LG Display verdubbelt productiecapaciteit oledschermen voor mobiele telefoons

LG Display gaat omgerekend zo'n 6 miljard euro extra investeren in de productie van zowel grote als kleinere oledpanelen. Het bedrijf verdubbelt de productiecapaciteit van plastic oledpanelen voor smartphones bijna en dat zou jaarlijks 120 miljoen 6"-smartphoneschermen moeten opleveren.

Door de investeringen in plastic oledpanelen, ook wel poled genoemd, wordt de productiecapaciteit uitgebreid met 30.000 input sheets per maand. Daarmee komt de totale productiecapaciteit voor plastic oledpanelen uit op 65.000. Deze capaciteit is volgens LG groot genoeg om jaarlijks 120 miljoen 6"-smartphoneschermen te produceren. Hiermee wil LG zijn positie in de markt van schermen voor smartphones en automotive vergroten; het bedrijf zegt door de nieuwe productiecapaciteit ook allerlei vormen van flexibele schermen te gaan introduceren.

Van de investering van 6 miljard euro wordt ruim 2,1 miljard besteed aan productiefaciliteiten voor grote stroken voor oledproducten met een grootte van 2,94 meter bij 3,37 meter. De overige 3,9 miljard euro wordt geïnvesteerd voor de productie van kleinere sheets, met een grootte van 1,5 meter bij 1,85 meter; deze zijn bedoeld voor plastic oledpanelen De investeringen vinden plaats in de P10-fabriek van LG in Paju.

LG geeft aan deze investeringen te doen op basis van de groeiende wereldwijde vraag naar oledpanelen voor de mobiele markt en oled-tv's van LG. Het bedrijf zegt met de nieuwe investering van 6 miljard tot aan 2020 in totaal zo'n 11,5 miljard euro te investeren in de oledproductie.

LG Display heeft ook bekendgemaakt dat het bedrijf een joint venture zal oprichten voor de uitbreiding van de oledproductie in een fabriek in China, in Guangzhou. Daar heeft LG als een productielijn voor lcd-panelen. De joint venture zal een kapitaalinjectie van 2 miljard euro krijgen; LG krijgt 70 procent van de aandelen. Het is niet geheel duidelijk met welk bedrijf LG deze samenwerking in de vorm van een joint venture aangaat.

Het bedrijf merkt op dat het formaat van het gebruikte mother glass voor de nieuwe grote oledpanelen van LG 1,8 keer groter is dan in vorige productielijnen. Omdat er nog geen industriële standaard is voor extra grote panelen, zegt LG voorzichtig te werk te gaan bij de nieuwe oledproductielijn; massaproductie zal pas beginnen als de technologie voor de productie van extra grote panelen voor mother glass is gestabiliseerd.

Mother glass is een glassubstraat en staat voor het grootst mogelijke formaat van een glasplaat dat geproduceerd kan worden zonder dat het onder zijn eigen gewicht bezwijkt. Hoe groter het formaat, hoe meer panelen eruit gesneden kunnen worden; de productie zal daarmee versnellen en minder geld kosten.

LG Display maakte ook de kwartaalcijfers bekend. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de omzet uit op omgerekend ruim 5 miljard euro. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van het tweede kwartaal uit 2016, maar een daling van 6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. De winst kwam uit op 618 miljoen euro; dat is een daling van 22 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 is de winst van 618 miljoen een stijging van 1712 procent; de winst lag een jaar geleden nog op 34 miljoen euro.

Eind mei was er een gerucht dat LG de productie van oledschermen wilde opschroeven voor komende iPhones. Daartoe zou LG zo'n 3,2 miljard euro willen investeren, waarmee LG half zoveel oledschermen voor smartphones zou moeten kunnen produceren als Samsung doet. LG kan daarmee een tweede leverancier worden van oledpanelen voor iPhones. Volgens geruchten brengt Apple komend najaar een iPhone met oledscherm van Samsung uit; Apple stapt met de komende iPhones volgens hardnekkige geruchten over van lcd's op oledschermen.