December Prijzen Parade - Dag 17: ACT en Patriot

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie techcadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw techproduct en wil je als trouw communitylid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers.

Hiermee komt de December Prijzen Parade voor dit jaar tot een einde. We willen jullie bedanken voor jullie deelname, aanmeldingen en reacties. We hopen dat de winnaars blij zijn met de cadeau's en dat de Prijzen Parade de feestdagen nog nét wat specialer heeft gemaakt. Tot volgend jaar!

Vandaag maak je kans op twee prijzen, namelijk een ACT AC7041 USB-C dock en Patriot Memory Viper Extreme geheugenkit.

Prijs 1 - ACT geeft vandaag een AC7041 USB-C Multiport Dock weg

Mis je net die ene handige poort op je laptop? De AC7041 multiport dock is de redder in nood! Door slechts één USB-C-kabel aan te sluiten transformeert dit 7-in-1 dockingstation je laptop in een volwaardig werkstation. Je laptop wordt uitgebreid met een 4K HDMI-aansluiting, een handige USB-hub, SD- en micro SD-kaartlezers, en een Gigabit Ethernetpoort. Bovendien kun je de originele USB-C-stroomadapter van je laptop aansluiten op de USB-C Power Delivery pass-through-poort. Met z’n aluminium behuizing is de multiport dock een stijlvolle toevoeging voor je laptop.

Prijs 2 - Patriot geeft vandaag 32GB Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K geheugenkit weg

Dit product maakte een opmerkelijke impact in de technologie-industrie en verdiende prestigieuze onderscheidingen zoals de FunkyKit Editor’s Choice Award, Techpowerup Editor’s Choice Award, TweakTown Editor’s Choice Award, European Hardware Awards 2023 Finalist en Overclockers.com “Approved” Top Rating. Deze lofbetuigingen vormen een bewijs van de uitzonderlijke prestaties van de Viper Xtreme 5 DDR5 en zetten een nieuwe standaard voor gaming- en computerervaringen.

ACT AC7041 USB-C Multiport Dock Patriot Viper Extreme 5 PVXR532G80C38K 32GB USB-C aansluiting Viper Xtreme 5 RGB DDR5 8000MT/s 32GB (16GB x 2) kit USB-versie: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Hoogwaardige IC: Geselecteerd voor de beste overklokmogelijkheden Maximale resolutie: 4K@30Hz Hitteschildontwerp: Aluminium hitteschild in Viper-head-stijl, betere prestaties en esthetiek voor uw Xtreme-build Aansluitingen: HDMI, RJ45, USB-A 2x, (micro-) SD-kaartlezer, USB-C PD pass-through Ontgrendelde PMIC: Ontgrendelde kracht om volledige prestaties voor XMP en hoger mogelijk te maken Power Delivery pass-through: 60W Ondersteuning voor Intel XMP 3.0 en RGB-app LAN: 1000Mbps Compatibiliteit: Getest op High End moederboden van de bekende merken Garantie: 5 jaar Limited Lifetime Warrranty

December Prijzen Parade - dag 17 - ACT Poll Ja, ik maak graag kans op de ACT AC7041 USB-C Multiport Dock

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

December Prijzen Parade - dag 17 Patriot Memory Poll Ja, ik maak graag kans op de Patriot Viper Extreme PVXR532G80C38K 32GB

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 30 december 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 31 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 5 januari 2024 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.