VLC-team: mediaspelerblokkade op Huawei-smartphones is maanden geleden opgeheven

He team achter VLC laat op basis van een bericht van Android Police weten dat VLC gewoon weer via de Play Store is te downloaden op Huawei-smartphones. Dit zou al sinds een aantal maanden het geval zijn. Vorig jaar werden verschillende telefoons van de whitelist geschrapt.

Android Police meldt dat het van Huawei-gerbuikers heeft vernoken dat VLC weer beschikbaar is op hun telefoons. Onder meer bezitters van de P20 Pro, P30, Mediapad M5 en de Mate 20 kunnen VLC weer downloaden via de Play Store. VideoLan, de organisatie achter VLC, zegt dat Huawei zijn firmware al een tijd geleden heeft gefikst en dat VLC een dag daarna weer beschikbaar werd gemaakt. Eerder heeft geen van beide bedrijven hier iets over gepubliceerd.

In de zomer van vorig jaar besloten de ontwikkelaars van VideoLan over te gaan tot een blokkade, omdat het Android-systeem op recente Huawei-toestellen een agressief beleid heeft ten aanzien van apps die op de achtergrond draaien. Dit gebeurt waarschijnlijk om het energieverbruik te beperken, maar het zou er ook de oorzaak voor zijn dat er geen VLC geen audio meer kan afspelen als het scherm wordt uitgeschakeld. Het VLC-team gaf toen aan dat de P8, P10 en P20 de video-app niet langer uit de Play Store konden downloaden en verwees gebruikers door naar de apk op hun site.