Gespeeld op: Windows (enig platform)

Niet elke campagne op Kickstarter is even succesvol, maar het Vlaamse Larian Studios weet inmiddels hoe het gamers aan moet spreken via dit inzamelplatform. Dat lukte al met Divinity: Original Sin, en met opvolger Divinity: Original Sin 2 ging het nog beter, want de Belgische studio wist er ruim 2 miljoen dollar voor op te halen. Da's veel geld, zeker als je weet dat Larian behoorlijk ouderwetse games maakt. Net als zijn voorganger is dit tweede deel een turn based rpg. Larian heeft een zeer uitgebreide en lekker pittige game afgeleverd, die je helemaal naar je hand kunt zetten.

Dat Larian ruim meer heeft opgehaald dan minimaal begroot was, heeft voor een opvallend en zeer belangrijk pluspunt in deze opvolger gezorgd: dit keer heeft elk van de 1.200 personages in de game niet alleen tekst, maar ook een stem. Overigens is niet alle tekst ingesproken. De game bestaat uit erg veel dialogen waarbij de tekst van je gesprekspartner steeds is ingesproken, maar de diverse antwoorden waar je uit kunt kiezen niet. Toch doet het feit dat je steeds wordt toegesproken erg veel voor de sfeer.

Narrator

Larian is daarbij bovendien erg slim geweest. Zoals bij veel rpg's kun je de hoofdpersoon van het verhaal zelf vormgeven. Je kunt kiezen uit man of vrouw, en uit verschillende rassen en classes. Je kunt bovendien het uiterlijk behoorlijk aanpassen. Om te voorkomen dat de teksten van je hoofdpersoon door heel veel verschillende stemmen zouden moeten worden ingesproken, heeft Larian ervoor gekozen om jouw verhaal te laten vertellen door een Narrator, een man met een keurige stem die je verhaal vertelt alsof het een documentaire is.

Het werkt prima. Het geeft het geheel iets spannends, wat ook te danken is aan de buitengewoon sterke teksten die Larian voor de game heeft geschreven. De dialogen zijn altijd gevat en vaak erg grappig. Ook inhoudelijk zijn de teksten uitstekend, want Larian weet in mooie bewoordingen steeds precies genoeg informatie te geven. Bij elke quest, bij elke plotwending, bij elke aanwijzing krijg je net genoeg informatie, maar niet meer dan dat. Je weet ruwweg wat er van je verwacht wordt, maar er blijft steeds genoeg over dat je zelf moet ontdekken.

Alle stemmen zijn ingesproken.