Voordringen bij coronavaccinatie was mogelijk doordat uitnodiging online stond

Het is maandenlang mogelijk geweest om in Nederland voor te dringen bij het krijgen van een coronavaccinatie. Dat kon doordat een voorbeeldbrief voor de vaccinatie-uitnodiging voor zorgmedewerkers online stond op de site van verschillende zorginstellingen.

Zo'n 700.000 zorgmedewerkers kunnen zich sinds januari aanmelden voor een vaccinatie. Daarvoor hebben zij een uitnodigingsbrief ontvangen van hun werkgever. Met die brief kunnen zorgmedewerkers een afspraak maken voor een vaccinatie bij de GGD. RTL Nieuws ontdekte dat een voorbeeldbrief van die uitnodiging via een simpele zoekopdracht in Google te vinden was op de website van verschillende zorginstellingen.

In het document hoeven voordringers enkel een naam aan te passen. De GGD controleert volgens RTL Nieuws alleen of de naam op de brief overeenkomt met de naam op een identiteitsbewijs. Er worden geen andere controles uitgevoerd, bijvoorbeeld of iemand recht heeft op vaccinatie of bij een zorginstelling werkt.

RTL Nieuws nam de proef op de som en journalisten van de site konden in maart een afspraak maken voor een vaccinatie terwijl ze daar geen recht op hadden. Net voordat de prik gezet werd, hebben zij zich kenbaar gemaakt en de prik geweigerd.

Volgens de GGD is het onduidelijk of er via deze weg misbruik gemaakt is om voor te kruipen bij de vaccinatie. Wel blijkt uit cijfers van de GGD dat wekelijks duizenden mensen proberen voor te dringen. Ook wordt er volgens RTL gehandeld in uitnodigingsbrieven via verschillende online kanalen. De GGD zegt 'geen andere mogelijkheden' te hebben om te controleren of iemand recht heeft op vaccinatie. De zorginstellingen hebben de voorbeeldbrieven offline gehaald.