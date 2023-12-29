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Feedback • 29-12-2023 08:00 186

December Prijzen Parade - Dag 16: Intel en iiyama

29-12-2023 • 08:00

186

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie techcadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw techproduct en wil je als trouw communitylid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers. Laten we er met zijn allen geweldige feestweken van maken.

Intel

Vandaag maak je zelfs kans op twee prijzen, namelijk een Intel-cpu en een monitor van iiyama.

Prijs 1 - Intel geeft vandaag een 12e generatie Core i5-12400 CPU weg

De 12ᵉ generatie Intel® Core™ i5-12400 desktop processor geeft je de prestaties waarbij gamen op de eerste plaats staat. De hybride Intel® prestatiearchitectuur integreert twee corefamilies in één CPU, waardoor je games altijd vloeiend blijven lopen. De nieuwe processorarchitectuur is ook compatibel met de nieuwste platforminnovaties zoals PCIe Gen 5, DDR5, Thunderbolt™ 4 en Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) zodat je pc op alle vlakken beter presteert. Tot 4,4 GHz max. kloksnelheid 6 cores en 12 threads.

Prijs 2 - iiyama geeft vandaag een G-Master GB2770QSU Red Eagle gaming monitor weg

Game in de hoogste versnelling met de 27” Iiyama G-Master GB2770QSU Red Eagle gaming monitor. Met een 0.5ms MPRT-reactietijd, 165Hz verversingssnelheid en FreeSync Premium Pro speel je high-end games met vloeiende beelden. Dankzij het Fast IPS paneel met WQHD-resolutie zie je deze beelden even scherp vanuit iedere kijkhoek en met 400cd/m² helderheid ervaar je levensechte kleuren. Neem een voorsprong op je tegenstanders met de Black Tuner technologie en pas de helderheid en donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwrijke omgevingen. Met de in hoogte verstelbare voet pas je de schermpositie eenvoudig aan voor alle comfort tijdens marathon gamesessies.

Intel Core i5-12400 CPU iiyama G-Master GB2770QSU Red Eagle
Totale Cores: 6 FAST IPS (0.5ms MPRT & 165Hz refresh rate)
Aantal Performance Cores: 6

Freesync™ Premium Pro-technologie
Totale Threads: 12 WQHD (2560x1440) resolutie
Max Turbo Frequency: 4.40 GHz 400cd/m² paneel helderheid
Performance-core Max Turbo Frequency: 4.40 GHz HDR400
Performance-core Basis Frequency: 2.50 GHz Black Tuner Function
Cache: 18 MB Intel® Smart Cache 15cm in hoogte verstelbare voet (+pivot)
Totale L2 Cache: 7.5 MB Voorgedefiniëerde gaming modes
Processor Basis Power: 65 W Speakers en headphones connector
Maximum Turbo Power: 117 W

DPP Pricewatch Button

DPP Pricewatch Button

December Prijzen Parade - dag 16 Intel

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December Prijzen Parade - dag 16 iiyama

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Voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 29 december 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 30 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 5 januari 2024 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
  • Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

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Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Intel, iiyama en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Intel Core i5-12400

vanaf € 163,35

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Iiyama G-Master GB2770QSU-B5

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Processors Monitors Iiyama Intel Core i5 G-Master

Reacties (186)

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harley 29 december 2023 08:04
Die geweldige iiyama zou een mooie vervanger zijn voor mijn 13 jaar oude 21" samsung
Heb nu noodgedwongen mijn gamepc op de tv aangesloten want de monitor kan het niet aan :(

De processor gun ik graag iemand anders, heb zelf al een mooie gamepc met AMD samengesteld dit jaar.

[Reactie gewijzigd door harley op 24 juli 2024 15:20]

DeeD2k2 @harley29 december 2023 08:39
Join the club. ;) Mijn Syncmaster 215TW doet het nog steeds, maar wat meer digitale ruimte zou heel welkom zijn. :)
harley @DeeD2k229 december 2023 09:04
Heb even teruggekeken maar 8 Januari wordt de monitor alweer 14 jaar oud :D
Samsung P2250.
Helaas is de TV ( LG 60PH6608 plasma) niet heel veel jonger met 11 jaar oud in april, dus ook die kan niet alles wat de pc wel kan.

[Reactie gewijzigd door harley op 24 juli 2024 15:20]

lordawesome @harley29 december 2023 09:47
Monitoren gaan vaak lang mee. Wat dat betreft is dure monitor misschien toch niet zo duur.
harley @lordawesome29 december 2023 10:37
Heb ook nooit gezegd dat de monitor duur is/was.
Maar tot recent nooit de noodzakelijkheid gehad om de monitor te vervangen.

Na het bouwen van de Gamepc en tijdens het aansluiten kwam ik er pas achter hoe oud mijn monitor is aangezien die nog niet eens een HDMI/displayport ingang heeft. Moest speciaal een verloopkabel van displayport/dvi kopen om mijn videokaart op de monitor werkend te krijgen. en dan nog werkt het niet optimaal. Had ik ook niet bij stilgestaan om te controleren of de pc wel op mijn monitor paste.

Dus voor nu met HDMI op de TV aangesloten, die ook maar 50Hz kan. En dat resulteert in dat ik de gamepc veel te weinig gebruik omdat de TV voor andere zaken wordt gebruikt.

[Reactie gewijzigd door harley op 24 juli 2024 15:20]

MsG @harley29 december 2023 11:24
Het videosignaal van een dvi-aansluiting is signaaltechnisch exact hetzelfde als hdmi, alleen heb je geen geluid via het medium. Het zou visueel niet slechter moeten zijn dan hdmi.
harley @MsG29 december 2023 11:45
Klopt, en dat weet ik ook, maar toch wil die niet goed aansturen. Zal wel aan de leeftijd liggen.
RSpliet @harley29 december 2023 19:10
Ik hoop natuurlijk van harte dat je wint ;-) Maar mocht je dit verder willen debuggen: het kan zijn dat het verloopje niet lekker is. Een van de meest voorkomende problemen met dit soort verloopjes is dat de DDC lijnen storen of niet zijn aangesloten. Dat zijn datalijnen waarover onder andere de monitor aan de GPU (driver) vertelt welke resoluties worden ondersteunt op welke verversingssnelheid, en met welke klok die moet worden aangestuurd (EDID). De symptomen zijn dan dat je besturingssysteem alleen een paar "standaardresoluties" aanbiedt en niet de maximale resolutie/snelheid van de monitor.
harley @RSpliet29 december 2023 19:37
Dubbel, bedankt. Heb het met drie kabels geprobeerd, 1 nameless van allekabels. 1x van belkin en 1x van Hama. alledrie echt kabels dus geen verloopstukje. Er zal vast een oplossing zijn maar heb hem nog niet gevonden ( en weinig zin meer in haha)
loki504 @harley29 december 2023 11:23
Ik heb voor 30 euro 2 1080p 75hz HDMI monitoren gehaald voor mij en mijn zoontje zijn ook iets van 10 jaar oud maar werken nog prima😁
SpazzII @lordawesome29 december 2023 09:57
De monitor zelf gaat wel lang mee, maar de wensen veranderen. Dat een monitor nog functioneert betekent niet automatisch dat die nog voldoet.
DeeD2k2 @SpazzII29 december 2023 11:18
Kan je dit aan mijn vriendin uitleggen? :D
Aapenootjes @harley29 december 2023 15:00
Word het een wedstrijdje? Mijn Samsung 244T is al een jaar of 18 oud O-)

Al twee keer wat condensators moeten vervangen. Dat is een bekend euveltje met apparatuur uit die tijd, met name bij Samsung. De eerste keer wist ik nog niet welke caps ik precies moest hebben, dus die gingen na een jaar of 5 ook weer stuk 8)7

Een Samsung 245B+ van 16 jaar oud heb ik nog niet kunnen reanimeren. Ik vrees dat daar wat meer onderdelen van de voeding dood zijn. Gezien de waarde het repareren nauwelijks waard helaas, wat ik eigenlijk ook weer zonde vind.
Puch-Maxi @Aapenootjes30 december 2023 00:05
Mijn Samsung SyncMaster 225BW (januari 2008) doet het ook nog :). Daar heb ik ook een keer de caps van moeten vervangen, want die stonden bol.
Tirinium @DeeD2k229 december 2023 10:13
Heeft die niet nog een video in poort? Gewoon een oude spelcomputer aanhangen dan en een nieuwe 1440p monitor voor de pc.
DeeD2k2 @Tirinium29 december 2023 11:19
Klopt. Daarvoor wil ik graag die speakerset winnen waar we eerder deze weken kans op maakten ;)
Memori @harley29 december 2023 16:19
Zelf heb ik de Iiyama G-Master G2470HSU-B1 en het zijn ongelooflijke goede schermen voor z'n prijs. Hier is mijn short review ervan. Kans is groot dat mijn volgende scherm (vervanger van mijn 27" hoofdscherm) ook een Iiyama gaat worden.
Nicked @Memori29 december 2023 23:39
Ja ik zat me al te verbazen. Heb een vergelijkbare monitor als die Iiyama die hier weggegeven wordt, maar ik heb daar toen zeker het tweevoudige voor uitgegeven. Heerlijk hoe technologie zich ontwikkelt en prijzen (meestal) zakken.
Hoge resolutie + hoge framerate kan ik iedereen alleen maar aanraden. Mooie actie dus, hoop dat iemand er flink plezier aan beleeft!
Mschamp 29 december 2023 08:12
Heel mooie prijzen dit jaar
Jimmy Lancaster @Mschamp29 december 2023 08:59
Inderdaad! Vrijwel elke dag nuttige of gewoon gave prijzen!
Frappuccino @Mschamp29 december 2023 10:06
Yep, ze hebben niet allemaal mijn interesse maar mooie prijzen zijn het zeker.
Marcbr 29 december 2023 08:51
Snap iets niet, je kan het wel aanvinken maar niet op een optie van versturen of zoiets drukken, hoe werkt dit?
Nino0o @Marcbr29 december 2023 09:14
Keuze word automatisch opgeslagen
Duumke @Marcbr29 december 2023 09:18
Aanvinken is voldoende. Wordt direct opgeslagen (ook als je je keuze aanpast).
beeldbuijs @Marcbr29 december 2023 14:34
Veel mensen vragen zich dit af. Dit bewijst maar weer eens hoe belangrijk een duidelijke user interface is, maar minstens zo belangrijk is, hoe mensen verwachten dat hij werkt ;)
RoestVrijStaal 29 december 2023 09:44
Vanwege de "kwantiteit over kwaliteit"-houding van Intel waardoor Spectre, Meltdown, exploits in IME, etc. etc. mogelijk werden, gun ik de Intel CPU aan een medetweaker.

Voor de iiyama beeldscherm wil ik wel een gokje wagen. Best humor dat er zoveel foto's in de Pricewatch pagina zijn maar geen van de zij- en achterkant(en) om te zien waar de aansluitingen zitten.

Succes allemaal :)
MrMonkE @RoestVrijStaal29 december 2023 17:20
En ze allemaal draadloos zijn! Geen stekkers, bij gegoten stekkers knippen de marketing boys ze zelfs van de producten af. In de edit of met een schaar voor ze de foto nemen :+
Sir Shivan 29 december 2023 11:49
Helaas lijkt mijn Dell 27"dell uit 2009 de geest te hebben gegeven. Vooral vervelend omdat deze de heerlijke ,en niet echt meer gebruikelijke, resolutie heeft van 1920x1200 ( 16:10 ). We zullen het wel zien.
The_Doman @Sir Shivan29 december 2023 13:48
Inderdaad, 16:10 is zoveel prettiger voor productief desktop gebruik.
Ik snap ook niet waarom er niet veel meer 16:10 aanbod is in de hogere resoluties 2K/4K zoals een oude 2560 x 1600 HP ZR30w hier.
Hermanju 29 december 2023 09:03
Het is mijn verjaardag vandaag dus dit zou een prachtig cadeau zijn.
Rmaxx @Hermanju29 december 2023 13:21
Gefeliciteerd! Zal voor je duimen (sorry ook voor mezelf )
darkvader @Hermanju29 december 2023 09:15
Het is je van harte gegund.
Termy 29 december 2023 08:33
Met alle respect: waarom geeft intel een midrange 2-jaar oude CPU weg? Hebben ze voorraad om te dumpen? Als je bedenkt dat dit marketing moet zijn vind ik dit een bizarre keuze.

Ik snap dat de teksten door de fabrikanten zijn geschreven maar ik kan ook niet anders dan met m'n ogen rollen als ik lees dat een 165 Hz LCD "gamen in de hoogste versnelling is".

Begrijp me niet verkeerd, ik vind het tof dat deze prijzendagen er zijn en heb ook zeker bij een paar aangegeven geïnteresseerd te zijn, maar sommige vind ik qua marketing gewoon zwak. Voor een dubbeltje op de 1e rij.
Houtenklaas @Termy29 december 2023 11:58
Ik wandel altijd een generatie of 4 achter, ik zou er bijzonder blij mee zijn, zomaar van een "8" naar een "12" qua generatie ... Niet iedereen doet aan 3D CAD tekenen thuis. En voor gamen is een GPU belangrijker.Ik vermoed dat voor minstens 80% van de doorsnee gebruikers dit een enorme stap voorwaarts is.
MoonRaven @Termy29 december 2023 12:05
Ik zit hierdoor ook even te twijfelen. Het is sneller dan de 2700X die ik nu heb, maar ik weet niet of ik hier een nieuwe MOBO voor zou kopen.

Aan de andere kant ken ik wel iemand die ik er blij mee kan maken.
Aapenootjes @Termy29 december 2023 14:44
Ik erger mij ook wel een beetje aan de marketingpraat bij deze acties/advertenties. Doet er niet aan af dat ik het in de basis een leuke actie vind.

Vermoedelijk is er gewoon niet heel veel tijd in gestoken om de tekst wat meer aan te passen op het publiek van tweakers.net. Hier kun je wellicht beter de harde kenmerken geven. Maar het schrijven van een op maat gemaakte tekst is dan misschien duurder dan de hele actie hun nu kost. Gelukkig zijn ze bij deze twee producten wel makkelijk te vinden via de pricewatch link.

De CPU laat ik ook aan mij voorbij gaan. Niet echt interessant om de rest van de toebehoren voor aan te schaffen, wel leuk voor iemand die al een geschikt moederbord gebruikt.

De monitor kan ik goed gebruiken. Toegegeven, dat is dan als vervanging van mijn >15 jaar oude secondaire monitor. Maar daar zou hij perfect voor zijn.

[Reactie gewijzigd door Aapenootjes op 24 juli 2024 15:20]

qithoro @Termy29 december 2023 15:39
Ik vind het niet erg. Hoeft voor mij niet de nieuwste te zijn. Ligt er natuurlijk ook aan waarvoor je deze gaat gebruiken. Games of gewoon alledaagse dingen. Hoef niet voor een dubbeltje op de 1e rij mag ook ergens in het midden :-)
Pathogen @Termy29 december 2023 10:03
Waarschijnlijk begrijp ik je wel verkeerd, maar dit komt gewoon ondankbaar, verwend en arrogant over.
Termy @Pathogen29 december 2023 10:49
Je snapt dat dit een reclamecampagne van de fabrikanten is, toch? Het doel is om hun merk te promoten en het beeld te creëren dat ze tof zijn en toegang te krijgen tot het publiek van Tweakers. Vind je het werkelijk een topactie dat intel oude voorraad dumpt voor browniepoints?

Als deze mening me arrogant, ondankbaar en verwend maakt: lol.
Pathogen @Termy29 december 2023 11:32
De TP-link access point van een aantal dagen terug komt uit 2020, daar staan enkel positieve reacties onder. Dus het kan prima!

Maar nee, je mening zelf maakt je niet ondankbaar. Dat je het nodig vindt die mening te spuien bij een weggeefactie wel.
Cid Highwind @Pathogen29 december 2023 13:53
Is er dan een reden waarom dat access point achterhaald zou zijn? Qua specs ziet hij er namelijk nog up to date uit. Is tevens multi-inzetbaar: Hij kan als versterker werken, of juist als ontvanger (en doorgeef via UTP).

De processor is inmiddels twee generaties oud en was bovendien nooit het topmodel, maar juist het volumemodel. Eigenlijk is het alleen een interessante processor mocht je ooit een systeem gebouwd hebben op basis van een i3 van die generatie, zodat je er een upgrade van kunt maken. Of wellicht dan een budget systeem voor iemand met niet al te hoge eisen qua toekomstgerichtheid en upgrademogelijkheden.

In overige scenarios is het een beetje een gegeven paard met een kunstgebit.
Terrestrial @Pathogen29 december 2023 10:46
Nee hij heeft gelijk, Intel kan ook makkelijk een 14th gen cpu weggeven, Waarom iets wat al 2 jaar oud is.? Niet dat het perse slecht is ofzo. Maar juist als je een pc samen stelt zullen de meeste tweakers toch voor een current gen intel CPU gaan en niet eentje van 2 generaties terug. Dat doen vooral mensen die er of weinig kijk op hebben of het weinig interesseert.
Houtenklaas @Terrestrial29 december 2023 12:05
@Pathogen heeft gewoon gelijk. Er wordt iets gratis weggegeven, maar dan wordt er geklaagd waarom het niet het nieuwste model is. Dat is gewoon ondankbaar, ze hadden ook niets kunnen weggeven. Wat is het volgende? Dat Intel er ook best 100 kan weggeven? Gewoon "dankjewel" zeggen, knikken en achteruit weglopen.
Terrestrial @Houtenklaas29 december 2023 14:41
Ik zie dat toch heel anders, ze hoeven idd niks weg te geven, maar ze maken daarmee ook reclame voor zichzelf en dat kost ze normaal ook geld. Dan is het dus verstandig de latest and the greatest te geven, en niet iets wat eigenlijk al verouderd is, want anders wordt het misschien wel als slechte reclame beschouwd.

Ik heb nergens gezegd dat ze er 100 moeten weggeven, dat maak jij er van en nee dat is ook niet hetzelfde.
wjwubs 29 december 2023 08:02
Leuke prijzen weer! Succes allemaal!
Kevinp @wjwubs29 december 2023 08:41
Leuk ja, maar een processor vorige generatie waarbij je maar net een mobo moet hebben. Dan heb ik liever een paar prijzen minder en een complete PC ofzo.

Ik vrees namelijk dat de meeste egoistisch zijn en toch op ja klikken en dat de kans dat deze prijs gebruikt wordt erg klein is.
DrPoncho @Kevinp29 december 2023 09:02
De kans kan je al als 0 beschouwen. En het is van hen net zozeer egoïstisch als van jou. Je laat het klinken alsof je door hen een nieuwe pc misloopt.
Kevinp @DrPoncho29 december 2023 09:23
Nee ik bedoel dat niet, ik ze graag dat dingen ook gebruikt worden ipv in de prullenbak belanden.

Dus een leuke mid range PC voor iemand is wat mij betreft iig nog iets van een nuttige toevoeging.
Blokker_1999 @Kevinp29 december 2023 09:39
Prullenbak? Nee hoor, gewoon V&A
Chris.nl @Kevinp29 december 2023 09:33
Niet alle gemiste kansen zijn een verlies.
gladius1983 @Chris.nl29 december 2023 15:37
Dat kan op een tegeltje haha
Houtenklaas @Kevinp29 december 2023 12:11
Zoveel zielen, zoveel wensen. Een complete PC heb ik weer niets aan gezien wat specifieke wensen, een CPU weer wel. En inderdaad past deze 12e generatie keurig op mijn bestaande MoBo van de server, dus laat maar komen :)
Rmaxx @Kevinp29 december 2023 13:16
Nee hoor, ik heb hem niet nodig dus ik heb netjes op nee geklikt. Denk dat de meeste tweakers niet op ja klikken wanneer ze het niet willen winnen, (of het idd van plan zijn weg geven of verkopen, maar dat mag toch??.)
maontje 29 december 2023 08:01
Beide zijn weer mooie prijzen succes allemaal
wildhagen 29 december 2023 08:02
Zo hé, het blijft maar mooie prijzen regenen, lekker!

De CPU laat ik dit keer aan andere over, daar ik zelf al een andere CPU heb die nog uitstekend voldoet. Dan maakt een ander meer kans :)

In de monitor ben ik zeker geinteresseerd als tweede monitor naast mijn huidige, dus laat maar komen!

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