Het was een andere wereld. In november 2004 kwam, na maanden van previews en andere bètaversies, Firefox 1.0 uit. De grote concurrent op dat moment was Internet Explorer 6. Ten opzichte van die concurrent voegde Mozilla tabbladen en extensies toe; met Firefox kon je een browser eruit laten zien en laten werken zoals je dat zelf wilde. Mozilla, voortgekomen uit Netscape uit de jaren negentig, leek de markt voor desktopbrowsers te gaan veroveren.

Dat liep even anders. Vier jaar later kwam Google Chrome uit en nog een paar jaar later nam de smartphone het stokje over als apparaat dat mensen het meest gebruikten om online te gaan, een apparaat waarop Mozilla nooit een groot aandeel heeft gehad. Na verschillende omzwervingen is Mozilla nu niet langer alleen een browserbouwer, maar ook een aanbieder van abonnementen. Nu Mozilla op het punt zou staan om weer een abonnement, deze keer voor webontwikkelaars, toe te voegen aan het assortiment, kijken we terug naar wat er is gebeurd en hoe Mozilla op dit punt is gekomen. Hoe werd Mozilla van browserbouwer in de afgelopen jaren ook een aanbieder van abonnementen?