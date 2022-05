Rust 1.49.0 met Tier 1-ondersteuning voor 64-bit-Arm-Linux-systemen is uit

De ontwikkelaars achter Rust hebben Rust 1.49.0 uitgebracht. In de nieuwe stable release zit onder andere betere ondersteuning voor 64-bit-Arm-infrastructuren voor Linux.

Rust 1.49.0 is net voor het nieuwe jaar uitgekomen. De belangrijkste wijziging erin is dat ondersteuning voor 64-bit-Arm-Linux-systemen een 'Tier 1'-status heeft gekregen. Dat betekent dat de programmeertaal de hoogst mogelijke ondersteuning van de ontwikkelaars krijgt. Onder een Tier 1-status worden nieuwe versies na iedere verandering in de compiler op alle ondersteunde systemen gedraaid om bugs te vinden. Rust was al langer wel beschikbaar op 64-bit-Arm-Linux-systemen, maar alleen met een Tier 2-status waarbij de ontwikkelaars alleen garanderen dat de build gecompileerd wordt, maar waarbij mogelijk nog bugs in de code zitten. Het is de eerste keer dat een niet-x86-target die Tier 1-status haalt.