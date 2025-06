'EU wil internetkabel aanleggen naar Georgië uit angst voor Russische sabotage'

De EU wil via de Zwarte Zee een internetkabel aanleggen naar Georgië. Dit om de afhankelijkheid van Rusland te verkleinen, aangezien de huidige kabel van de EU naar de Kaukasus via Rusland loopt. Volgens The Financial Times is er angst voor spionage en sabotage.

De EU en Georgië zouden al sinds 2021 een onderzeese internetkabel aan willen leggen om de verbinding in het laatstgenoemde land te verbeteren, maar door de oorlog in Oekraïne zouden die plannen in een stroomversnelling zijn geraakt. De EU zou niet langer willen vertrouwen op 'verbindingen die niet veilig of stabiel zijn', zo zegt een bron tegen The Financial Times die kennis heeft van het voorstel.

Internetkabels worden volgens de site gezien als kwetsbaar voor onderschepping door overheden, hackers en dieven. Europarlementariër Reinhard Bütikofer gelooft dat Rusland bereid is om gevoelige infrastructuur te saboteren, aldus The Financial Times. "Als ze schade willen toebrengen aan de Europese Unie, is het voor een regime dat geen respect heeft voor internationale wetten een optie om zijn pijlen te richten op infrastructuurprojecten."

De internetkabel moet 45 miljoen euro gaan kosten en 1100 kilometer beslaan. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de kabel aangelegd kan worden, aangezien de Zwarte Zee momenteel ook gebruikt wordt voor oorlogsvoering. Volgens The Financial Times bevindt het project zich nog in de 'haalbaarheidsbeoordelingsfase'.

Ook schrijft de site op basis van gesprekken met twee ingewijden dat Vodafone eveneens van plan is om een kabelroute via de Zwarte Zee aan te leggen. Dat project zou Oekraïne aan Bulgarije, Turkije en Georgië moeten verbinden en ondergronds verder moeten gaan richting Azië. Vodafone weigerde richting The Financial Times commentaar te geven.