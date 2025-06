Facebook repareert bug waarmee automatisch vriendschapsverzoeken werden gestuurd

Facebook heeft een bug gerepareerd waardoor gebruikers automatisch vriendenverzoeken stuurden naar anderen bij wie ze op de pagina kwamen. Verschillende gebruikers maakten daar eerder melding van, maar het bedrijf heeft dat zonder verdere verklaring gerepareerd.

Facebook-moederbedrijf Meta zegt tegen The Daily Beast dat het probleem is opgelost. Dat ontstond eind vorige week, toen bleek dat gebruikers automatisch vriendschapsverzoeken stuurden naar andere gebruikers bij het bezoeken van alleen de pagina, zonder daarvoor een vriendschapsverzoek te hoeven sturen.

Meta zegt dat het probleem komt door 'een recente appupdate', maar het geeft verder geen verklaring. Bovendien leek de kwetsbaarheid juist voor te komen op de browserversie. In de bugtracker van Facebook staat vooralsnog geen informatie over de bug of over de verklaring daarvoor. Facebook zegt ook sorry voor de kwetsbaarheid, die bij 'sommige Facebook-gebruikers' voorkwam. Het is niet duidelijk bij hoeveel gebruikers dat het geval was.