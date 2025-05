Rapid7 vindt nieuwe kwetsbaarheid in eerder misbruikte Ivanti-tool MobileIron

Ivanti heeft een nieuwe, ernstige authenticatieomzeilingskwetsbaarheid erkend in MobileIron Core. Die software bleek onlangs al lek te zijn, waardoor Noorse ministeries werden gehackt. Nu is er een nieuwe bug gevonden, maar daar komt geen patch voor omdat het oude versies treft.

De kwetsbaarheid wordt getrackt als CVE-2023-35082. Die werd ontdekt door beveiligingsonderzoekers van Rapid7 toen die onderzoek deden naar het eerdere lek in MobileIron. Rapid7 geeft weinig details over de bug. Het enige dat daarover bekend is, is dat het gaat om een authenticatieomzeiling die van een afstand kan worden ingezet. In een aparte blogpost zegt Ivanti dat dat mogelijk is om op afstand te doen, op machines die openbaar vanaf internet bereikbaar zijn.

Ivanti zegt dat het de kwetsbaarheid niet gaat repareren, omdat dat niet nodig is. De bug, die een CVSS-score van 10 krijgt, zit in versie 11.2 en lager van MobileIron Core. Die versie krijgt sinds 15 maart vorig jaar al geen updates meer. In plaats daarvan is er een nieuwe versie van de software beschikbaar, die vorig jaar werd omgedoopt naar Ivanti Endpoint Manager Mobile. Daarin zit de kwetsbaarheid niet.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een kwetsbaarheid wordt gevonden in MobileIron Core, een tool waarmee telefoons kunnen worden beheerd. De vorige keer dat dat gebeurde was eind juli in een spraakmakende zaak. Toen erkende de Noorse overheid gehackt te zijn via een bug in MobileIron. Die bug was een zeroday waar inmiddels wel een patch voor is. Het is tot dusver niet bekend of deze nieuwe kwetsbaarheid ook eerder is misbruikt. Het is deze bug die Rapid7 onderzocht toen het de nieuwe bug vond.

Update: In de lead stond aanvankelijk dat er een patch beschikbaar is, maar dat is niet het geval omdat het een oude versie betreft.