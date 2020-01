Criminelen lichten Nederlands museum op voor 2,86 miljoen euro via mailspoofing

Het Rijksmuseum Twenthe is voor 2,86 miljoen euro opgelicht nadat criminelen e-mailverkeer over de onderhandeling van een schilderijkoop wisten te monitoren. De criminelen slaagden erin via een vervalste mail het bedrag overgemaakt te krijgen.

Het Rijksmuseum Twenthe en de Britse kunsthandelaar Simon C. Dickinson Ltd. onderhandelden maandenlang over de aanschaf van een schilderij van de Britse schilder John Constable. Dat gebeurde onder andere via e-mail. De criminelen konden de conversatie volgen. Hoe dat kon, is niet duidelijk.

Nadat het museum en de kunsthandelaar het eens werden over het overnamebedrag van 2,4 miljoen pond, omgerekend 2,86 miljoen euro, stuurden de criminelen volgens Bloomberg enkele gespoofte e-mails die afkomstig leken van Dickinson. Een van die berichten ging over het daadwerkelijk overmaken van het bedrag, naar een rekeningnummer in Hongkong.

Het museum en Dickinson beschuldigen elkaar er nu van dat hun e-mailsysteem binnengedrongen was door de criminelen. Volgens de advocaat van het museum wisten de onderhandelaars zelf van de e-mailspoofing, maar deden ze niets. Omgekeerd claimt Dickinson dat het museum meer had moeten doen om te verifiëren dat het rekeningnummer daadwerkelijk van de onderhandelaars was.

Het museum betoogde tegen het hooggerechtshof van Londen dat op de kunsthandelaar een verplichting rustte om de beveiliging van zijn e-mailsystemen op orde te houden. Het hof verwierp de claims van het museum, dat zich nu op verdere stappen beraadt.