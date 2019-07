'Lek in VLC' blijkt in verouderde externe library te zitten

De kwetsbaarheid in VLC waar beveiligingsonderzoekers onlangs over berichtten, blijkt in een library van een derde partij te zitten. De onderzoekers hebben het 'lek' niet eerst aan de makers van VLC gemeld, maar daar zelf een publieke bugtracker over geopend.

Het probleem zat niet in VLC zelf, maar in een library van een derde partij, libebml genaamd, die al geruime tijd gerepareerd is. Dat zegt VideoLAN, de maker van de populaire mediaspeler, in een uitleg op Twitter. Veel media, waaronder Tweakers, schreven over de mogelijkheid van remote code execution via een heap-based buffer overflow. VideoLAN ontkent nu dat het lek in de mediaspeler zelf zit.

"Dit probleem is al in versie 3.0.3 opgelost", schrijft het bedrijf. VideoLAN zegt dat een beveiligingsonderzoeker een oude versie van Ubuntu gebruikte om het lek te testen en dat die versie 18.04 nog oude libraries gebruikte. Vervolgens hebben de onderzoekers zelf een bugticket geopend, waarop Tweakers het nieuws baseerde. Zulke tickets kunnen bij VLC echter door iedereen in de bugtracker worden geopend en de onderzoeker ging daarvoor niet eerst bij VLC langs. Vervolgens werd er ook onafhankelijk een CVE geopend.

VideoLAN hekelt de manier waarop de onderzoekers uit zichzelf de status van de bug online zetten, maar ook hoe de media daarover schreven. Gizmodo schreef bijvoorbeeld dat gebruikers 'VLC het beste direct konden verwijderen'.