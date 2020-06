Larian Studios: Baldur's Gate komt 'misschien' in augustus uit in Early Access

Baldur's Gate 3 verschijnt 'misschien' in augustus in Early Access op Steam en Google Stadia. Larian Studios kwam op zaterdag met de enigszins opvallende boodschap. Volgens Larian-voorman Swen Vincke hangt het onder andere af van of ze de motion capture op tijd klaar hebben.

Door het coronavirus lagen een hoop werkzaamheden tijdelijk stil, zo ook het creëren van animaties met behulp van echte, bewegende mensen. Vincke meldt echter ook dat de graphics, gevechten, camerabewegingen, ruleset-integratie en de vertelstem allemaal verbeterd zijn ten opzichte van voorgaande demo's. Dat alles wordt op 18 juni getoond in een nieuwe gameplaydemo.

Een prijs voor Baldur's Gate 3 is nog niet bekend. Steamprices.com wijst uit dat de de eerste en de tweede game sinds hun releases respectievelijk 39,99 en 44,99 euro kosten, dus het valt te verwachten dat Baldur's Gate 3 ook ergens bij die prijzen in de buurt gaat belanden.

Baldur's Gate is een serie van rpg's die plaatsvinden in de Forgotten Realms-fantasiewereld van Dungeons & Dragons. Het eerste spel verscheen in 1998, gemaakt door BioWare, en nadien is Baldur's Gate in twee series opgesplitst: de Bhaalspawn Saga en de Dark Alliance. Al eerder was sprake van een Baldur's Gate III, namelijk The Black Hound , maar dat spel werd in 2003 geschrapt. Een Baldur's Gate III die in 2009 moest verschijnen en die door Obsidian Entertainment gemaakt zou worden kwam er uiteindelijk ook niet. Larian kondigde een jaar geleden aan te werken aan een nieuw deel drie.