooie prijs.

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