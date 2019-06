Consoleversies klassieke BioWare-rpg's komen in september en december uit

Gameuitgever Skybound heeft de releasedata van de consoleversies van Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Planescape: Torment en Icewind Dale bekendgemaakt. Neverwinter Nights verschijnt op 6 december en de rest is er al op 27 september.

De games komen in de vorm van hun enchanced editions naar de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Volgens de bekendmaking heeft spellenmaker Beamdog de games daarbovenop een upgrade gegeven in de vorm van ondersteuning voor hoge resoluties, controls die geoptimaliseerd zijn voor gamepads, nieuwe content, verbeterde multiplayerfuncties, herontworpen ui's, bugfixes, balance-aanpassingen en meer. De enhanced editions van de spellen kwamen eerder al uit voor onder andere Windows. Deze games verschenen tussen 2012 en 2018.

Ook komen er fysieke edities van de spellen. Deze worden in bundels verkocht: Baldur's Gate I en II zitten samen in een doos en Placescape: Torment en Icewind Dale zijn gecombineerd. Neverwinter Nights, degene die iets meer dan twee maanden later uitkomt, staat op zichzelf. Iedere fysieke release krijgt een prijskaartje van 49,99 dollar. Skybound heeft een webpagina opgezet met alle informatie over de games.