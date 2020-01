Microsoft start Xbox-bugbountyprogramma met beloningen tot 20.000 dollar

Microsoft is een bugbountyprogramma gestart om ontdekkers van kwetsbaarheden in het Xbox Live-netwerk en andere Xbox-diensten te belonen. Meldingen die aan de voorwaarden voldoen, leveren tot maximaal 20.000 dollar op.

Het maximale bedrag wordt uitgekeerd voor het vinden van een kwetsbaarheid die remote code execution mogelijk maakt. Vinders moeten daarbij een proof of concept kunnen laten zien en het probleem duidelijk documenteren. Een overzicht van alle beloningen en vereisten staat op Microsofts bugbountysite.

De beloning van 20.000 dollar is gelijk aan het maximale bedrag dat Microsoft uitkeert voort het vinden van ernstige beveiligingslekken in Office en andere applicaties. Microsoft heeft diverse andere bugbountyprogramma's die al langer lopen en meer op kunnen leveren. Het vinden van een ernstige kwetsbaarheid in Azure levert tot 300.000 dollar op.

Sony heeft een geen specifiek bugbountyprogramma voor zijn consoles, maar is wel aangesloten bij HackerOne. Onderzoekers kunnen daar kwetsbaarheden in producten en sites van het bedrijf melden, om in aanmerking te komen voor beloningen. Ook Nintendo is op HackerOne aanwezig. Het Japanse bedrijf vraagt daar specifiek om meldingen over kwetsbaarheden in zijn Switch- en 3DS-consoles.