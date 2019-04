Octopath Traveler komt op 7 juni uit voor de pc

Octopath Traveler, de door het Japanse bedrijf Square Enix uitgebrachte jrpg die sinds de zomer van vorig jaar beschikbaar is voor de Nintendo Switch, komt vanaf 7 juni via Steam beschikbaar voor pc-spelers.

Square Enix heeft deze releasedatum voor de pc bekendgemaakt op Twitter en heeft ook een trailer uitgebracht. Vooralsnog staan er op de Octopath Traveler-pagina op Steam geen systeemeisen genoemd, maar gelet op het feit dat het een Switch-game is zonder al te indrukwekkende graphics, zullen de hardware-eisen meevallen.

De pc-versie lijkt grotendeels gelijk te zijn aan de Switch-versie, waarbij de personages in de vorm van verouderde, platte sprites worden geplaatst in een 3d-wereld. Wederom zijn er acht verschillende avonturiers om de wereld Orsterra mee te verkennen. Er is bijvoorbeeld een healer, een jager of een dief beschikbaar en vechten is turn-based. Tweakers schreef vorig jaar een review van Octopath Traveler.