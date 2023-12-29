December Prijzen Parade - Dag 16: Intel en iiyama

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie techcadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw techproduct en wil je als trouw communitylid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken.

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Intel-cpu en een monitor van iiyama.

Prijs 1 - Intel geeft vandaag een 12e generatie Core i5-12400 CPU weg

De 12ᵉ generatie Intel® Core™ i5-12400 desktop processor geeft je de prestaties waarbij gamen op de eerste plaats staat. De hybride Intel® prestatiearchitectuur integreert twee corefamilies in één CPU, waardoor je games altijd vloeiend blijven lopen. De nieuwe processorarchitectuur is ook compatibel met de nieuwste platforminnovaties zoals PCIe Gen 5, DDR5, Thunderbolt™ 4 en Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) zodat je pc op alle vlakken beter presteert. Tot 4,4 GHz max. kloksnelheid 6 cores en 12 threads.

Prijs 2 - iiyama geeft vandaag een G-Master GB2770QSU Red Eagle gaming monitor weg

Game in de hoogste versnelling met de 27” Iiyama G-Master GB2770QSU Red Eagle gaming monitor. Met een 0.5ms MPRT-reactietijd, 165Hz verversingssnelheid en FreeSync Premium Pro speel je high-end games met vloeiende beelden. Dankzij het Fast IPS paneel met WQHD-resolutie zie je deze beelden even scherp vanuit iedere kijkhoek en met 400cd/m² helderheid ervaar je levensechte kleuren. Neem een voorsprong op je tegenstanders met de Black Tuner technologie en pas de helderheid en donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwrijke omgevingen. Met de in hoogte verstelbare voet pas je de schermpositie eenvoudig aan voor alle comfort tijdens marathon gamesessies.

Intel Core i5-12400 CPU iiyama G-Master GB2770QSU Red Eagle Totale Cores: 6 FAST IPS (0.5ms MPRT & 165Hz refresh rate) Aantal Performance Cores: 6 Freesync™ Premium Pro-technologie Totale Threads: 12 WQHD (2560x1440) resolutie Max Turbo Frequency: 4.40 GHz 400cd/m² paneel helderheid Performance-core Max Turbo Frequency: 4.40 GHz HDR400 Performance-core Basis Frequency: 2.50 GHz Black Tuner Function Cache: 18 MB Intel® Smart Cache 15cm in hoogte verstelbare voet (+pivot) Totale L2 Cache: 7.5 MB Voorgedefiniëerde gaming modes Processor Basis Power: 65 W Speakers en headphones connector Maximum Turbo Power: 117 W

December Prijzen Parade - dag 16 Intel Poll Ja, ik maak graag kans op de Intel Core i5-12400 CPU

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

December Prijzen Parade - dag 16 iiyama Poll Ja, ik maak graag kans op de iiyama G-Master GB2770QSU Red Eagle

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 29 december 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 30 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 5 januari 2024 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.