De trends bij MSI in 2024: panoramisch en esthetisch

MSI is een belangrijke trendsetter in de markt voor pc-componenten. Het merk biedt een breed scala aan producten om de perfecte build samen te stellen: van moederborden en kasten tot koelers.

Net zoals de modegoeroes in Parijs het voor kleding zien, zien de IT-experts in Taiwan een belangrijke modetrend voor zelfbouwers in 2024. Esthetiek speelt een steeds centralere rol; een trend die gepaard gaat met de opkomst van panoramische behuizingen met veel glas.

Met Project Zero zet MSI in op mogelijkheden om kabels uit het zicht te houden. Hierdoor wordt je build veel cleaner en wordt het makkelijker om je systeem te assembleren Je kunt de kabels namelijk vanuit de loze ruimte achter je moederbord aansluiten. MSI gaat daarbij uit van traditionele connectoren, zodat je alle vrijheid hebt om de beste videokaart voor jouw build te selecteren.

Panoramisch voor iedereen

De belangrijkste trend voor 2024 is de opkomst van panoramische behuizingen. Ze zorgen ervoor dat je nog meer plezier aan de mooie componenten in je systeem beleeft.

MSI introduceert drie van deze behuizingen in zijn line-up: twee relatief betaalbare modellen en een absoluut high-end model.

Op de MAG PANO 100R na bieden de drie nieuwe behuizingen de mogelijkheid om de videokaart naar keuze horizontaal of verticaal te monteren. Alle drie de modellen hebben ruimte voor het plaatsen van kabels aan de achterkant van het moederbord. De 100L en 700L zijn op dit vlak genereus, met een ruimte van 9cm. De 100R is geschikt voor Micro ATX-moederborden, in de andere twee past ook het grotere ATX-formaat.

Esthetisch wonder

De MEG Meastro 700L PZ is het absolute stijlicoon in het gamma van MSI. Waar het 270-gradenvenster bij de andere twee behuizingen uit drie delen bestaat, bestaat het bij dit model uit één deel. Dat maakt deze behuizing tot een esthetisch wonder.

Inspiratie uit Parijs

MSI brengt ook een vernieuwde lijn all-in-one waterkoelers op de markt. De pomp ervan krijgt een ontwerp dat is geïnspireerd op de piramide van het Louvre in Parijs. De koelers komen met stillere en krachtigere fans die door MSI al voor je zijn geassembleerd op de radiator. Daarnaast zijn de nieuwe waterkoelers voorzien van betere rgb-verlichting, dankzij ondersteuning van JARGB_V2.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij de MSI en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].