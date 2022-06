Baldur's Gate: Dark Alliance krijgt na 20 jaar pc-port

De hack 'n slashgame Baldur's Gate: Dark Alliance krijgt een port voor de pc. Het spel verscheen in 2001 voor de PlayStation 2 en Xbox. De pc-port moet onder andere online co-op via Steams Remote Play krijgen.

De pc-port van Baldur's Gate: Dark Alliance verschijnt nog dit jaar, meldt ontwikkelaar Black Isle Studios. De aanwezigheid van online co-op lijkt nog niet helemaal zeker: de ontwikkelaar meldt 'te hopen' deze met gebruikmaking van Steams Remote Play toe te voegen.

Baldur's Gate: Dark Alliance is een actie-rpg en co-op hack 'n slash-game die zich afspeelt in de Forgotten Realms en die twintig jaar geleden voor de PlayStation 2 en Xbox verscheen en toen ook een port voor de GameCube en Game Boy Advance kreeg. Vorige week verscheen een re-release van het spel voor de PlayStation 4 en 5, en de Xbox One- en Xbox One X-consoles.

Deze bevatten grafische opgepoetste beelden, met weergave op maximaal 4k-resoluties. Een versie voor de Nintendo Switch liep tegen niet nader omschreven onverwachte problemen aan en verschijnt later. Het spel moet niet verward worden met Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Deze actie-rpg is te zien als een opvolger van het spel uit 2001 en moet komende zomer verschijnen.