Door Sander van Voorst, maandag 6 maart 2017 10:03, 51 reacties • Feedback

De Amerikaanse overheid heeft een zaak tegen een verdachte in de kinderpornozaak rond de Tor-site Playpen teruggetrokken. Voor het doorgaan met de zaak is vereist dat de overheid informatie biedt over een Tor-hack, die is gebruikt om verdachten te identificeren.

In de zaak, die bekendstaat als United States v. Jay Michaud, heeft een Officier van Justitie uitgelegd dat 'de overheid nu moet kiezen tussen openbaarmaking van geheime informatie en het terugtrekken van zijn zaak'. Daarbij zou justitie het geheim houden van de hack belangrijker vinden dan het vervolgen van deze verdachte. De aanklager kan de zaak wel opnieuw indienen als de gebruikte hack niet meer geheim is. Volgens Ars Technica is deze zaak een van 135 zaken die lopen tegen verdachten in de Playpen-zaak.

In een groot aantal zaken zouden verdachten een bekentenis hebben afgelegd, in tegenstelling tot een klein aantal aanklachten die zijn ingetrokken. Het onderzoek naar de kinderpornosite Playpen liep in 2015, waarbij de FBI tijdelijk de dienst met zijn eigen servers bleef hosten om verdachten te identificeren. Daarbij maakte de opsporingsdienst gebruik van een 'network investigative technique' om de identificatie uit te voeren. De FBI heeft altijd geweigerd om de methode openbaar te maken. Toen een rechter een openbaarmakingsbevel uitvaardigde, besloot de overheid om de methode als geheime informatie aan te duiden.

Mozilla, dat de Firefox-browser ontwikkelt die de basis vormt van de Tor-browser, bracht in december een patch uit voor een kwetsbaarheid die gebruikt kon worden om Tor-gebruikers te ontmaskeren. Het is niet duidelijk of het daarbij om dezelfde kwetsbaarheid gaat als die door de FBI is gebruikt in de Playpen-operatie.