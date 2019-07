Elektriciteitsbedrijf Johannesburg is getroffen door ransomware

Het bedrijf dat de energievoorziening in Johannesburg in Zuid-Afrika regelt, is getroffen door ransomware. De interne systemen zijn daardoor niet bruikbaar, maar ook burgers hebben problemen. Zij kunnen nu geen prepaid elektriciteitspakketten kopen.

Het bedrijf City Power, dat wordt beheerd door het stadsbestuur van Johannesburg, werd volgens Reuters donderdag geïnfecteerd met ransomware. Daardoor zijn databases, applicaties en netwerken niet beschikbaar voor werknemers. Ook werkt de website van City Power niet. Het is niet bekend hoe hoog het losgeldbedrag is dat voor de gijzelmalware wordt geëist of om welke ransomware het gaat.

Burgers kunnen niet alleen de dienst niet bereiken, maar hebben ook problemen met het afnemen van stroom. Inwoners van de stad kunnen daar prepaid pakketten met 350, 500 of 1000kWh aan elektriciteit afnemen. Dat gebeurt meestal rond deze periode, aan het eind van de maand, als werknemers hun salarissen binnen hebben. Daarom vrezen veel inwoners van de stad dat ze zonder stroom komen te zitten. City Power zegt tegen Business Insider dat het denkt de belangrijkste systemen donderdag weer online te hebben, maar geeft geen details over de infectie.

Er worden de laatste tijd vaker overheidsinstellingen geïnfecteerd met ransomware. Vooral Amerikaanse steden worden daar slachtoffer van. In Nederland waarschuwde de NCTV al voor de gevaren van virussen zoals ransomware. Die zouden 'maatschappelijke ontwrichting' tot gevolg kunnen hebben als er bijvoorbeeld kritieke infrastructuur zoals nutsvoorzieningen worden getroffen.