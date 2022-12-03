Warframe bevat nu cross-play, optie voor cross-save komt later

De free-to-play-shooter Warframe bevat sinds vrijdag een cross-playfunctie. Dit zorgt ervoor dat spelers op pc en console met elkaar kunnen spelen. De cross-savefunctie, waarmee spelers hun voortgang van het ene naar het andere platform te migreren, komt op een later moment uit.

De cross-playfunctie is optioneel en kan worden aan- of uitgezet in het Opties-menu, schrijft ontwikkelaar Digital Extremes. Spelers van alle platforms kunnen via cross-play communiceren via tekstchat, zich aansluiten bij teams via hun vriendenlijst of public matchmaking. Ook kunnen de spelers elkaar ontmoeten in Relays en Dojo's. De ingame-voicechat is momenteel nog niet beschikbaar bij cross-play.

Om spelers met dezelfde naam op verschillende platforms te kunnen identificeren, krijgt de handle van de speler een nummer erbij. Dit achtervoegsel is alleen nodig wanneer spelers iemand willen uitnodigen voor hun team of willen chatten met andere spelers met dezelfde naam. Spelers kunnen hun nummer terugvinden in hun profiel in het spelmenu. Verder hebben consolespelers de mogelijkheid om spaties te gebruiken in hun Warframe-handle.

Ontwikkelaar Digital Extremes heeft de cross-play- en cross-savefunctie vorig jaar aangekondigd tijdens de jaarlijkse Warframe-conferentie TennoCon. De functies zouden gelijktijdig uitkomen, maar er wordt nog aan cross-save gewerkt, zegt Digital Extremes. Tijdens TennoCon 2021 is er ook een mobiele versie van Warframe aangekondigd. Die moest dit jaar verschijnen, maar sinds de aankondiging heeft Digital Extremes weinig details gedeeld over de mobiele versie. Warframe is beschikbaar voor Windows, PlayStation- en Xbox-consoles en de Nintendo Switch.

Warframe Cross-Play

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 03-12-2022 09:26 18

03-12-2022 • 09:26

18

Lees meer

Warframe

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Makers Warframe kondigen free-to-play fantasy-mmorpg Soulframe aan
Makers Warframe kondigen free-to-play fantasy-mmorpg Soulframe aan Nieuws van 17 juli 2022
Warframe krijgt mobiele versie en cross-play
Warframe krijgt mobiele versie en cross-play Nieuws van 19 juli 2021
Warframe gaat extra compressie gebruiken om spel met 15GB te verkleinen
Warframe gaat extra compressie gebruiken om spel met 15GB te verkleinen Nieuws van 11 september 2020
Meer producten en artikelen
Games

Reacties (18)

-Moderatie-faq
18
16
2
0
0
11
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
iOnoWLIt 3 december 2022 09:33
Deze twee opties lijken wat mij betreft cruciaal voor elk F2P spel tegenwoordig.
Om spelers met dezelfde naam op verschillende platforms te kunnen identificeren, krijgt de handle van de speler een nummer erbij.
Dat hebben andere crossplay spellen Destiny 2 ook.
Gropah 3 december 2022 11:28
Ben benieuwd hoe dit impact heeft op releases (consoles liepen meestal een week of 2 achter vanwege certificatie door de console bouwer) en economie (console had vaak duurdere parts)
bbr @Gropah3 december 2022 11:33
Dat is enkele maanden geleden al rechtgetrokken na de dev stream announcement.

Eerder dit jaar zijn ook de events gelijk getrokken.

Dus, het gehele plaatje is nu ongeveer 30-50% klaar.
maartenyh 3 december 2022 16:25
Goede kans dat ik weer wat ga spelen wanneer ik eindelijk mijn PC save maar mijn PS5 over kan zetten. Ik ben van PC gamer naar console casual gegaan en het lijkt mij leuk om weer even wat rond te neuzen met mijn save van een paar honderd uur!

No way dat ik al die voortgang nogmaals ga doen en het geld dat ik er in heb gestoken erg gooi :)
indospartan @maartenyh3 december 2022 19:34
Kan ik dit spel vergelijken met Destiny? Ooit eens in video gezien dat je zelfs met een schip kon boarden. Of haal ik nu dingen door elkaar?

Omdat een free to play is, is het dan ook echt een dikke grind? T spel zag er jaren terug echt al leuk uit vond ik. Maar nooit aan begonnen. Nog steeds een aanrader?
Gotjee @indospartan3 december 2022 22:12
Ben er ongeveer jaar geleden mee begonnen, vanaf dan maand of 8 echt regelmatig. Heb er ook veel destiny 1 en vrij veel Destiny 2 opzitten. Vond Warframe echt wel de moeite, het spel gaat steeds meer 'klikken' hoe langer je speelt, en als je even vast loopt gewoon wat hulp vragen, er zijn normaal altijd mensen die willen helpen. Clan joinen is ook geen hoge drempel, en er is een enorm verschil in gear tussen beginnende spelers en mensen die het al lang spelen, dus beginnende spelers helpen is geen grote taak. Als je vaak samenspeelt met mensen zullen ze je ook wel eens wat leuke gear traden wat zeker in het begin veel helpt. Heb er zeker 100'n uren fun mee gehad en ook de meeste endgame vaak gedaan, denk dat ik nog wel eens terugkeer nu want ik wachtte wel op cross play.
DragonChaser 3 december 2022 23:05
Hmm what about de steam workshop cosmetics die ik heb aangeschaft?, worden die dan ook available op de playstation?.
Nephalem82 3 december 2022 15:39
Laat ze eerst maar eens met een manier komen om echt opnieuw te beginnen, of je save te clearen.
maartenyh @Nephalem823 december 2022 16:23
Kan je niet gewoon een nieuw account aanmaken?
Nephalem82 @maartenyh3 december 2022 18:02
Kan, maar dat wil ik niet. Ik ga niet een ander email adres aanmaken en daarmee registeren omdat het spel geen fatsoenlijke optie geeft om een save te clearen of verwijderen.
Christoxz @Nephalem824 december 2022 02:10
Naam+game@domein.nl :)
Oyxl @Nephalem823 december 2022 23:52
Ehm... Maar waarom wil je dit? Voortgang is zowel horizontaal als verticaal. Er is geen restart waardoor je meer behaalt dan met je huidige account en juist je logins (de teller) is iets waar je enkele bonusses voor kunt krijgen die je nergens anders in het spel kunt krijgen..

Er is letterlijk niets te winnen door je game een reset te geven...
Nephalem82 @Oyxl4 december 2022 08:57
Omdat ik dat wil. Heel lang geleden ooit eens wat gespeeld en nu heb ik geen idee meer hoe of wat. Ik wil het nog een keer proberen, maar dan wel vanaf 0.
Oyxl @Nephalem824 december 2022 10:42
Je zou evt nu er nog geen cross saves zijn met datzelfde emailadres op een ander device kunnen registreren. Ik heb bijv. Zowel een ps5 als een pc account. M'n pc is rank 14 en m'n ps5 is rank 3 ofzo.
Stef87 @Nephalem824 december 2022 13:15
Stuur ze een email? Wat doe je moeilijk als je dit zo graag wilt… Delete je account of maak een nieuwe met ander email adres.
Ricmaniac
3 december 2022 09:47
Long overdue :D maar goed dat het er nu is

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.