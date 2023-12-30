Door Tweakers Partners

Feedback • 30-12-2023 08:00 92

December Prijzen Parade - Dag 17: ACT en Patriot

30-12-2023 • 08:00

92

Voor het negende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie techcadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een groot aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw techproduct en wil je als trouw communitylid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers.

Hiermee komt de December Prijzen Parade voor dit jaar tot een einde. We willen jullie bedanken voor jullie deelname, aanmeldingen en reacties. We hopen dat de winnaars blij zijn met de cadeau's en dat de Prijzen Parade de feestdagen nog nét wat specialer heeft gemaakt. Tot volgend jaar!

Patriot3

Vandaag maak je kans op twee prijzen, namelijk een ACT AC7041 USB-C dock en Patriot Memory Viper Extreme geheugenkit.

Prijs 1 - ACT geeft vandaag een AC7041 USB-C Multiport Dock weg

Mis je net die ene handige poort op je laptop? De AC7041 multiport dock is de redder in nood! Door slechts één USB-C-kabel aan te sluiten transformeert dit 7-in-1 dockingstation je laptop in een volwaardig werkstation. Je laptop wordt uitgebreid met een 4K HDMI-aansluiting, een handige USB-hub, SD- en micro SD-kaartlezers, en een Gigabit Ethernetpoort. Bovendien kun je de originele USB-C-stroomadapter van je laptop aansluiten op de USB-C Power Delivery pass-through-poort. Met z’n aluminium behuizing is de multiport dock een stijlvolle toevoeging voor je laptop.

Prijs 2 - Patriot geeft vandaag 32GB Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K geheugenkit weg

Dit product maakte een opmerkelijke impact in de technologie-industrie en verdiende prestigieuze onderscheidingen zoals de FunkyKit Editor’s Choice Award, Techpowerup Editor’s Choice Award, TweakTown Editor’s Choice Award, European Hardware Awards 2023 Finalist en Overclockers.com “Approved” Top Rating. Deze lofbetuigingen vormen een bewijs van de uitzonderlijke prestaties van de Viper Xtreme 5 DDR5 en zetten een nieuwe standaard voor gaming- en computerervaringen.

ACT AC7041 USB-C Multiport Dock Patriot Viper Extreme 5 PVXR532G80C38K 32GB
USB-C aansluiting Viper Xtreme 5 RGB DDR5 8000MT/s 32GB (16GB x 2) kit
USB-versie: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Hoogwaardige IC: Geselecteerd voor de beste overklokmogelijkheden
Maximale resolutie: 4K@30Hz Hitteschildontwerp: Aluminium hitteschild in Viper-head-stijl, betere prestaties en esthetiek voor uw Xtreme-build
Aansluitingen: HDMI, RJ45, USB-A 2x, (micro-) SD-kaartlezer, USB-C PD pass-through Ontgrendelde PMIC: Ontgrendelde kracht om volledige prestaties voor XMP en hoger mogelijk te maken
Power Delivery pass-through: 60W Ondersteuning voor Intel XMP 3.0 en RGB-app
LAN: 1000Mbps Compatibiliteit: Getest op High End moederboden van de bekende merken
Garantie: 5 jaar Limited Lifetime Warrranty

DPP Pricewatch Button

DPP Pricewatch Button

December Prijzen Parade - dag 17 - ACT

Poll

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

December Prijzen Parade - dag 17 Patriot Memory

Poll

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 30 december 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 31 december 2023, 07:59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 5 januari 2024 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).
  • Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

DPP footer

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij ACT, Patriot Memory en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

Lees meer

ACT AC7041 USB-C 4K Multiport Dock met HDMI, Gigabit Ethernet, Card Reader and USB A and C

geen prijs bekend

Patriot Viper Xtreme PVXR532G80C38K

vanaf € 911,44

Alles over dit product

Dockingstations Geheugen intern ACT Patriot Viper Xtreme

Reacties (92)

-Moderatie-faq
92
92
83
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
estorino 30 december 2023 08:04
Opvallend veel topprijzen dit jaar! 👍 Dat dock zou heel handig zijn bij mijn macbook air m1! En RAM ook ‘ja’ geklikt, want het gaat toch wel jeuken om iets nieuws te gaan bouwen en mijn i7 4790K desktop te gaan vervangen…
MeltedForest @estorino30 december 2023 09:12
Geheugen is een van de goedkoopste onderdelen van je pc tegenwoordig.. 32GB DDR5 6000 kost niet eens €100.

Het setje in deze giveaway is zo duur omdat het 8000 mt/s is, maar of je daar in de praktijk heel veel van gaat merken? Ik denk het niet.
Eldunari @MeltedForest30 december 2023 09:42
Ach, als je het niks vind, mag je het ook aan mij geven.
Dat het verschil in veel taken niet zichtbaar is, betekend niet dat het geen mooie prijs is.
cem. @MeltedForest30 december 2023 10:30
Welke goedkoop DDR5 moederbord ondersteunt 8000mt/s dan?
Hardfreak @cem.30 december 2023 11:21
Geen en dan moet je ook nog eens een goeie CPU hebben. AMD is sowieso beter af met 6000mt/s en Intel is hit or miss qua memory controller.

8000mt/s daar heb je letterlijk een dik moederbord voot nodig; extra PCB lagen om die signal rate aan te kunnen.

Neemt niet weg dat je dit geheugen ook trager kan draaien met super strakke latencies.
8000mts CL36 is een latency van 9ns.
6000mts CL27 geeft ook een latency van 9ns.

Zelfde latency, zelfde goede snelheden in de meeste gevallen.
Hardfreak @MeltedForest30 december 2023 11:15
Je gaat er dagdagelijks niet veel van merken, in games mss een fps of 2 extra maar er zijn wel degelijk taken die hier gebruik van kunnen maken.

Het belangrijkste aan deze kit is dat het hynix A die chips bevat, zowat het beste wat je nu kan krijgen (naast hynix M die). Die chips kunnen én hoge frequenties aan én lage latencies aan. Dus voor AMD kan je hier waarschijnlijk 6000mt/s (de sweetspot voor AMD) aan CL26-28 doen met nog steeds strakke secundary en tertiary timings. Qua absulute latency (nanoseconden) is dat bijna de helft tov de meer JEDEC standaard latency van CL42.
Als je €500+ betaald voor een CPU wil je die niet laten wachten op een €100 DDR5 kitje met samsung chips in.

Anyway, ik zit thuis nog op DDR3 dus ik gun iemand anders hem met plezier.
batjes @MeltedForest30 december 2023 11:26
Ligt er maar aan welke games je speelt. Er zijn meer dan genoeg games die enorm profijt hebben van een Ryzen 7800X3D met zo hoog mogelijk MT geheugen.
SkyStreaker @MeltedForest30 december 2023 15:33
Ik denk het wel met een iGPU :)
SuperSonicFreak @estorino30 december 2023 10:16
Wat voor scherm(resolutie) wil je aansluiten op je MacBook?

Ik heb even naar de specs gekeken en vind het dit is een 13 uit een dozijn adapter. Ik heb een soortgelijke gekocht en doe hem met deze rede weg: het is 4K30. Resoluties lager pakte ook vaak Max 30 hertz, behalve op 1080p. Ik heb ook een m1 en 4K-scherm/tv, en heb een Satechi Pro Hub Max ter vervanging gekocht.
SirLenncelot 30 december 2023 08:03
Haha, ik hoop dat Hayte (of was het Jelle) de Dock wint :+
Finraziel @SirLenncelot30 december 2023 08:13
Ook deze past lastig achter een wandcontactdoos denk ik :+
Keypunchie @SirLenncelot30 december 2023 11:58
Helaas voor hun:
“Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname”
MrPompidom 30 december 2023 08:11
Het houd maar niet op met die mooie prijzen. Veel succes allemaal !
Blackouts @MrPompidom30 december 2023 08:54
Helaas toch wel. En ik vermoed dat dat niet heel veel dagen meer gaat duren ;)
Grrrrrene @Blackouts30 december 2023 08:58
Er staat in de tekst dat dit de laatste is, dus dat zijn inderdaad niet heel veel dagen meer :P
Soepster 30 december 2023 08:23
Als je hier "Patriot Act" van maakt is de lading opeens heel anders oO
Lord Anubis @Soepster30 december 2023 10:41
je was me voor. 'Verdraaid' zeg, nu zit er een luchtje aan die aanbiedingen.
metalmania_666 30 december 2023 09:12
Ik loot graag mee met de ACT Multidock. Het geheugenkitje gun ik iemand anders
SpazzII @metalmania_66630 december 2023 10:17
Dan kunnen we elkaar de hand schudden, jij de dock en ik het geheugen.

Had je wel gezien dat het beeld op 4k met max 30hz gaat? Dus je apparaat hiermee op de 4k TV aansluiten zit er niet echt bij, dan kan je beter zo'n goeiekope van bv Baseus hebben. Kost een fractie, presteert beter (4k@60hz). Je kan natuurlijk ook even afwachten of je gewonnen hebt en dan naar die Baseus (of vergelijkbaar) kijken.
Zynth @SpazzII30 december 2023 10:35
Ik schrijf me ook in op beide, en zal je wel een berichtje sturen ;)
metalmania_666 @SpazzII30 december 2023 12:59
Ik heb het gezien. Maar wil deze aansluiten op een 2K scherm.
Voor mijn TV heb ik reeds een dock
Jim80 30 december 2023 09:59
Ik vraag me af: als je nee klikt, maak je dan 1 extra kans om één van de prijzen te winnen waarvoor je ja hebt geklikt? (Een soort van pool dus)
WillySis @Jim8030 december 2023 10:10
Nee, dat heeft geen enkel effect.
Technomania 30 december 2023 11:38
Die multiport dock kan ik wel gebruiken dus daar wil ik graag een kans op maken.

Aan al het goede komt een eind dus ook aan deze prachtige December Prijzen Parade. Tweakers en haar leden bedankt voor deze spannende 17 dagen. Fijne jaarwisseling en een gezond 2024!
cazzie @Technomania30 december 2023 11:51
i am with stupid - tweakers dankie voor alles.
wildhagen 30 december 2023 08:02
Beide weer heel fraaie prijzen, en ik zou ze graag zien komen.

Die dock scheelt een heleboel kabels en connectoren op het bureau voor mijn laptop, en wat extra geheugen voor mijn desktop is ook altijd wel lekker en komt van pas als je zoals ik de nodige VM's draait :)
wjwubs 30 december 2023 08:24
Mooie prijzen weer inderdaad! Bedankt Tweakers voor deze mooie parade!
Jolke 30 december 2023 08:25
Nice, mooie prijzen wederom! _O_
Succes allemaal. :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.