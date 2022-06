Capcom vervangt Hongkong-vlag door Chinese in Switch-game Capcom Arcade Stadium

Capcom heeft de vlag van Hongkong ingeruild voor de Chinese vlag bij het personage Fei Long in de Nintendo Switch-bundelgame Capcom Arcade Stadium, waar meerdere Super Street Fighter-games onderdeel van zijn. Ook een afbeelding van de Japanse rijzende zon is verwijderd.

Onder meer op Twitter wordt er bericht over de Chinese vlag bij het op Bruce Lee geïnspireerde personage Fei Long, in het scherm om een personage te kiezen. Daarbij zijn ook screenshots geplaatst van hoe dit er voorheen uitzag in de game, namelijk met de vlag van Hongkong van na de Britse soevereiniteitsoverdracht in 1997 en daarvoor met de Hongkong-vlag uit de Britse tijd. In het draadje op Twitter wordt geklaagd over deze verandering. Ook in een YouTube-video van Street Fighter II, de game die dus onderdeel is van de gratis te downloaden Nintendo Switch-titel Capcom Arcade Stadium, is de Chinese vlag zichtbaar bij Fei Long, waarbij Hongkong onder de vlag staat.

In de Street Fighter-game is ook een andere aanpassing doorgevoerd, die waarschijnlijk is doorgevoerd om Chinese irritaties te voorkomen. Zo is er een verandering toegepast bij de kenmerkende achtergrond in de badhuisruimte die hoort bij het personage Edmond Honda, een Japanse sumoworstelaar. In de achtergrond was altijd een duidelijke afbeelding zichtbaar van de Japanse rijzende zon, waarbij de zonnestralen ook van kleur veranderden aan het einde van een ronde. Die afbeelding van de rijzende zon is in Capcom Arcade Stadium geheel verwijderd. Vermoedelijk is deze afbeelding geschrapt, omdat het met name in China en Korea wordt geassocieerd met het imperialisme van het Japanse Keizerlijke Leger. Dit leger bestond van 1867 tot 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het is niet voor het eerst dat Capcom dit soort veranderingen doorvoert. In 2018 veranderde het gamebedrijf al de Hongkong-vlag in de Chinese vlag bij Fei Long in de bundelgame Street Fighter 30th Anniversary Collection. En in Street Fighter V uit 2019 was in het badhuis van E. Honda de rijzende zon al ingeruild voor een neutrale weergave van een zon. Overigens zegt iemand op Reddit dat Capcom de vlag van de Sovjet-Unie, horend bij het personage Zangief, niet zou hebben aangepast.