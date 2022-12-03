Warframe bevat nu cross-play, optie voor cross-save komt later

De free-to-play-shooter Warframe bevat sinds vrijdag een cross-playfunctie. Dit zorgt ervoor dat spelers op pc en console met elkaar kunnen spelen. De cross-savefunctie, waarmee spelers hun voortgang van het ene naar het andere platform te migreren, komt op een later moment uit.

De cross-playfunctie is optioneel en kan worden aan- of uitgezet in het Opties-menu, schrijft ontwikkelaar Digital Extremes. Spelers van alle platforms kunnen via cross-play communiceren via tekstchat, zich aansluiten bij teams via hun vriendenlijst of public matchmaking. Ook kunnen de spelers elkaar ontmoeten in Relays en Dojo's. De ingame-voicechat is momenteel nog niet beschikbaar bij cross-play.

Om spelers met dezelfde naam op verschillende platforms te kunnen identificeren, krijgt de handle van de speler een nummer erbij. Dit achtervoegsel is alleen nodig wanneer spelers iemand willen uitnodigen voor hun team of willen chatten met andere spelers met dezelfde naam. Spelers kunnen hun nummer terugvinden in hun profiel in het spelmenu. Verder hebben consolespelers de mogelijkheid om spaties te gebruiken in hun Warframe-handle.

Ontwikkelaar Digital Extremes heeft de cross-play- en cross-savefunctie vorig jaar aangekondigd tijdens de jaarlijkse Warframe-conferentie TennoCon. De functies zouden gelijktijdig uitkomen, maar er wordt nog aan cross-save gewerkt, zegt Digital Extremes. Tijdens TennoCon 2021 is er ook een mobiele versie van Warframe aangekondigd. Die moest dit jaar verschijnen, maar sinds de aankondiging heeft Digital Extremes weinig details gedeeld over de mobiele versie. Warframe is beschikbaar voor Windows, PlayStation- en Xbox-consoles en de Nintendo Switch.