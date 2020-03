Castlevania: Symphony of the Night verschijnt voor Android en iOS

Konami heeft Castlevania: Symphony of the Night uitgebracht voor Android en iOS. Het gaat om een port van de consolegame die in 1997 verscheen voor Sony's PlayStation. De mobiele versie van de 2d-actiegame met rpg-elementen kost 3,5 euro.

Konami heeft de klassieker zonder verdere aankondiging in de downloadwinkels van Apple en Google gezet. Zowel de iOS-versie als de Android-game zijn volgens de beschrijving 'volledig compatibel' met controllers. De game kan ook zonder controller gespeeld worden met knoppen op het scherm.

Het gaat om een directe port van het origineel uit 1997. De game is niet grafisch opgepoetst en ook inhoudelijk niet aangepast. Castlevania: Symphony of the Night is de veertiende game uit de langlopende Castlevania-serie. De actiegame kwam oorspronkelijk uit voor de PlayStation en een jaar later ook voor de Sega Saturn. Het spel vond in de afgelopen jaren al zijn weg naar de PlayStation Portable, de Xbox 360 en de PlayStation 4.