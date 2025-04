MSI pakt uit op CES: haarscherpe monitoren en zuinige maar krachtige desktops

Bij MSI staat de gebruiker centraal. Het bedrijf biedt alle producten die je nodig hebt om perfect te kunnen gamen en werken. Om het je makkelijk te maken, is het programma opgedeeld in drie delen. In de MAG-serie vind je ideale producten om kennis te maken met het merk, in de MPG-serie vind je producten die meer mogelijkheden, functionaliteit en prestaties bieden, en aan de bovenkant van de range is MEG gepositioneerd. Zo kun je altijd je weg vinden in het enorme aanbod van MSI.

Ultieme prestaties en unieke features: MEG Trident X2

De MEG Trident X2 is het ultieme systeem van MSI. Deze machine is de ideale keuze voor wie simpelweg de beste prestaties wenst maar er geen schroevendraaier bij wil pakken. De machine wordt aangedreven door de nieuwste Intel Core i9-processor uit de Raptor Lake-reeks. Daarnaast kun je vertrouwen op hoge prestaties in games en tal van professionele toepassingen, dankzij een ingebouwde Nvidia RTX 4000-videokaart.

Met de Intel Core i9-14900KF-processor weet dit systeem een boostfrequentie te behalen tot 6GHz. De combinatie van de snelle RTX-videokaart en de nieuwe Intel Core-processor zorgt bovendien voor een enorme boost in AI-performance.

De behuizing van de X2 is zeer goed doordacht. De kast is verdeeld in afzonderlijke compartimenten waarin de diverse componenten koel blijven en dus de topprestaties bieden die je verwacht.

De X2 is niet alleen razendsnel, maar ook voorzien van een bijzondere feature. Op de voorzijde van de kast tref je een handig schermpje aan waarop je direct tal van functies van het systeem kunt besturen.

Energie besparen

Behalve de X2 brengt MSI ook een nieuwe variant van de uiterst compacte MAG Trident RS uit. Dit systeem is het beste alternatief voor een gameconsole. Het is niet alleen klein, maar ook zeer zuinig. Dat laatste is te danken aan het feit dat dit een van de eerste systemen op basis van het 12VO-energietoevoersysteem is. Hiermee is de nieuwe MAG Trident RS tot dertig procent zuiniger dan zijn voorganger.

MSI zet in op QD-oled

QD-oled is de overtreffende trap van oled. De technologie biedt dezelfde voordelen als oled: krachtige kleuren, een uitstekend contrast en diep zwart. Bij QD-oled wordt dit gecombineerd met de toepassing van quantumdots, waardoor de kleuren nog mooier en sprankelender zijn. Dat biedt enorme voordelen bij het spelen van games, en natuurlijk bij het werken met foto’s en video’s.

Op de CES presenteert MSI verder de MPG 271QRX QD-OLED, een 27-inchscherm met een refreshrate van 360Hz en 0,03ms GtG-reactietijd. Dankzij een resolutie van 2560x1440 pixels biedt het scherm perfect overzicht over je taken.

Voor wie graag nog meer wil zien, is er de MPG 321URX QD-OLED. Met dit scherm profiteer je van een refreshate van 240Hz, en het heeft eveneens een reactietijd van 0,03ms. Het scherm meet 32 inch en heeft 3840x2160 pixels.

Beide schermen hebben MSI OLED Care 2.0 aan boord, om inbranden te voorkomen.

Het absolute topmodel is de 49 inch grote MPG 491CQP QD-OLED. Dit scherm heeft een refreshrate van 144Hz en een reactietijd van 0,03ms, en telt liefst 5120x1440 pixels.

Rapid IPS

Voor wie geen enorm bedrag wil of kan spenderen, brengt MSI de MAG 274UPF op de markt, een 3840x2160 pixels tellend scherm. Dit model is voorzien van een rapid ips-scherm met 1ms GtG-reactietijd en een refreshrate van 144Hz.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij de MSI en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].