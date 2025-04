De nieuwsredactie van Tweakers heeft plek voor een stagiair

Ben jij een student journalistiek of media die iedere dag het liefst bezig is met de nieuwste technologieën en gadgets en die zijn hand niet omdraait voor het bouwen van een eigen pc? Op de redactie van Tweakers kun je als stagiair leren schrijven als een internetjournalist, onder begeleiding van een professionele redactie die je alle kneepjes van het journalistieke vak kunnen leren. Wil jij die journalistieke skills toepassen en ook je technologische passie volgen? Meld je dan aan als stagiair op de nieuwsredactie van Tweakers!

Wie zoeken we?

Tweakers heeft ruimte voor een stagiair op mbo-, hbo- of universitair niveau die een opleiding journalistiek of media volgt. Als je een opleiding met journalistieke raakvlakken volgt, mag je uiteraard ook reageren. We zoeken iemand die wil leren schrijven volgens journalistieke basisprincipes, die wil leren schrijven voor en mét een enthousiaste community en die wil leren hoe het dagelijks leven op een online redactie eruitziet. Belangrijk is vooral je nieuwsgierigheid naar alles rondom tech. Je bent niet alleen iemand die altijd de nieuwste iPhone wil, maar vooral iemand die daarnaast enthousiast wordt over de nieuwste specificaties van de processor. Iemand die ChatGPT niet alleen als eerste gebruikt, maar die de tool ook actief probeert te jailbreaken. Iemand die zijn pc niet alleen zelf bouwt, maar ook direct overklokt. Je passie voor tech is voor ons minstens zo belangrijk als die voor journalistiek.

Verder ben je breed onderlegd en wil je zowel leren schrijven over smartphones als over pc-componenten, beeldschermen, AI, security of juist over politieke wetgeving rondom tech. Je leert bij Tweakers namelijk ook hoe je je niet alleen in een eigen niche, maar ook in andere onderwerpen kunt verdiepen waar je juist nog weinig van weet. Het helpt als je al eerdere schrijfervaring over die onderwerpen hebt, maar dat is geen vereiste. Je bent in de eerste plaats een nieuwsjunk en een technologieliefhebber in de breedste zin van het woord.

Wat ga je doen?

Als stagiair draai je nieuwsdiensten mee met de nieuwsredacteuren en freelancers van Tweakers. Je houdt het technologienieuws bij en schrijft daar artikelen over, waarbij je de journalistieke basisregels altijd volgt en waarbij je bronnen (na)belt voor extra informatie of uitleg. Ook is er ruimte om achtergronden bij het nieuws te schrijven. Zo leer je het snelle nieuws af te wisselen met duiding over langdurige technologische ontwikkelingen.

Je werkt samen met de andere vaste nieuwsredacteuren en freelancers tussen 9.00 en 17.00 uur en helpt zodat we geen enkele belangrijke ontwikkeling missen en onze community van het beste nieuws voorzien. Ook ga je in gesprek met leden uit de community om aanvullingen op artikelen door te voeren of nieuws of toffe projecten te vinden op ons forum of in de reacties. Verder bieden we je ruimte om aan te kunnen schuiven bij de podcast en om naar persconferenties of andere evenementen te gaan.

We werken in hybride vorm, maar we verwachten je wel met regelmaat op onze redactie in Amsterdam, waar je de nieuwste gadgets vaak als eerste in je handen kunt houden.

Wat bieden we?

We bieden je een fulltime stagepositie aan met begeleiding van een professionele redactie en eindredacteuren. Je krijgt te zien hoe het dagelijkse werk op een hybride internetredactie gaat, welke keuzes we maken en hoe je omgaat met een actieve community van lezers. Je leert verder om snel journalistieke producties te maken, hoe je langere achtergronden schrijft en wat er allemaal nog meer komt kijken bij redactioneel werk. Je krijgt een vaste stagebegeleider die met je leerdoelen meekijkt en -denkt, maar werkt ook nauw samen met andere collega's en je teksten worden nagekeken door onze eindredacteuren.

De start en de duur van de stage worden in overleg met de opleidingsinstantie bepaald. Je krijgt een stagevergoeding van 300 of 350 euro per maand, afhankelijk van je opleidingsniveau. We lenen je daarnaast een laptop en smartphone tijdens je stageperiode.

Klinkt goed, hoe reageer ik?

Lijkt het je wat om als stagiair bij Tweakers aan de slag te gaan? Meld je dan aan door je motivatie en relevante achtergrondinformatie, zoals je studie en interesses, te sturen naar tijs@tweakers.net.