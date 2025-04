Trakt.tv is voor onbepaalde tijd offline na crash database

De webdienst Trakt.tv is voor onbepaalde tijd offline. In de nacht van zondag op maandag is de hoofddatabase van de site gecrasht en een gedeelte van de data gecorrumpeerd. Wanneer de site weer online is en toegankelijk voor gebruikers, is nog niet bekend.

Trakt.tv laat via een tweet weten dat er hard aan een oplossing wordt gewerkt. Het onderhoud gaat echter langer duren door de schaal van de data. Daarom kan de webdienst niet zeggen wanneer de site weer toegankelijk is. Wat de oorzaak achter de crash is, is evenmin bekend.

Gebruikers kunnen met Trakt-apps en add-ons gegevens over hun kijkgedrag naar de site uploaden. Zo kunnen ze een mediabibliotheek opbouwen. Deze gegevens kunnen vervolgens weer gebruikt worden om bij te houden waar in een serie een gebruiker was gebleven en om aanbevelingen voor films en series te genereren.